Мальовниче Тинне в Сарненському районі на Рівненщині розділяє швидкоплинний Случ. Тут краса неймовірна. А надто навесні, коли все брунькується та квітує. Але 5 тисяч місцевих жителів нині, схоже, просто не помічають цієї краси. Адже з нею дисонують блокпости та люди в захисному спорядженні, які активно дезінфікують транспорт, що везе в село продукти, ліки чи гігієнічні засоби. Іншого не пропускають. Уже майже два тижні село закрито на в’їзд та виїзд.

Таке рішення ухвалила обласна протиепідемічна комісія, щойно тут зафіксували перші в області випадки захворювання на коронавірусну інфекцію у дев’яти жителів. Тепер COVID-19 вже діагностували в 11 громадян. Із трьома односельцями тинненці, на жаль, попрощалися назавжди.

Нині в селі працює амбулаторія, 10 магазинів та потужне місцеве сільгосппідприємство «Случ» — робота в полі не чекає. Під замком простора триповерхова школа, зведена три роки тому державним коштом. Тут близько тисячі учнів, адже село багатодітне. У ньому десятиліттями вершать найвищу політику — плекають генофонд нації.

— У нас чи не кожна родина виховує від 3 до 10 дітей, — каже директор Тинненської ЗОШ І—ІІІ ступенів Володимир Титечко. — Школа стала для них не лише центром освіти, а й культурного дозвілля: наші діти співають, танцюють, вивчають іноземні мови з першого класу.

Щоправда, цими днями дітвора співає онлайн: щоб не нудьгувати, влаштували флешмоб «Співай удома». Дистанційно проводять богослужіння представники різних релігійних конфесій, а їх у селі кілька.

— Їхні очільники дослухалися до наших рекомендацій і з розумінням сприйняли ситуацію, за що я їм щиро вдячний, — каже голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Він першим із посадовців приїхав до блокпостів (їх у селі цілодобово працює три), аби пересвідчитися, що все необхідне для нормального життєзабезпечення доставляють. Зокрема, продукти харчування, засоби захисту, дезінфектори. Він відвідав тинненців у Сарненській центральній районній лікарні, одній із п’яти госпітальних баз для лікування коронавірусної інфекції в області. Тож сюди оперативно додали експрес-тести, засоби захисту для медиків і апарати ШВЛ. Таку співучасть люди цінують, вона подекуди й підтримує їх у ці непрості дні.

На запитання, чи не боїться коронавірусу, енергійний Віталій Коваль віджартовується: мовляв, дотримується всіх рекомендацій епідеміологів.

Виконавча влада краю під його цілодобовим керівництвом таки виграє інформаційну війну проти коронавірусу. Постійна комунікація відбувається з журналістами на щоденних онлайн-брифінгах, де сам голова, його заступники, керівники профільних управлінь чітко відповідають на всі запитання. Триває активна робота цілодобової «гарячої лінії», тож оперативно реагують на кожен сигнал, що надходить на неї від краян. Представники ЗМІ мають змогу поїхати у престур із головою. Усе це вибиває ґрунт з-під ніг недоброзичливців, котрі, на жаль, прагнуть заробити брудні політичні бали навіть на людській біді.

— Співпраця з депутатами обласної ради дала змогу нам спрацювати на випередження: сесія ухвалила програму протидії коронавірусу й передбачила на неї майже 100 мільйонів з бюджету розвитку і загального фонду завдяки перевиконанню надходжень за два місяці, — розповідає Віталій Коваль. — Нині є гарна новина: за підсумками першого кварталу до місцевих бюджетів надійшло 207 мільйонів гривень, а це більше, ніж ми планували, і ніж у першому кварталі торік, на 24%. Тобто економіка області працює навіть у нинішніх надскладних умовах. Це означає, що нас почули роботодавці, які легалізували своїх працівників, особливо в об’єднаних громадах. Відбілює ринки малий та середній бізнес, адже єдиний податок зріс майже на 11%. 73 мільйони акцизного податку за квартал — це легалізація АЗС та алкогольного бізнесу.

Отже, маємо фінансовий ресурс і для стримування коронавірусу, і для соціальних програм, і на співфінансування президентського «Великого будівництва», яке на карантин не йде. Приміром, нині реконструюємо школу-ліцей на 600 місць у Дубровиці, залучивши 5 мільйонів за урядовою програмою «Спроможна школа для кращих результатів», а також культурно-спортивний заклад у селі Бродниця Зарічненського району. Загалом «Велике будівництво»-2020 для Рівненщини — це п’ять шкіл, п’ять дитсадків, п’ять стадіонів, сім приймальних відділень у лікарнях та 73 кілометри якісних місцевих доріг. До речі, вже завершили посів ярих зернових наші аграрії.

Тим часом у Тинному нових хворих на коронавірусну інфекцію цими днями не виявлено. Ось що означає вчасно вжити адекватних заходів. Звісно, понад усе хочеться простору й свіжого повітря дітворі, й вона це матиме, але трішечки пізніше. Нині школярі освоюють науку дистанційно. Особливо старшокласники, яким незабаром вирушати в самостійне життя. У багатодітних родинах воно починається рано.