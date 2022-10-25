Селище Ямпіль — глибинний прикордонний населений пункт на чималій відстані від Сум на півночі області, донедавна був районним центром. Обмежена кількість підприємств, установ і організацій завжди негативно позначалася і нині позначається на ринку праці. Знайти тут роботу, та ще й добре оплачувану, вельми проблематично. А воєнні події останніх місяців ускладнили і без того непросту ситуацію: частина роботодавців згорнула або скоротила виробничу діяльність, що додало безробітних на місцевому ринку праці. Однак фахівці обласної служби зайнятості шукають різні варіанти бодай тимчасового працевлаштування людей, аби підтримати тих, хто стоїть на обліку у службі зайнятості. Один з них — залучення безробітних до робіт оборонного характеру, що стало можливим завдяки недавньому розпорядженню голови Сумської ОДА — керівника ОВА «Про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного часу» від 6 вересня цього року, ухваленому на основі відповідної постанови Кабінету Міністрів України від 13.11.2011 №753 (зі змінами від 21 червня 2022 №716).

Гроші на оплату такої роботи є

До слова, цей документ на Сумщині став першим в Україні й підтвердив тісну ділову співпрацю обласної влади, військових та служби зайнятості. Сумщина вже отримала передбачені 7,2 мільйона гривень на оплату праці, що дало змогу без зволікань розпочати різні види суспільно корисних робіт на замовлення військовиків.

Утім, як наголошує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, Ямпіль — далеко не єдиний населений пункт, у якому питання допомоги військовим та працевлаштування громадян особливо гостро. Але саме тут місцева служба зайнятості швидко зорієнтувалася в ситуації, як належить, узгодила всі роботи з військовим командуванням, тож 16 громадян активно працюють на різних роботах оборонного характеру.

А саме: на базі багатоквартирних житлових будинків та шкіл облаштовують найпростіші підвальні укриття, захисні та споруди спеціального призначення, блокпости — роблять насипи, мішки з піском, арматурні укриття, окопи тощо. Серед них Микола Цинов, Валерій Овчаренко, Віктор Пушкар, Михайло Коршок. Хтось із них раніше очолював інженерну службу птахофабрики чи відділення Ощадбанку, працював охоронцем чи підсобним робітником, однак життя ставить нові непередбачувані виклики, які доводиться враховувати.

Працюють і жінки: збирають урожай овочів (моркву, буряки, капусту) на колишній території аеродрому, яка занепала і яку розорали місцеві фермери для вирощування городини. Ділянка — на одній з окраїн Ямполя, вона стратегічна, бо до кордону з росією рукою подати. Тут теж планують облаштувати один із блокпостів, що зміцнить обороноздатність населеного пункту.

Від захисних споруд до заготівлі дров

На сьогодні до різних видів робіт долучилися жителі 25 громад краю загальною чисельністю приблизно 400 осіб. Це насамперед Бочечківська, Дубов’язівська, Кириківська, Березівська сільські, Ямпільська та Миколаївська селищні, Кролевецька та Лебединська міські ради, які першими визначилися з конкретним видом робіт та почали їх виконувати.

Як повідомили у службі зайнятості, вони різні, наприклад, підтримання готовності споруд цивільного захисту до використання за призначенням та їх експлуатації, пристосування наявних наземних або підземних приміщень під найпростіші укриття. Також займаються заготівлею дров для опалювального сезону військовим та населенню, ремонтом та відновленням будівель громадян, постраждалих внаслідок бойових дій, розбирають завали, розчищають залізничні колії й автомобільні дороги. А ще за ними упорядкування, відновлення та благоустрій прибережних смуг, природних джерел та водоймищ, русел річок, укріплення дамб, мостових споруд і споруд спеціального призначення, вантажно-розвантажувальні роботи, ремонт колодязів тощо.

Наприклад, на території Бочечківської ОТГ суспільно корисні роботи, в яких беруть участь до півтора десятка безробітних, розпочалися 22 вересня. У центрі громади селяни працюють на таких об’єктах, як навчально-виховний комплекс, будинок культури, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, в селах Сахни та Хижки — клуби, Козацькому — НВК.

А 53-річний бочечківець Віктор Листопад заготовляє дрова на опалювальний сезон для фельдшерсько-акушерського пункту в Сахнах. Як і жителька села Салтикове Дубов’язівської ОТГ Галина Мусієнко, яка піклується, щоб наступної зими було тепло у приміщеннях клубу, фельдшерсько-акушерського пункту, відділенні соціального центру адресної натуральної та грошової допомоги, старостаті.

Загалом на території Дубов’язівської ОТГ працюють 22 зареєстровані безробітні, які зайняті на таких об’єктах, як Курилівський та В’язівський НВК, захисні споруди цивільного захисту.

Передбачено, що такі роботи в області триватимуть орієнтовно до середини — третьої декади листопада і стануть істотною підмогою для зміцнення місцевих територій, дадуть змогу створити додаткову дієву систему оборони від російських окупантів.