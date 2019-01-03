Перед стінами Святої Софії, де 15 грудня відбувся Об’єднавчий собор, під час якого народилася нарешті автокефальна Православна церква України, до українського народу новорічної ночі звернувся Президент Петро Порошенко. Саме у зв’язку з цією визнач­ною подією рік, що минув, глава держави поставив в один ряд із 1991, коли було проголошено державну самостійність.

«Боротьба за незалежність нашої церкви тривала сотні років і успіхом увінчалася лише тепер, — вважає Президент. — Це справжнє диво! Це знак Божий, що у нас, українців, усе буде гаразд».

Днями разом із благою вістю про народження Спасителя Україна отримає довгоочікуваний томос — грамоту від Вселенського патріархату. Вона документально засвідчить нашу духовну незалежність.

Ми стали далі від Москви і ближче до Європи. Це чітка стратегія, якої неухильно дотримуємося протягом останніх п’яти років. Ми йдемо своїм шляхом. Ні обіцянки манни небесної, ні зерна зневіри, ні зілля розбрату — ніщо не може розвернути нас назад, переконаний Петро Порошенко.

Наші люди не прагнуть нічого більше, ніж миру. І ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Від їхнього імені Президент привітав українських воїнів, котрі гарантують нам тишу і спокій. І новорічної ночі, і в усі наступні.

«Хай вдячність нашу й тепло наших сердець відчують і моряки, які перебувають у російському полоні. І поранені серед них Андрій Ейдер, Василь Сорока, Андрій Артеменко. І українські політв’язні в російських тюрмах. І наші громадяни, які стали заручниками на тимчасово окупованих територіях, — сказав Петро Порошенко. — Звертаюся до мільйонів співвітчизників у Криму та по той бік лінії розмежування. Ми обов’язково повернемося до вас із миром, хоч би якою довгою була дорога. Наша сім’я неодмінно возз’єднається за одним столом, за яким Новий рік зустрічають за київським часом».

Найважче вже минуло, і найгірше теж позаду. Попереду — поступове зростання економіки і відновлення рівня життя. Це результат нашої спільної кропіткої праці. Головне — у передвиборчій гонитві не затоптати паростків розвитку, пророщених ціною великих жертв і колосальних зусиль кожного з нас. І тоді ми переможемо, переконаний глава держави.

Роком важкої праці й важливих досягнень назвав 2018-й Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який вважає, що вдалося стабілізувати економічну та соціальну ситуацію, вийти на сталий розвиток промисловості. Знайдено резерви для підвищення мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня становитиме 4173 гривні. Уперше закладено автоматичний перерахунок пенсій залежно від інфляції та зростання зарплат. Працює механізм житлових субсидій.

Тривають ключові реформи, що в середньостроковій перспективі докорінно змінять країну. Серед них «Нова українська школа» та системи охорони здоров’я. З 1 січня буде впроваджено принцип «Гроші ходять за пацієнтом», а з 1 липня держава гарантовано оплачуватиме базові аналізи та дослідження. Розпочинається реформа екстреної медицини тощо.

Завершено перший етап децентралізації, значно зрос­ли місцеві бюджети. У 2019 році розпочнеться наступний етап реформи: буде створено систему нового адміністративно-територіального устрою. Принципове закріплення реформи місцевого самоврядування в Конституції, що гарантуватиме недоторканність цих змін.

Зміцнення обороноздатності держави в умовах воєнної агресії Росії залишається пріоритетом влади. «Ми й надалі впроваджуватимемо в армії стандарти НАТО. Адже наша стратегічна мета — членство в Альянсі, і з кожним роком ми наближаємося до неї», — наголошує Прем’єр.

Постійно поглиблюється співпраця із країнами Європейського Союзу в ме­жах Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Усе це спрямовано на утвердження європейських цінностей, європейського способу і рівня життя. Триває адаптація нормативно-правової бази України до законодавства ЄС.

Чи не вперше за час існування новітньої Української держави уряд відмовився від залишкового принципу фінансування науки й культури. «Маємо надію, що з 2019 року повноцінно запрацюють фонди наукових досліджень і підтримки інновацій. Упевнений, — провадив далі глава уряду, — що тих економічних завдань, які ми перед собою ставимо (а це зростання економіки щонайменше на 5 відсотків щороку), можна досягти лише за умови високої наукоємності та інноваційності віт­чизняної економіки.

Завдяки державній підтримці вітчизняного кінематографа 2018 року презентовано 22 українські фільми, ще 72 перебувають у виробництві. Почалося відродження українського кіно, і щоб підтримати цю тенденцію, уряд залишає державну підтримку кінематографа на рівні мільярда гривень.

«Як Прем’єр-міністр переконаний, що ми рухаємося у правильному напрямі. Наше майбутнє залежить від нас, і лише разом зможемо сформувати справедливе та успішне європейське суспільство», — резюмував Володимир Гройсман.