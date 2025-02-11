Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури

Учора Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Підписання відбулося під час зустрічі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та голови Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надії Кальвіньо. На заході були присутні віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба і міністр фінансів Сергій Марченко.

Глава українського уряду повідомив, що зокрема 16,5 мільйона євро ЄІБ спрямує на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності.

«Друга угода відкриває шлях для отримання 100 мільйонів євро на відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також модернізацію основних соціальних послуг у галузях освіти, охорони здоров’я та житловому секторі», — зазначив Денис Шмигаль і подякував ЄІБ за допомогу нашій державі у відбудові пошкодженої внаслідок російської агресії інфраструктури.

На зустрічі Дениса Шмигаля та Надії Кальвіньо йшлося про фінансування у межах двосторонньої співпраці. За словами Прем’єр-міністра, загалом портфель проєктів ЄІБ в Україні один з найбільших і складається з 25 проєктів у галузях транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики на суму 4,95 мільярда євро.

У розмові з головою ЄІБ Прем’єр-міністр відзначив інші напрями співпраці, які потребують подальших інвестицій. Це зокрема пункти переходу та дорожня інфраструктура, підтримка малого і середнього бізнесу, муніципалітетів та стабільність енергетичного сектору.

Сторони обговорили й економічні питання. Зокрема, Денис Шмигаль поінформував про ключові бюджетні видатки на цей рік і наголосив на важливості підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва.

«Від початку повномасштабної війни ЄІБ мобілізував на підтримку України понад 2 мільярди євро. Дякуємо за вагомий внесок у посилення стійкості та розбудову нашої держави», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Як повідомляє Міністерство фінансів, ЄІБ створено 1957 року. На сьогодні акціонери банку — 27 країн Європейського Союзу. Європейський інвестиційний банк здійснює не тільки кредитну діяльність, а й виступає найбільшим позичальником грошових ресурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу.

Із 2004 року Україна розпочала співпрацю з ЄІБ щодо створення нормативно-правової бази для залучення його ресурсів на реалізацію інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних проєктів.

На 1 січня 2025 року проєктний портфель ЄІБ у державному секторі становив 25 проєктів загальним обсягом 5,2 мільярда євро.

У межах реалізації цих проєктів на 1 січня 2025 року вибрано 3096,4 млн євро, зокрема 2022-го — 1722,6 млн євро, 2023-го — 261,74 млн євро та 2024 року — 247,49 млн євро.

На 1 січня 2025 року на стадії реалізації перебували два проєкти загальним обсягом 18,11 млн євро, що фінансують за рахунок гранта Фонду Е5Р (розпорядник Фонду Е5Р — ЄІБ), з яких вибрано 8,36 млн євро.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ