Серед найважливіших критеріїв демократичної країни — захист і повага до прав кожної людини. Ефективна система правосуддя і громадянам, і бізнесу гарантує, що їхнє право на справедливість не буде проігноровано.

Як наголосив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Розвиток правосуддя» Президент Володимир Зеленський, в Україні буде реалізовано дієву судову реформу, яка гарантуватиме право кожного громадянина на чесний, незалежний та справедливий суд. Він підкреслив, що успішна судова реформа в Україні слугуватиме каталізатором нашої інтеграції в ЄС і НАТО.

«Повести судову реформу обіцяла кожна влада в Україні, але суди так і залишалися нереформованими, корумпованими й неефективними. Ми налаштовані розірвати це замкнене коло», — цитує слова Президента його Офіс.Глава держави акцентував, що найкращі антикорупційні органи втрачають сенс, якщо корупціонери уникають справедливого покарання в судах. На законодавчому рівні можна запровадити найкращі умови для залучення інвестицій, але це не працюватиме, якщо інвестор не зможе захистити свої інвестиції в українському суді.

Президент виокремив основні проблеми судової системи. Брак нових суддів призводить до надмірного навантаження на систему й проблем із доступом до правосуддя. Через відсутність майже третини суддів громадяни змушені місяцями, а інколи й роками очікувати на розгляд своєї справи.

«Важливе відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і вдосконалення процедури добору кандидатів до Вищої ради правосуддя. Систему мають заповнити професійні й порядні судді, які зможуть змінити стійке негативне ставлення людей до цієї професії. Дієвим кроком на цьому шляху можуть стати ІТ-рішення. За аналогією з державними послугами у смартфоні прагнемо і обов’язково зробимо «суд у смартфоні». Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань», — зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що громадяни мають брати безпосередню участь у здійсненні правосуддя. «Ідемо в країні до народовладдя, а це не лише місцеві та всеукраїнські референдуми. Одним з його інструментів буде суд присяжних. Готові два законопроєкти, що дадуть старт його роботі. Модель і формат суду присяжних в Україні докладно обговорюватимуть», — наголосив Президент.

Він констатував, що актуальна реформа Конституційного Суду. «На жаль, цей орган став синонімом недовіри, і вже йдеться не про її відновлення, а про фактично побудову цієї довіри з нуля. Формат, у якому має працювати КСУ, — це прозорий добір суддів, доброчесність, етика, чіткі процедури й порядок ухвалення рішень», — зауважив глава держави.

«Ваш успіх — це спільний успіх країни, ЄС і всіх міжнародних партнерів. Ми це довели допомогою в реформі Верховного Суду, але зробили й висновки. Недостатньо проводити реформи етапами. Це стало відчутно минулої осені, коли деякі рішення Конституційного Суду вплинули не лише на судову систему, а й на всю законодавчу сферу країни і поставили під сумнів, навіть підірвали кілька напрямів реформи.

Одне з найскладніших питань демократії: хто наглядатиме за тими, хто наглядає? Тому реформа Вищої ради правосуддя має стати серцевиною реформи судочинства в Україні. Участь міжнародних кіл і громадянського суспільства може зменшити ризики помилок і невдач під час проведення реформи», — заявив голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас. Він нагадав, що реформу судочинства назвали матір’ю всіх реформ, і міжнародна спільнота підтримує проведення судової реформи в Україні.

Процес розпочато

Для пошуку шляхів створення ефективної системи правосуддя глава держави створив Комісію з питань правової реформи. Це експертна неполітизована платформа для підготовки стратегічної візії, тобто комплексу законодавчих змін, що усунуть недоліки й дадуть відповідь на запитання, яку судову систему матиме Україна через кілька років і за яких умов досягне міжнародних стандартів здійснення правосуддя.

Голова Комісії з питань правової реформи, заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас розповів, що розроблено й підготовлено проєкт стратегії розвитку правосуддя та конституційного судочинства на найближчі три роки. Після його обговорення на форумі його спрямують до Офісу Президента для фінальних правок і затвердження. Сергій Іонушас подякував представникам Верховного Суду й суддівського самоврядування, міжнародним організаціям, які надавали поради й рекомендації під час підготовки документа.

Стратегія передбачає, що впродовж 2021—2023 років увага зосереджуватиметься на розв’язанні основних проблем функціонування системи правосуддя загалом і окремих її інститутів. Підсумком реалізації цієї стратегії має стати дієва судова система та суддівське самоврядування, підвищення ефективності інститутів правосуддя, які будуть вільними від будь-якого впливу й підзвітними суспільству, впровадження європейських стандартів та найкращих міжнародних практик. Стратегія передбачає завершення процедури реформування системи органів прокуратури, запровадження системних підходів до вдосконалення інститутів адвокатури.

Член Комісії з питань правової реформи, голова Комітету ВРУ з питань правової політики Андрій Костін додав, що вже виконують певні завдання, закладені у стратегію. У комітетах ВРУ перебуває кілька законопроєктів, які забезпечать ще більшу автономію для Вищої кваліфікаційної комісії суддів і для конкурсної комісії, яка формуватиме новий склад ВККСУ.

«Якщо раніше ВККСУ формувалася за квотним принципом, Президент України та народні депутати виступають за конкурсний підхід. Це буде прозорий, відкритий конкурс, на якому підбиратимуть найкомпетентніших і найдоброчесніших нових членів ВККСУ», — зазначив Андрій Костін, акцентувавши, що люди хочуть відчувати відповідальність судової влади перед суспільством.

Запровадження соціальної ініціативи

На полях форуму «Україна 30», різні заходи якого присвячують всебічному розвитку держави, відбулося підписання перших кредитних договорів між банками й позичальниками у межах державної програми «Доступна іпотека 7%».

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, цю програму запроваджено через уповноважені банки, з якими Фонд розвитку підприємництва вже понад рік успішно реалізує програму «Доступні кредити для бізнесу 5—7—9%». Завдяки підписанню двох перших договорів на отримання кредитів між АБ «Укргазбанк» та «ОТП Банк» і позичальниками дві родини матимуть змогу отримати омріяне житло. Пожвавлення іпотечного ринку має стимулювати будівництво й розвиток економіки країни.

Заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції, голова ради Фонду розвитку підприємництва Юрій Драганчук акцентував, що серед цих банків державний і комерційний, що слугує індикатором привабливості програми на ринку.

Державна програма «Доступна іпотека 7%» дає змогу громадянам з відносно невисоким рівнем доходу отримувати житло у кредит з частковою компенсацією відсотків державою. У міністерстві закликають українців звертатися до банків. Їх перелік, умови, необхідні для отримання кредиту, можна знайти на сайті Фонду розвитку підприємництва.

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«Урядового кур’єра»