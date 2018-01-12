Прем’єр-міністр Володимир Гройсман не втратив позитиву після новорічних свят. Він, як і в 2017 році, дивиться з упевненістю у майбутнє і прогнозує країні поступове економічне зростання. Українцям, за цією логікою, можна сподіватися на планомірне поліпшення добробуту зокрема та якості життя загалом.

Перша офіційна зустріч із міністрами в 2018-му розпочиналася словами глави уряду про важливість своєчасно підтримувати потрібні для розвитку держави економічні рішення. Передовсім, звертаючи увагу на пріоритетні сфери. Усі вони прописані в нормах Закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік». У цьому контексті Володимир Гройсман наголосив: «Ми маємо зробити все для того, щоб для України та українців 2018 рік став успішним. Насправді нам вдалося вчасно ухвалити важливі для країни рішення, зокрема державний бюджет, який є доволі амбітним і визначає головні напрями розвитку держави в поточному році. Хотів би наголосити, що нам все потрібно робити швидко та якісно».

Не менш важливо представникам влади у центрі та на місцях визначитися з послідовністю ухвалення рішень. «Закликаю всі міністерства, органи влади чітко визначитися з послідовністю ухвалення рішень, виконання завдань, а також використовувати всі інструменти, зокрема фінансові, щоб ситуація в країні змінювалася на краще», — додав Володимир Гройсман.

До слова, уряд прогнозує економічне зростання у 2018 році на рівні 3% за інфляції 9%. Підтримка економічних рішень, на яких акцентує уряд, за ідеальним сценарієм, має вивести рівень ВВП наприкінці року до позначки 5%.

Цього разу засідання уряду було коротшим, ніж зазвичай. Міністрам вистачило 18 хвилин, щоб ухвалити три важливі рішення. Перше з них — затвердження концепції державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2018—2022 роки. Деталей норм, прописаних у документі, не озвучували. Загальновідомим залишається тільки намір уряду в 2018 році забезпечити фінансування дорожніх робіт на рівні 47 мільярдів гривень. Торік в Україні вдалося відремонтувати майже 2000 кілометрів доріг на понад 20 мільярдів гривень.

Згідно зі сценарієм Прем’єра, масштабне будівництво доріг в Україні відновлять у березні. Цей сценарій потребує передусім належних погодних умов. «Щойно в березні будуть нормальні погодні умови, ми масштабно продовжимо будувати дороги в країні. Для мене це абсолютний пріоритет, і вже другий рік поспіль ми робимо серйозні кроки, щоб відновлення українських доріг мало системний характер», — означив позицію глава уряду.

Зарплати освітянам підвищать

Згідно з попередніми підрахунками Міністерства освіти і науки, очікувана середня зарплата шкільного вчителя у січні 2018 року має становити 7600 гривень. Ухвалені на засіданні уряду дві постанови мають урегулювати саме збільшення заробітних плат учителів. Зокрема, збільшено граничний розмір надбавки для вчителів до 30%. Відповідно до інформації прес-служби профільного міністерства, обсяги максимальної надбавки педагогічним працівникам зростають від 20 до 30%. Також встановлено нижню межу такої надбавки — не менш як 5%. Не менш ніж 20% надбавки мають отримувати вчителі шкіл, у яких навчання в початкових класах здійснюється за стандартами Нової української школи, вчителі української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин.

А з 1 вересня 2018 року збільшення обов’язково має бути поширене не лише на педагогів, що отримують зарплату за кошти держбюджету, а й усіх педагогів, зокрема тих, що отримують її з місцевих бюджетів: вихователі дитсадків, майстри у професійно-технічних навчальних закладах та інші. Загалом у 2018 році планують витратити мільярд 150 мільйонів 101 тисячу гривень на продовження програм з поліпшення освітньої інфраструктури: закупівлю автобусів для підвезення учнів до опорних шкіл, обладнання природничо-математичних кабінетів і розвиток інклюзивної освіти.

Наступне рішення уряду стосувалося подальшого зростання заробітних плат учителів у межах політики підвищення соціальних стандартів. Пропозицію озвучував Володимир Гройсман: «Із січня ми підвищимо заробітну плату українському вчителеві». В абсолютних цифрах показник зарплат становитиме відтепер 6,5—8,5 тисячі гривень на місяць. Усе залежатиме від категорії. Це вже друга хвиля збільшення зарплат: у 2017-му щомісячний дохід педагогів став більшим на 50%. Цього року вони можуть розраховувати на підвищення в1500 гривень.

Окрім цього, Прем’єр-міністр звернув увагу на необхідності роботи з місцевою владою щодо підвищення зарплат викладачам, які фінансують по лінії місцевих бюджетів. «Це питання дуже важливе. Просив би опрацювати необхідні рішення, щоб ситуацію на місцях було врегульовано», — резюмував глава уряду. У цьому розрізі вкрай важливо співпрацювати з представниками місцевої влади, адже підвищення зарплат викладачам фінансується й по лінії місцевих бюджетів.

Пенсійний фонд посилює дохідну складову

Опісля затверджували бюджет Пенсійного фонду України на 2018 рік: загальний обсяг дохідної частини бюджету визначено в сумі 353 628,6 млн гривень. 2017-го було 284 мільярди гривень доходів, у 2016-му — 257 мільярдів гривень.

Наприкінці заходу міністри вирішили спрямувати 294 мільйони гривень постраждалим учасникам і членам сімей загиблих під час Революції гідності. Перед тим як сказати «так», глава уряду наголосив: «Ми схвалимо рішення не під дату, а по совісті. 294 мільйони гривень — це сума, яка піде в родини майданівців. Це наш моральний обов’язок. Ми схвалимо рішення повністю забезпечити всі виплати не лише за рік, повністю всі 100%, щоб не розтягувати це на роки для всіх майданівців, яким передбачено законодавством таке фінансування. Починати такі виплати слід уже з кінця січня».

За словами Володимира Гройсмана, Кабінет Міністрів постійно контролює питання соціального захисту й надання фінансової допомоги сім’ям загиблих Героїв Небесної Сотні, а також постраждалим під час подій Революції гідності 2013—2014 років. «Саме тому кроки уряду, спрямовані на підтримку людей, здійснюють не «під чергові дати», а виключно з міркувань данини пам’яті та вшанування подвигу», — сказав Володимир Гройсман, додавши, що фінансова підтримка сімей Героїв Небесної Сотні, а також постраждалих під час Революції гідності здійснюється з 2014 року.

Кабінет Міністрів дозволив розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти єдиного казначейського рахунку на депозитних рахунках в іноземній валюті. Відповідна постанова не потребувала обговорення. Доти, доки це рішення не було схвалено, розміщення коштів можна було здійснювати лише в національній валюті.