В обласному центрі Закарпаття в межах святкування Днів міста провели зустріч з нагоди 100-річчя з часу офіційного вжитку нинішньої назви міста Ужгород. Адже її почали використовувати лише з 1919-го — з часу входженням краю під назвою Підкарпатська Русь до складу Чехословаччини. Раніше послуговувалися угорськомовним відповідником Унгвар.
У зустрічі, що була неформальною, брали участь ті, хто виготовляє товари або надає послуги з торговою маркою, суголосною з назвою міста.
— Завдяки вашій успішній діяльності ви увіковічнили назву міста, тому про нього чують по всій Україні і за кордоном, — зазначив Ужгородський міський голова Богдан Андріїв.
Відтак гості, які зробили значний внесок у популяризацію Ужгорода, розповіли про свої продукти і шлях до успіху. Зробили це виробники уславленого коньяку, ігристого вина і тортів із назвою «Ужгород» Володимир Гісем, Олександр Ковач і Валентин Штефаньо. Разом із ними і керівник творчого колективу Віктор Шостак, редактор газети Олексій Мегела.
Зокрема директор коньячного заводу Володимир Гісем зазначив, що створений понад 35 років тому коньяк «Ужгород» успішно представляє місто над Ужем й за океаном — в Аргентині, Чилі, Уругваї, США й Канаді, Японії й Південній Кореї.
Кондитер Валентин Штефаньо додав, що вже є кілька варіантів створеного ним торту «Ужгород», тож споживач може обирати той, який найбільше до смаку.
Майстер винних напоїв Олександр Ковач розповів, що вже 24-й сезон виготовляє їх. І лише 5 років тому йому вдалося досягти повної збалансованості вина, представивши його в назві «Ужгород».
Про очолюваний ним колектив, що був створений при Закарпатському обласному краєзнавчому музеї у 1985 році, розповів керівник ансамблю «Ужгород» Віктор Шостак. Цей колектив — відомий пропагандист і виконавець народної музики.
Міську газету, що теж має назву «Ужгород», представив її головний редактор Олексій Мегела. Цьому друкованому органу міськради виповнилося 20 років. Попри те, що друковані видання поступово витісняються електронними ЗМІ, вона й досі існує. Газета єдина в місті, яка розповідає про його жителів і його проблеми.
Нині назви «Ужгород» і «Ужгородський» зустрічаються на багатьох продуктах, товарах, торгових марках, листівках. У місті є художня галерея, фірмові суп і салат у ресторанах з такою самою назвою. Бренд розвивається в різних галузях і напрямах, стаючи дедалі відомішим не лише вдома, а й у світі.