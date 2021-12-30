Новий рік — нагода підбивати підсумки та оприлюднювати плани на найближче майбутнє. Днями у Києві відбулася пресконференція керівників одного із провідних в Україні виробників автотранспортних засобів та компонентів до них — корпорації «Еталон».

Щодо здобутків концерну президент корпорації «Еталон» Володимир Бутко зазначив, що головний з них — те, що підприємства корпорації досі існують, утримують робочі місця попри всі перепони і виробляють продукцію, так потрібну країні. Зокрема, Одесою завдяки підтримці міської влади вже курсує в тестовому режимі новий зразок трамвая виробництва Чернігівського автозаводу. Він пройшов 21 випробування, тож рішенням приймальної комісії його допущено до експлуатації.

Загалом, за словами голови правління ТОВ «Чернігівський автозавод» Андрія Савченка, 2021 року завод виготовив 283 транспортних засоби, на 84 більше, ніж 2020-го. На жаль, трохи переносять презентацію нового туристського автобуса, створеного за найвищими світовими стандартами, через затримку з постачанням з-за кордону електронних компонентів, але скоро громадськість побачить і його. Закінчують розроблення нового досконалого сміттєвоза.

Тож підприємства концерну працюють успішно, актуальним залишається гасло, запозичене автовиробниками у Карла Фаберже: «Успіх досягається щоденною працею та бережливістю». Варто додати інформацію з інших джерел: члени корпорації «Еталон», ТОВ «Чернігівський автозавод», ТОВ «Чернігівський ковальський завод» та ТОВ «Український кардан», підписали меморандум про співпрацю з обласною державною адміністрацією. Згідно з ним, підприємства беруть на себе зобов’язання підвищувати заробітну плату своїм працівникам, нарощувати потужності та створювати нові робочі місця. А обласна влада натомість пообіцяла всіляко сприяти і допомагати в розвитку підприємств.

Тобто працівникам «Еталону» є чим пишатися. Тоді звідки ця мінорна тональність: живі, попри все? Одна причина в тому, що зусилля автовиробників було зведено нанівець зростанням цін на енергоносії, що збільшило собівартість виробництва та знизило експортний потенціал підприємств.

Та річ не лише в цінах на енергоносії. Іншу, ще вагомішу причину навів директор ТОВ «Торговий дім «Еталон» Вадим Шкарупін: недостатність державної підтримки галузі, й не лише цієї корпорації, а й усіх вітчизняних автовиробників. Останнім часом уряди розвинених країн вживають заходів на підтримку національного автопрому, в нас — навпаки.

На жаль, не зникла ганебна тенденція: державні та комунальні установи, придбаваючи для своїх потреб транспортну техніку й компоненти до неї, вперто не бажають бачити вітчизняного виробника, віддають перевагу імпорту, зокрема з недружніх країн, чи секонд-хенду (Див. «УК» від 30 грудня 2020 року). Чи не нема тут особистої зацікавленості певних посадових осіб — можна лише здогадуватися. Наслідок такої політики сумний: потужності українських автозаводів завантажені в середньому не більш як на 10% (за деякими оцінками, набагато менше).

Щоправда, автовиробники покладають надію на недавно ухвалений у Верховній Раді законопроєкт 3739 «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі», який по-простому називають законом про локалізацію. Згідно з ним, державні установи повинні закуповувати для своїх потреб певні види технічних засобів, зокрема автотранспортні, лише за умови, якщо їх хоч на певний відсоток виготовлено в Україні (див. «УК» від 26 червня 2020 року). Але віцепрезидент асоціації «Укравтопром» Юхим Хазан закликає не радіти заздалегідь, а дочекатися, доки закон підпише Президент, адже народні обранці цілком здатні спотворити суть будь-якого документа редакційними правками. Сподіваємося, що так не станеться і виробники вітчизняної автотехніки отримають від влади стимул для розвитку.