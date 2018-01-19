За даними штабу ДСНС України, друга половина зими буде із снігами й морозами. Тому штаб закликав голів обласних державних адміністрацій та місцеве самоврядування належно підготуватися до погіршення погодних умов. Щоб на момент, коли захурделить по-справжньому, автотранспорт і дорожники могли працювати без авралів. На Полтавщині до цієї поради дослухалися і на утримання доріг передбачили півмільярда гривень.

— Торік наша область мала високий рівень безпеки на дорогах. Спільними силами ОДА з ГУ ДСНС чітко сформували свої дії, тому й досягли успіху. Ми перевіряли ситуації на дорогах на кордонах з областями, їх утримання та очищення від снігу. Цю налагоджену роботу продовжимо й цьогоріч, — повідомив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий.

А щоб робота йшла гаразд, треба, щоб до неї долучилося й населення, переконаний начальник ГУ ДСНС у Полтавській області Володимир Салогуб. Він наголосив, що людей, а особливо водіїв, які перебувають за кермом машин, постійно інформуватимуть про погодні умови і стан автошляхів. Щоб у разі негараздів вони знали, куди звернутися. Поширюватимуть таку інформацію місцеві ЗМІ. Для зручності й мобільності буде налагоджено комунікацію між областями. Представники штабу принагідно застерегли про персональну відповідальність чиновників. Якщо вони цю роботу завалять, то можуть позбутися посад.

У проїзному стані

Новостворені об’єднані територіальні громади віднині обслуговують свої дороги власним коштом. При ОДА створюють комунальні підприємства або підрядні організації, які обслуговуватимуть дороги в області. Тому ОТГ зможе підписати контракт для обслуговування автошляху. Але платитимуть за надані послуги зі свого бюджету. В громадах, де вже існують КП, визначають, які ділянки доглядатимуть.

Загалом дороги державного та місцевого значення на Полтавщині перебувають у проїзному стані, у всіх районах ситуація на автошляхах контрольована і прогнозована. Усюди є в достатній кількості піщано-сольова суміш і паливно-мастильні матеріали. Органи влади укладають або вже уклали договори з підрядниками й аграрними підприємствами з приводу допомоги з розчищення снігу. В окремих районах недостатньо піскотрусів у разі ожеледиці. Але спільними зусиллями органів місцевого самоврядування за рахунок резервних фондів райдержадміністрацій та з допомогою підрядних організацій ці проблеми вдасться розв’язати, доповіли на селекторній нараді з першим заступником голови Полтавської ОДА Андрієм Пісоцьким представники райдержадміністрацій.

Особливу увагу полтавці приділять 7188 кілометрам автошляхів, які перейшли на баланс області з початку 2018 року. За проїзний стан доріг місцевого значення особисто відповідають керівники РДА.

Ретельно чистять вулиці й провулки від снігу в Полтаві. Автошляхи міста посипають піщано-сольовою сумішшю 11 комбінованих дорожніх машин, дороги розчищають 14 тракторів. Тротуари в парках і скверах міста очищає техніка КП «Декоративні культури». Розчищення від снігу триває цілодобово, бо снігопад посилився.

Поліція області повідомляє, що за потреби на автодорозі Київ — Харків буде тимчасово обмежено рух вантажних автомобілів. На Полтавщині пункти відстою на автошляху Київ — Харків будуть у межах села Супрунівка Полтавського району та міста Лубни. У разі виникнення проблем чи небезпеки поліція просить негайно звертатися до поліцейських або телефонувати за номером 102.

Європейська практика

Згідно з інформацією Андрія Пісоцького, на Полтавщині переймаються не тільки зимовим обслуговуванням доріг, а й їх безпекою. Найближчим часом здійснюватимуть ваговий контроль три мобільні лабораторії з габаритно-ваговим контролем (ГВК). До кінця року планують закупити ще кілька.

— Полтавщина використовує дуже багато коштів з державного й інших бюджетів для будівництва і відновлення доріг. Наше основне завдання — не тільки побудувати автошляхи, а й зберегти їх, — повідомив він. — На жаль, два вагові комплекси, які працювали на території області, застаріли й не можуть здійснювати необхідний контроль. Державна служба України з безпеки на транспорті провела тендер і закупила нові вагові комплекси. Вони відповідають стандартам країн ЄС. Комплектацію на 90% виконали європейські виробники. Переобладнали їх у Кременчуці. До кінця року плануємо ще доукомплектувати ГВК модулями 3G, кожному інспекторові дати планшет і зробити електронні бази даних штрафів, щоб кожен оформлювався в онлайн-режимі.

Перший заступник голови Державної служби України з безпеки на транспорті В’ячеслав Дідківський підкреслив, що це європейська практика, саме так і має бути. Вивчають питання доукомплектації ГВК відеокамерами спостереження. Це важливий крок для нашої країни. Хоч би які чудові дороги будували, стоїть питання їх експлуатації. Україна витрачає щороку 20 мільярдів гривень через руйнування шляхів. Тому важливо правильно їх утримувати. Вартість однієї мобільної лабораторії з ГВК — 1,4 мільйона гривень. Ці лабораторії допоможуть інспекторам контролювати дотримання перевізниками габаритно-вагових обмежень, запобігаючи руйнуванню доріг перевантаженим транспортом. Таких машин в Україні 78. Всередині два робочі місця для інспекторів і стільки само для водіїв. Працюємо над виховання перевізників. Домовилися з литовською інспекцією про обмін досвідом і навчання.