Від того, де перебувають діти, залежить вибір форми здобуття знань: очна, дистанційна, домашня, змішана чи екстернат

Міжнародна серпнева педагогічна науково-практична конференція «Освіта, освітяни — незламні у війні» — один із головних заходів освітян. В умовах воєнного стану він відбувався у форматі пленарного засідання в місті-герої Бучі, яке, попри активні бойові дії, вистояло. Конференція мала 12 локацій за тематичними напрямами.

У вступному слові міністр освіти і науки Сергій Шкарлет подякував українським освітянам, які з першого дня війни зустріли ворога. «Сьогодні освіта й освітяни незламні у війні, оскільки на десятий день агресії рф завдяки їхній злагодженій роботі, а також ВРУ, зокрема допомозі Комітету з питань освіти, науки та інновацій, ми продовжили освітній процес. Усі українські діти незалежно від місця перебування були атестовані. Це той крок, про який хоче знати весь світ, а саме: як це відбувалося», — зазначив Сергій Шкарлет.

Міністр зауважив, що, попри надскладну ситуацію, за останні пів року 347 тисяч дев’ятикласників, 224 тисячі одинадцятикласників отримали документи про освіту. Із цієї кількості 1153 документи про здобуття повної загальної середньої освіти та 907 свідоцтв про здобуття базової середньої освіти видано через дипломатичні установи України за кордоном.

«За два тижні вперше з часів завершення Другої світової війни ми, на жаль, розпочнемо навчальний рік в умовах воєнного стану. Наше найголовніше завдання — не втратити жодної дитини, жодного здобувача освіти, хоч би де територіально він перебував», — наголосив Сергій Шкарлет.

Міністр повідомив про розроблені моделі навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну.

За його словами, в основу моделей навчання покладено чотири можливі локації учнів: учасники освітнього процесу перебувають або повернулися на території, які істотно віддалені від бойових дій; учасники освітнього процесу — внутрішньо переміщені особи; перебувають у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях; тимчасово перебувають за межами України.

Для двох категорій учнів — тих, які перебувають на безпечних територіях і їхнє місце проживання не змінилося, а також внутрішньо переміщених осіб пропонують такі форми навчання: очна, дистанційна, сімейна (домашня), змішана, екстернат.

Для учнів, які перебувають за кордоном, передбачено очну, дистанційну, сімейну (домашню) форми навчання та екстернат.

Для учнів, які перебувають на тимчасово захоплених територіях або в зоні бойових дій: дистанційна форма навчання або екстернат за дистанційною формою; сімейна (домашня) форма навчання; екстернат.

Міністр акцентував на нерозривності в освітньому процесі навчання з національно-патріотично виховною роботою.

«Міністерство затвердило нову Концепцію національно-патріотичного виховання та План заходів на її виконання до 2025 року. У межах цього плану на Закарпатті відбувається фінальний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура», — зазначив Сергій Шкарлет.

Закладам загальної середньої освіти МОН пропонує розпочати навчальний рік першим уроком на тему «Ми українці: честь і слава незламним!»

Міністр розповів про те, що вступники успішно склали НМТ в Україні й за кордоном.

«Майже 10 тисяч учасників НМТ отримали 200 балів хоч би з одного предмета, а майже 3 тисяч — по 200 балів з кожного із трьох предметів. Наші діти переконливо продемонстрували, що всі громадяни України мають володіти українською мовою і знати історію України. Пишаємося нашими дітьми! Вони, як і ми, дорослі, незламні! Вони гідне майбутнє нашої держави!» — наголосив Сергій Шкарлет.

На завершення конференції міністр зазначив, що завдання на нинішній навчальний рік — не лише чіткі дії для успішного функціонування системи освіти в цей надскладний період, а й кроки для її успішного розвитку і подальшого реформування, повідомляє Міністерство освіти і науки.

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