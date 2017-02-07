Початок тижня українці зустріли хорошими новинами з Авдіївки. Із самісінького ранку централізоване постачання міста підключили на 80%. А на середину дня цей показник сягнув 100%. Роботи тривають. Співробітники ДСНС і представники місцевої паливно-енергетичної компанії перепідключили об’єкти соціально-побутової сфери з електрогенераторів на централізоване електропостачання. А ще, за даними ДСНС станом на 6 лютого, з Авдіївки евакуйовано 290 людей, з них 42 особи похилого віку та 135 дітей. Там функціонує пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС і один — благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, забезпечено харчування з трьох польових кухонь.

Докладніше про стан справ Президентові Петру Порошенку доповідав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Глава держави особливо подякував військовим, які «зробили все можливе для того, щоб не дати Російській Федерації спровокувати гуманітарну катастрофу й дестабілізувати ситуацію як в Авдіївці, так і по всій лінії фронту».

16 бригад у житловому секторі

Про відновлення енергопостачання інформував українців і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Його слова цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Ми це зробили завдяки інтенсивним, злагодженим і безперервним діям усіх урядових структур, військових, ДСНС, ОДА. Вітаю жителів Авдіївки. І ще раз усім дякую!»

Слова подяки він адресував під час ефіру на одному з вітчизняних телеканалів. Авдіївців Володимир Гройсман назвав «великими людьми, абсолютно стійкими до провокацій». «Хочу подякувати всій країні за гуманітарну підтримку, співчуття, тому що вантажі з продуктами харчування, з усіма іншими речами, будівельними матеріалами їхали з усієї країни», — додав Прем’єр.

Тепер влада думає над тим, як підтримати жителів міста й відновити їхнє нормальне життя з огляду на потенційну загрозу обстрілів. «Ми робитимемо все, щоб підтримувати життєдіяльність, унеможливити подальші відключення електроенергії. Але не можемо прогнозувати дій російських бойовиків, бо вони будь-якої хвилини можуть вдарити по енергооб’єктах», — додав глава уряду.

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко ділився новиною на своїй сторінці у Фейсбуці. За його даними, нині в Авдіївці працює 10 бригад працівників ДСНС та 6 бригад комунальних служб з відновлення житлового сектору. «Модернізація соціальних об’єктів стане пріоритетом як державної субвенції ДФРР, так і субвенції з місцевого бюджету», — написав він.

Латати доведеться 179 разів

Власний кореспондент «УК» з Донецької області Павло Кущ передає дані представників Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню. Згідно з ними, за минулі п’ять діб терористи випустили по місту, де перебували приблизно 25 тисяч мирних жителів, 345 тонн різноманітних боєприпасів, що дорівнює восьми залізничним вагонам. Кілька разів російська сторона в СЦКК давала письмові гарантії припинення вогню, але щойно бригади енергетиків починали роботу, відновлювалися обстріли (скажімо, в суботу сигналом для початку стрілянини стало піднімання на опору одного з електромонтерів).

До більшості помешкань поступово відновлюється повноцінна подача тепла та води від Авдіївського коксохімічного комбінату та Донецької фільтрувальної станції. Відновлювальні роботи тепер ще активніше тривають на Авдіївському коксохімі та безпосередньо в місті, де справді чимало різноманітних пошкоджень. Розмінуванням і знешкодженням боєприпасів займаються кілька піротехнічних груп ДСНС у Донецькій області. Загалом до аварійно-відновлювальних робіт у потерпілому місті залучено майже 300 осіб та 60 одиниць техніки від ДСНС, Національної поліції, комунальних служб та Авдіївського коксохіму.

«До Авдіївки прибули фахівці-проектувальники для обстеження багатоповерхівок, документування руйнувань і технічних висновків для наступного їх відновлення, — повідомив голова Донецької облдержадміністрації — керівник військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. — Станом на ранок 5 лютого задокументовано 179 пошкоджень різного ступеня у приватних будинках — і квартирах міста. З них 133 — у приватному секторі, 25 квартир у багатоповерхівках. Пошкоджено також приватні гаражі, автомобілі, магазин та залізничні колії на станції Авдіївка». У понеділок почали відновлювати повноцінну роботу всі служби та організації прифронтового міста, а місцеві діти (крім тих, кого батьки тимчасово вивезли звідти), пішли у школи. Працюють мобільні пункти обігріву та польові кухні, так само, як і раніше, видають місцевим жителям гуманітарну допомогу (продуктові та промислові набори), що регулярно надходить до міста майже з усіх регіонів України.

Власкор «УК» з Полтавщини Олександр Данилець повідомляє, що працівники Головного управління ДСНС України у Полтавській області доставили на Донеччину двома КамАЗами продукти харчування, теплі речі та ковдри, буржуйки й пелети для опалення, медикаменти. Загалом майже 15 тонн. «Поки що відвезли гуманітарну допомогу тільки з одного офіційного пункту збору, а таких пунктів у Полтаві три. На заклик відгукнулися небайдужі громадяни, підприємці, представники волонтерських організацій, сільгосппідприємств і фермерських господарств. Є в цих 15 тоннах внесок громад Новосанжарського та Кобеляцького районів», — розповіла нашому власкору працівник Полтавської облдержадміністрації Надія Діденко.