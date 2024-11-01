Захід у Монреалі організували Канада, Норвегія та Україна як співголови робочої групи з реалізації цього пункту.

Конференція покликана сформувати дорожню карту з практичними рішеннями для забезпечення всіх етапів повернення полонених і депортованих — військових, цивільних і дітей, а також посилити тиск на російську федерацію для дотримання норм міжнародного права та Женевських конвенцій.

Зокрема йдеться про визначення стратегій для посилення обміну інформацією щодо місця перебування, стану здоров’я та правового статусу військовополонених, затриманих цивільних і депортованих дітей; розроблення конкретних кроків дляприпинення катувань, жорстокого поводження, примусових переміщень і депортацій; забезпечення регулярного доступу міжнародних організацій до місць утримання всіх полонених і депортованих у росії.

Також важливе розроблення конкретних рішень для того, щоб збільшувати кількість звільнених українців.

Окреме завдання — посилення координації з питань реінтеграції, реабілітації та підтримки психічного здоров’я тих, кого вдалося повернути додому.

Ця конференція, як і попередні вісім, що були присвячені окремим пунктам формули миру, — частина підготовки Україною мирного плану до другого Саміту миру, вона спрямована на напрацювання рішень для розв’язання гуманітарних питань.

Участь у конференції взяли понад 70 держав і міжнародних організацій.

Необхідні конкретні кроки

Потрібно активно працювати над звільненням усіх цивільних заручників, яких росія роками тримає за ґратами, користуючись нестачею дієвих механізмів їх повернення. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час виступу на міністерській конференції. Він запропонував країнам-партнерам узяти патронат над цивільними заручниками, знайти можливість установити з ними контакт і домогтися їхнього звільнення.

Окремо керівник Офісу Президента зазначив, що цим заходом завершується цикл тематичних конференцій, присвячених реалізації пунктів формули миру.

«Дякую вам усім за те, що пройшли цей шлях разом з нами. Ми високо цінуємо зусилля всіх, хто прагне полегшити страждання українців. Ці страждання — не їхній вибір, не наслідок стихії чи нещасного випадку. У них є винуватець — росія», — сказав Андрій Єрмак.

Зокрема, очільник Офісу Президента відзначив роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і повідомив, що Австралія стала 41-м її членом. Він закликав усіх учасників конференції підтримати фінальне комюніке, яке відображатиме спільну позицію та конкретні кроки для подолання гуманітарних проблем, спричинених російською агресією проти України.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі зауважила, що захист усіх людей під час воєнних конфліктів — основа Женевської конвенції, тому питання, порушені на конференції, важливі не лише для України, а й інших країн.

«Діти ніколи не мають бути пішаками в будь-якій війні. Ми віримо в краще майбутнє для цих дітей. Хочемо, щоб повернулися військовополонені, затримані цивільні особи, діти. Таке зобов’язання може бути саме результатом нашої конференції», — наголосила вона.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде акцентував, що учасники заходу мають не лише бути посередниками в поверненні українців, а й підсилити роботу щодо збору даних і визначення місця перебування. «Ідеться не просто про цифри. Ідеться про реальних людей. Ми хочемо їх возз’єднати з їхніми друзями, сім’ями, рідними», — зазначив міністр.

Міжнародне право

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина зауважила, що заборону насильницького зникнення закріплено в різних міжнародних договорах і документах з прав людини. Вона наголосила, що українським дітям, незаконно вивезеним до рф, насильно нав’язують батьків. Також розлучають братів і сестер.

«Тому ми просимо коаліцію держав знайти цих дітей. Вони не можуть вийти на контакт з організаціями, які могли б допомогти їм», — зазначила Ольга Стефанішина.

«Українські та міжнародні організації вже задокументували численні воєнні злочини проти цивільного населення, зокрема викрадення, катування та депортації. З моменту російського повномасштабного вторгнення багато цивільних осіб затримали російські військові під час «фільтраційних» процесів на окупованих територіях. Згідно з даними УВКПЛ, 91% затриманих стикалися з жорстоким поводженням, катуваннями та знущаннями», — повідомила Ольга Стефанішина.

З її слів, на сьогодні до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, що охоплює як військовослужбовців, так і цивільних, внесено понад 40 тисяч осіб.

Віцепрем’єр повідомила про створення урядом Реєстру відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією росії. Це рішення дасть змогу поліпшити процес збирання, верифікації та збереження інформації щодо таких дітей, сприяти організації їхнього повернення в Україну та обміну інформацією з міжнародними інституціями.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що за результатами цієї конференції буде напрацьовано конкретні рішення, визначено суб’єктів, які можуть ефективно впливати на повернення українців додому.

«Важко знайти у світі націю, яка хоче миру більше, ніж український народ. Ми з нетерпінням чекаємо того дня, коли всі військовополонені, незаконно утримувані мирні жителі та депортовані діти повернуться додому, в Україну», — сказав він.

Джерело: Офіс Президента