Вакцинація та генерація COVID-сертифікатів доступні нині для кожного українця. Лише за минулий тиждень в усіх регіонах зроблено понад 700 тисяч щеплень. Отримати документ, який це засвідчить, можна кількома кліками в застосунку чи на порталі «Дія». Нині мобільним застосунком користуються вже понад 7 мільйонів наших співгромадян, а 1,4 мільйона з них скористалися онлайн-послугою генерації сертифіката.

На жаль, трапляється, що виготовляють, продають чи купують підробки. У роботі правоохоронних органів перебувають сотні проваджень із цього приводу. На цьому під час спільного брифінгу Міністерства цифрової трансформації, МОЗ та кіберполіції щодо протидії підробці COVID-сертифікатів в Україні наголосив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

«Часто шахраї обіцяють підробити сертифікати і внести дані в «Дію». Але це неможливо, адже «Дія» лише відображає інформацію з реєстрів. У ситуації з COVID-сертифікатами це дані з електронної системи охорони здоров’я. Щоб фейковий COVID-сертифікат з’явився в «Дії», лікар має взяти на себе відповідальність і внести неправдиві дані у ЕСОЗ. Це дуже легко відстежити, адже він засвідчує це своїм е-підписом. Спільно з кіберполіцією ми ретельно відстежуємо підробки COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів. Якщо бачите, що хтось продає підробні тести чи COVID-сертифікати, одразу повідом-ляйте в поліцію», — зазначив він.

Аж до позбавлення волі

Нещодавно уряд погодив ініційований МОЗ законопроєкт про кримінальну відповідальність за продаж і користування підробленими COVID-сертифікатами. Українцям, котрі свідомо використовують фейки, загрожує штраф до 34 тисяч гривень або до двох років обмеження волі. Медпрацівники, які вноситимуть неправдиві відомості в бази даних, отримають штраф до 68 тисяч гривень або до двох років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду. А тим, хто підробки виготовлятиме й продаватиме, — штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до трьох років, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Громадяни, які виготовляють і продають підроблені COVID-сертифікати й ПЛР-тести, намагаються не лише обдурити систему охорони здоров’я. Своїми діями вони наражають на небезпеку тих, хто поруч. Виготовляючи підроблену документацію, вони підривають авторитет держави на міжнародній арені, піддаючи сумніву легітимність українських COVID-сертифікатів. За фактами підроблення документації органи Нацполіції вже порушили 486 кримінальних проваджень, 85 особам оголосили про підозру», — повідомив начальник департаменту кіберполіції Національної поліції Олександр Гринчак.

Він пояснив, що шахрайство — це коли особі пропонують підроблений COVID-сертифікат і вона сплачує за це гроші, але не отримує підробку.

«Коли ж ми говоримо про підроблені COVID-сертифікат або ПЛР-тест, то це кваліфікується як підробка документів — стаття 358 Кримінального кодексу України. А коли сімейний лікар вносить неправдиві відомості в систему охорони здоров’я, то його дії кваліфікуються за статтею 362 ККУ — несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї», — пояснив Олександр Гринчак.

Кримінальну відповідальність посилять

COVID-сертифікат — це документ, який дає нам змогу поступово повертатися до звичного життя, подорожувати в інші країни і конт-ролювати поширення коронавірусу. Уряд забезпечив вільний доступ до вакцини, і кожен охочий вакцинуватися від COVID-19 може це зробити й отримати справжній, а не фейковий документ про щеплення.

«На сьогодні ми вже направили листи-подання до власників 15 закладів охорони здоров’я, де, ймовірно, підробляють медичні дані, з вимогою відсторонити від роботи керівників установ. Очікуємо на вжиття відповідних заходів. За кожним із цих випадків правоохоронні органи ведуть розслідування. МОЗ заохочує українців робити щеплення й застерігає від вчинків, які не лише не захищають від хвороби, а й порушують закон», — зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

МОЗ ініціює посилення кримінальної відповідальності за купівлю-продаж фальшивих довідок про вакцинацію. Законопроєкт схвалив уряд, його передано до Верховної Ради.

Передбачено три види відповідальності: для осіб, які використовують завідомо підробні документи, тобто для того, хто купив фальшиву довідку про вакцинацію; відповідальність медичного працівника, який вніс неправдиві відомості про вакцинацію; а також щодо виготовлення для збуту підробних документів про профілактичні щеплення.

Є перший реальний штраф

Напередодні під час селекторної наради в ОП з питань протидії пандемії COVID-19 Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності активізації Міністерством охорони здоров’я й Мінінформполітики інформаційної кампанії про важливість вакцинації, повідом-ляє Офіс Президента.

«Усіма ресурсами, наявними способами й джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливий захист від COVID-19. Люди, які роб-лять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання, вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини», — наголосив глава держави.

Окрему увагу приділив Володимир Зеленський і боротьбі з підробленням сертифікатів про негативні ПЛР-тести та сертифікатів про вакцинацію.

Голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що лише за минулий тиждень було проведено 13 обшуків та розпочато 12 кримінальних проваджень. Уже є перше судове рішення про стягнення штрафу в розмірі 34 тисячі гривень з лікаря з Павлограда Дніпропетровської області та позбавлення його права діяльності за фахом на рік.