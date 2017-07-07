Упорядкованістю й ошатністю Ладижин, що на Вінниччині, вигідно відрізняється від сусідніх міст. У ньому дороги хороші, на вулицях — квіткові кашпо і різнобарв’я квітів на клумбах, а в новоствореному дендропарку, де раніше був пустир, тепер відпочивають матері з малими дітьми. Дбає міська влада і про вирішення соціально-економічних питань. Тут не проблема працевлаштуватися, а темпи приросту виробництва промислової продукції одні з найкращих у країні. Зростають економічні показники, вочевидь, це має позитивно відобразитися і на показниках соціальних. Однак не на всіх. Щоб змінити ситуацію на краще, вважає керівництво міста, потрібно впровадити пенсійну реформу, яку розробив Кабінет Міністрів і нині широко обговорюють.

Зрівнялівки не має бути

16 років жителі Ладижина довіряють очолювати міську громаду Валерієві Коломойцеву. Щопонеділка до нього на прийом приходять люди. Чимало питань, якими переймаються, стосуються саме малої пенсії, яку, вважають, їм неправильно нарахували. Міський голова звертається в органи Пенсійного фонду, щоб розібралися. Коли ж з’ясовується, що пенсію нараховано згідно з чинним законодавством, то часто чує: «Я відпрацювала 38 років і маю 1580 гривень пенсії, а вона працювала лише 12 років і отримує на 200 гривень більше. Де справедливість?»

Міський голова переконаний, що у систему пенсійного забезпечення треба повернути справедливість: обсяг пенсії має залежати від трудового стажу. Зауважує і таке: «Знаємо, що пенсія залежить не лише від розміру зарплати, а й від того, в який період людина її оформила. Хто раніше це зробив, у того вона більша. Це теж несправедливо».

Нещодавно Валерій Іванович висловив ставлення до проекту пенсійної реформи, який розробив уряд, у місцевій газеті «Нове місто». З його слів, відкладати проведення реформи не можна, бо ситуація лише погіршуватиметься. Дефіцит Пенсійного фонду великий: внесків вистачає для виплати пенсій лише наполовину. Решту дає держава. А ці кошти, які належать усім, вона могла б спрямувати на вирішення нагальних питань в охороні здоров’я, освіті, на будівництво доріг, зміцнення Збройних сил тощо. «Ситуацію треба змінювати вже тепер. Підтримую урядовий проект пенсійної реформи. І радий, що вимогу Міжнародного валютного фонду підвищити пенсійний вік не сприйняли: уряд знайшов інші можливості розв’язання проблеми», — зазначив він.

Юнаком Валерій Коломойцев працював зварювальником на будівництві Ладижинської ТЕС — містоутворюючого підприємства. Він зауважує, що нині частина молоді після школи відразу йде на виробництво, а більшість спершу здобуває професію в освітніх закладах. У будь-якому разі за плечима буде 30—40 років трудового стажу, якщо йти на пенсію у 60.

«Пенсії треба осучаснювати, зрівнялівки не має бути. Хтось дуже багато сил віддав виробництву в рідній країні, а хтось, працюючи за кордоном, мав право сплачувати внески до Пенсійного фонду, але цього не робив. То як він може розраховувати на однакову пенсію з тим, хто сплачував внески? На жаль, у нас є й такі, які у батьків-пенсіонерів беруть гроші й купують пиво і горілку, днями сидять на лавці, байдикують, а працювати не хочуть. А потім минає час, вони виходять на пенсію і нарікають, що в них малі виплати. Але ж у нашому місті вони мали змогу працювати, але цього не робили», — зауважив міський голова.

Кожний третій працює

Ладижин — місто-трудівник: кожен третій його житель (враховуючи всіх) працевлаштований. Отже, сплачують внески до Пенсійного фонду. Заробітна плата в місті в середньому становить 6811 гривень. Щоправда, на ТЕС внаслідок оптимізації штату кількість працівників зменшилася. Натомість за останні роки підприємство «Миронівський хлібопродукт» тут створило 5,5 тисячі робочих місць. Інвестор і далі розвиває виробництво. Цікаво, що місцевих трудових ресурсів вже не вистачає. Тому роботодавець запрошує на підприємства людей з довколишніх районів і навіть підвозить на роботу.

Динаміка розвитку міста вражає. Якщо у 2012 році промисловими підприємцями Лодижина було вироблено промислової продукції на суму 3 мільярди 860 мільйонів гривень (порівняно з попереднім роком приріст становив майже 83% ), то у 2016-му — на суму 13,5 мільярда, що на кожного жителя становить майже 460 тисяч гривень.

«Наше місто посідає перше місце у Вінницькій області за розміром заробітної плати, обсягами випуску промислової продукції. А за темпами приросту промислового виробництва перебуває серед лідерів у країні. Однак і за цих показників ми не завжди повністю заробляємо кошти своїм пенсіонерам», — сказав Валерій Іванович. За його словами, щомісяця ладижинські пенсіонери отримують пенсії на суму 13,5 мільйона гривень, а до Пенсійного фонду відрахування міста приблизно на 7% менші. Тож за наявної пенсійної системи навіть місто, яке називаємо лідером і розвивається, не може повністю заробити на пенсію для своїх жителів.

«Якщо пенсійна реформа, яку запропонував Кабінет Міністрів, набере чинності закону, я переконаний, що більшість жителів Ладижина сприйме це схвально. Треба подолати бідність, підвищувати розмір пенсій, щоб наші пенсіонери відчували себе захищеними і могли не лише молока і хліба купити, а й бодай раз на рік відпочити й оздоровитися в санаторії. Як у Європі», — зазначив Валерій Коломойцев.