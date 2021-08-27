Міністерство соціальної політики роз’яснило, що, відповідно до Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», право на держдопомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають вагітні (зокрема неповнолітні), яких застраховано й не застраховано в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У роз’ясненні, розміщеному на сторінці міністерства у фейсбуці, йдеться, що не застрахованими жінками вважаються: військовослужбовці (допомога у зв’язку з вагітністю та пологами їм надається в розмірі 100% грошового забезпечення); звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації (100% середньомісячного доходу); зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні (100% мінімального розміру допомоги з безробіття); аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (у розмірі місячної стипендії); зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов’язкового держсоцстраху; ті, котрі не працюють. Останнім двом категоріям допомогу надають у розмірі 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

Щоб отримати таку допомогу, посадовим особам виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг слід подати заяву (за формою, затвердженою Мінсоцполітики) та довідку встановленого зразка (видає лікувально-профілактичний заклад).

Додаткові такі документи: довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається; довідка ліквідаційної комісії про звільнення з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації; довідка з центру зайнятості, що жінку зареєстровано в центрі зайнятості як безробітну.

Призначають і виплачують держдопомогу сім’ям з дітьми органи соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання заявника.

Допомогу призначають, якщо звернення надійшло не пізніше, ніж через шість місяців із дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, і виплачують за весь період відпустки.

Декретна відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами становить 70 календарних днів до і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Жінкам, які належать до 1—4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомогу виплачують за 180 календарних днів цієї відпустки (90 — до пологів і 90 — після).

Для отримання державної допомоги при народженні дитини слід подати заяву встановленого зразка від одного з батьків (опікуна), які постійно проживають разом з дитиною на території України, і копію свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу). Додатково — копію рішення про встановлення опіки (для опікунів).

Батьки (опікун) можуть скористатися комплексною послугою є-Малятко за посиланням https://diia.gov.ua/services/yemalyatko. Заяву можна подати в електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний вебсайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформсистеми органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням кваліфікованого електронного підпису структурному підрозділу з питань соцзахисту населення.

Допомога при народженні дитини становить 41 280 гривень, із них одноразово виплачують 10 320 гривень, решта суми — щомісячно протягом трьох років по 860 гривень.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»