Наша розвідка бачить усі рухи, які можуть становити потенційну загрозу для країни

З 1 січня по 16 лютого на лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях з боку тимчасово окупованої Росією території зафіксовано 107 обстрілів позицій наших воїнів та чотири обстріли населених пунктів, зокрема 22 рази — із забороненої мінськими домовленостями зброї. А 16 січня ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 — із забороненої зброї, заявив міністр оборони Олексій Резніков під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Військові злочини не мають терміну давності

«Головним об’єктом атаки 16 лютого стало мирне населення. Це військовий злочин і відверта провокація, про ймовірність якої ми неодноразово попереджали як про можливий сценарій ескалації. Переконаний, однією з причин цієї масованої провокації було проведення засідання Ради безпеки ООН, присвяченого мінським домовленостям», — зазначив міністр, додавши, що РФ завжди перед важливими переговорами застосовує таку тактику.

Російські пропагандисти поширювали фейкову інформацію про обстріл дитячого садочка у Станиці Луганській, намагаючись звинуватити Україну. Натомість завдяки професійним діям України на всіх рівнях вони отримали протилежну картинку, і тепер весь світ знає, хто руйнує мир на сході.

Очільник Міноборони наголосив, що Україна не повертатиме військовим шляхом окуповані території, не вчинятиме жодних силових дій щодо ОРДЛО чи Криму, а планує рухатися політико-дипломатичним шляхом, бо там наші громадяни.

«Щодо ситуації навколо українських кордонів. По-перше, ми не підтверджуємо заяви РФ про відведення військ. Цього не відбувається. Триває переміщення сил і засобів. По-друге, спостерігаємо за підрозділами російських військ, які налічують близько 129 тисяч осіб наземного компонента, і разом з морським та авіаційним компонентом їхня кількість сягає близько 149 тисяч», — зазначив міністр. Наша розвідка бачить усі рухи, які можуть становити потенційну загрозу для України, — кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ.

«Укотре наголошую: можна оприлюднювати різні дані й дати якихось подій, різні сценарії. Усі ці сценарії українська армія прорахувала і готова до них. Ми у жодному разі не применшуємо загрози. Але ймовірність масштабної ескалації досі оцінюємо як невисоку щодо вторгнення в Україну загалом», — наголосив міністр.

У різних областях тривають навчання Збройних сил «Заметіль-2022», навчання вже провели органи МВС, постійно тренується Служба безпеки, триває розгортання сил територіальної оборони. Зараз головне питання — облаштування локацій у регіонах, де триває робота спільно з місцевою владою та органами самоврядування.

Україна отримала від міжнародних партнерів понад 2 тисячі тонн допомоги у вигляді сучасної зброї, боєприпасів та засобів бронезахисту, і це ще далеко не кінець. Окрім «Джавелінів» та NLAW, ми отримали «Стінгери». Усі зразки оборонної зброї вже перебувають у військах, а українські військові встигли опанувати цей арсенал.

Олексій Резніков поінформував, що Міноборони веде діалог з міжнародними партнерами не лише щодо зброї, а й стосовно різних інструментів деескалації. І в цьому контексті нагадав про дуже важливу розмову з білоруським колегою — міністром оборони Віктором Хреніним, підсумком якої стали практичні кроки і домовленість про запровадження постійних каналів комунікації на рівні керівників генеральних штабів і міністрів.

А щоб армія була сильною та стала повністю контрактною, військовим з 1 березня 2022 року підвищують зарплату на 30%. У планах — за чотири роки збільшити армію на 100 тисяч і підвищити добробут військових.

Відповідаючи на запитання депутатів, як він ставиться до легалізації зброї для цивільних, Олексій Резніков зазначив: «Це треба зробити, тому що в Україні немає закону, який регулює обіг зброї. У нас це поки що регулюється тільки відомчими актами. Тому дуже щиро вірю, що Верховна Рада нарешті ухвалить закон, яким все буде внормовано».

Втрати відчутні, але сили є

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що на потреби оборони країни Міністерство фінансів додатково спрямує з бюджету близько 22 мільярдів гривень. Відповідний законопроєкт уже опрацьовують у бюджетному комітеті, після чого його буде проголосовано в сесійній залі. Крім того, передбачено окремі видатки на становлення територіальної оборони й інші потреби Міністерства оборони, закупівлю необхідного обладнання — ще до 2 мільярдів.

Україна живе в умовах російської агресії вже восьмий рік. За оцінками міжнародних експертів, за всі роки військової агресії Україна втратила від окупації територій Донбасу та Криму близько 280 мільярдів доларів у вигляді втраченого ВВП за 2014—2020 роки.

І нинішня геополітична напруженість навколо ескалації на кордонах вплинула на сприйняття інвесторами суверенного боргу України, що призвело до погіршення котирувань єврооблігацій України на зовнішніх ринках і до зменшення портфеля нерезидентів в українських ОВДП.

І все-таки від початку пандемії ми знайшли та спрямували на боротьбу з коронавірусом близько 130 мільярдів гривень. А на підтримку медичної галузі лише у 2022 році заплановано спрямувати 233 мільярди гривень.

Міністр фінансів підтвердив, що з березня не лише зростуть на 30% зарплати військових, а й на 20% — прикордонників. Нині молодший офіцер уже отримує зарплату 15 тисяч гривень. Заплановано й поліпшити забезпечення військових житлом.

Мета — енергетичний безвіз із ЄС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на рахунках Держказначейства акумульовано достатню кількість коштів, аби профінансувати всі необхідні видатки, зокрема й заплановані підвищення зарплат і пенсій громадянам.

«Бюджет у січні 2022 року було перевиконано на понад 10 мільярдів гривень. Національний банк має достатню кількість резервів, щоб курс гривні був стабільним. Інформаційний тиск та ескалація біля наших кордонів впливають на економічний фон, але ситуація залишається стабільною та контрольованою», — підкреслив він. І нагадав, що уряд в оперативному порядку ухвалив рішення про надання коштів на забезпечення безперебійності авіасполучення з Україною.

«Ми бачимо, що це рішення заспокоїло ситуацію. Нам вдалося забезпечити проходження торгових кораблів в українські порти, щоб українські експортери продовжували працювати», — зауважив глава уряду. Україна щодня спілкується з міжнародними партнерами, щоб сформувати додатковий пакет підтримки для нашої держави.

Опалювальний сезон, за словами Прем’єра, проходить стабільно. Запасів вугілля й газу цілком достатньо. Віялових відключень не планували і не передбачено. Нині працюють 12 з 15 атомних енергоблоків. 19 лютого блок №2 Запорізької АЕС мають знову під’єднати до мережі.

Денис Шмигаль зазначив, що підготовка української енергосистеми до енергетичного безвізу з ЄС — одне із ключових завдань, які нині стоять перед урядом.

«Технічно ми готові майже на 100%, щоб у 2023 році Україна долучилася до енергетичної системи Європи. Наші колеги зі Світового банку оцінили економічні переваги синхронізації з ENTSO-E в 1,5 мільярда доларів щороку», — підкреслив він. Уже наприкінці лютого заплановано системні випробування ізольованого режиму роботи енергосистеми України — вона працюватиме без підключення до енергосистеми СНД.

«Крім того, ми отримаємо ще п’ять чітких переваг: енергетична незалежність і безпека, прозорість і демонополізація, експортні можливості, декарбонізація, оновлення застарілої інфраструктури й розвиток нових технологій, зокрема зберігання енергії», — наголосив Прем’єр.

Уже розпочато підготовку до нового опалювального сезону. Сприяє цьому зростання видобутку власного газу, яким до 2030 року маємо повністю забезпечити власні потреби, і програма з розвитку термомодернізації.

Станом на кінець січня Фонд енергоефективності отримав понад 900 заявок від ОСББ на участь у програмі «Енергодім». Загальна вартість проєктів, за словами Прем’єра, перевищує 7,3 мільярда гривень, а грантів — 4,5 мільярда. «Учасниками програми вже стали понад 80 тисяч сімей, понад 200 будинків модернізовано частково або повністю», — з оптимізмом констатував глава уряду.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»

