Під час робочої поїздки в Чернігівську область Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав село Ягідне Іванівської територіальної громади, яке у квітні було звільнено від російських загарбників. Очільник уряду оглянув пошкодження, яких окупанти завдали об’єктам інфраструктури. Після деокупації силами ДСНС було проведене розмінування населеного пункту, а підрозділи «Добробату» відновлюють житлові будинки.

«Усі пошкодження фіксують та заносять у реєстр. Уряд уже передбачив Чернігівщині 400 мільйонів на першочергові заходи. З них 150 мільйонів — для відновлення повноцінної роботи Чернігівводоканалу. Усе відновимо та відбудуємо краще, ніж було. А росія заплатить за свої злочини. І вже починає розплачуватися конфіскованими замороженими активами», — підкреслив Денис Шмигаль. На закупівлю будівельних матеріалів область надала 12,6 мільйона гривень. Завершення робіт із відновлення житлових будинків, як повідомили Прем’єр-міністру, очікується за три тижні.

У Ягідному він оглянув школу, в підвалі якої окупанти утримували людей, а також поспілкувався із громадою села та розповів, як відбуватиметься поетапне відновлення інфраструктури. Упродовж місяця окупанти тримали в заручниках у підвалі закладу понад три сотні жителів, фактично все населення цього села, 50 дітей і навіть немовлят. Унаслідок жорстокості загарбників десятеро людей померло від задухи, семеро було вбито й одна людина зникла безвісти.

Денис Шмигаль нагородив представників особового складу зведеного піротехнічного загону ДСНС України, які виконують завдання з розмінування області.

«Російські загарбники нічим не гребують у своїх намаганнях знищити українців, тож мінують навіть дитячі іграшки. Українські піротехніки й сапери стали невід’ємною ланкою повернення життя на визволених територіях. Дякуємо за професійну роботу!» — зазначив Прем’єр-міністр.

Усього до робіт на Чернігівщині залучено 70 працівників ДСНС та 27 одиниць техніки. Крім піротехнічних підрозділів ДСНС, у Прилуцькому районі працюють підрозділи з розмінування Данської ради у справах біженців.

Загалом із 24 лютого сапери вилучили та знешкодили в Україні 159 тисяч вибухонебезпечних предметів (зокрема 2 тисячі авіаційних бомб), обстежили та розмінували територію площею 64 тисячі гектарів.

Безпека дітей — ключовий пріоритет у підготовці освітніх закладів до навчального року. На цьому наголосив глава уряду під час відвідання Чернігівського обласного ліцею для обдарованої сільської молоді.

«Правильно облаштовані сховища із примусовою вентиляцією, обігрівом, відповідними можливостями проводити навчання в разі необхідності — це ті речі, які ми вимагаємо від громад і керівників обласних військових адміністрацій», — підкреслив очільник уряду.

У ліцеї для обдарованої сільської молоді навчається майже 200 учнів. Заклад істотно постраждав під час російських бомбардувань, але тут уже тривають відновлювальні роботи.

«Дуже важливо, що в закладі створено всі системи безпеки для дітей у разі повітряних тривог. Від місцевої влади очікуємо, що всі роботи завершать до початку навчального року, який має стартувати 1 вересня в очному режимі. У тих областях, де це категорично неможливо, буде застосовано змішану систему навчання», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як зауважив Денис Шмигаль, він з міністрами на власні очі переконався, що керівники освітніх закладів підходять дуже відповідально до підготовки закладів до навчального року.

Для жителів Чернігівської області триває облаштування модульного містечка в селі Новоселівка. Встановлені 180 будиночків — це допомога від уряду Польщі, за яку, зазначив глава уряду, ми дуже вдячні нашим польським друзям. Нині закінчується монтаж другого модульного містечка, за тиждень очікуємо на встановлення нових моноблоків для третього. Ці три модульні містечка зможуть прийняти людей із Чернігова та околиць, які залишилися без житла.

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«Урядового кур’єра»