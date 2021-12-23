Кошти через «єПідтримку» одержали 2,3 мільйона українців, які вже сплатили понад 200 мільйонів гривень

Пандемія COVID-19 боляче вдарила по економіці. У цей нелегкий час громадянам дуже потрібна підтримка держави. З ініціативи Президента запрацювала «єПідтримка», мета якої — допомогти бізнесу і стати ще одним стимулом до вакцинації. На цьому наголосила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко на брифінгу, присвяченому перебігу програми.

Українці можуть швидко та зручно отримати тисячу гривень і витратити її на продукцію креативної індустрії, залізничні й авіаперевезення, спорт, книжки тощо. А із середини січня 2022 року люди віком 60+ зможуть витратити ці кошти на придбання ліків — спочатку в реальних аптеках, а з часом, можливо, й онлайн.

Уже 5,5 мільйона користувачів відкрили необхідні для цього картки в банках, 4,5 мільйона з них сформували в застосунку «Дія» заявки на отримання, а 2,3 мільйона одержали кошти. І вони вже виплатили за товари чи послуги понад 200 мільйонів гривень.

«За статистикою, найчастіше — на придбання книжок, у кінотеатрах, театрах, інших закладах культури. Загалом до кінця року на це в держбюджеті передбачено 8 мільярдів гривень, отже є змога повністю задовольнити потреби тих, кому це необхідно і цікаво», — зазначила урядовець.

Діятиме програма впродовж наступного року. Кошти надаватимуть під потреби бізнесу, які ретельно вивчатимуть. А у другому і третьому кварталах 2022-го «єПідтримку» планують модернізувати так, щоб заявки можна було подавати в офлайн-режимі. Тобто робитимуть усе, щоб нею змогло скористатися якомога більше людей.

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив, що до проєкту вже долучено шість банків: А-Банк, Альфа-банк, Приватбанк, Укргазбанк, Монобанк і Ощадбанк. І ще 13 банків перебувають на етапі підключення.

«Слід згенерувати картку в банку, який долучився до проєкту або невдовзі це зробить. Увійти дистанційно у свій банк і знайти функцію «єПідтримка». Або увійти в застосунок «Дія» (важливо: саме в застосунок, а не на портал чи у чат-бот), оновити його, зайти в розділ «Послуги», знайти «єПідтримку» й побачити перелік банків, які вже долучилися до проєкту. Навіть люди з не дуже розвиненими цифровими навичками під час наших тестів робили це буквально за кілька хвилин. Отже нині це наймасовіша й найшвидша цифрова послуга в Україні», — зазначив віцепрем’єр.

Будуть і пластикові картки

До кінця цього року деякі банки почнуть видавати і пластикові картки. Прогнозують, що до кінця наступного року таких банків буде більшість. Тож українці матимуть змогу сплачувати не лише віртуальними онлайн-картками, а й реальними.

Актуальним це буде передусім для власників телефонів, де немає NFC — безконтактних розрахунків. Тож молодь має допомагати згенерувати такі картки батькам, дідусям і бабусям. Це хороша можливість для банків зробити послуги простішими й доступними для всіх, а для бізнесу — цифровізуватися й приймати безконтактні сплати.

«Не було жодних падінь системи, все працює стабільно й надійно. І щодня сотні тисяч людей долучаються до програми. І це великий крок до розбудови цифрової держави — України 2.0», — наголосив урядовець.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що «єПідтримка» — ефективна практика стимулювання й заохочення до вакцинації та культурного розвитку.

«Ще на початку року ми презентували ідею запровадження культурних сертифікатів, які вже певний час існують у Європі. Наприклад, в Італії це так званий мистецький бонус. Спрямовано їх передусім на молодь для заохочення її до користування культурними послугами. Я радий, що в нашій країні ця ідея стала ширшою і поєднана із заохоченням вакцинуватися», — зазначив він.

Слід враховувати наслідки карантинних обмежень для креативних індустрій. Найбільше постраждали кінотеатри, тут падіння прибутку становить близько 60%, у книговидавців — 30—40%. «єПідтримка» заохочує українців допомогти цим галузям.

Дуже важливо допомогти регіонам запроваджувати цю практику. Обласним театрам, музеям, іншим закладам для участі слід мати термінали. А всім українцям — стати амбасадорами вітчизняного культурного продукту. Адже відтепер таку змогу отримають і ті, в кого раніше на це не було коштів.

Представникам малого бізнесу, які не певні, що і як буде з оподаткування цих коштів, податкова служба вкотре наголошує: їх не оподатковуватимуть. Фахівці служби залюбки допоможуть підприємцям встановити й налаштувати термінали.

«Статистика свідчить, що ближче до вихідних найбільше коштів витрачають на квитки в кінотеатри як на послугу вихідного дня. Та протягом робочого тижня лідерство — за продажем книжок. Тому звертаюся до малого бізнесу: не вагайтеся, підключайте термінали й долучайтеся до «єПідтримки», — наголосив Михайло Федоров.

Сплатити цими коштами можна лише у тих галузях і за ті послуги чи продукти, які визначено програмою. Скажімо, батьки можуть придбати абонемент у спортклуб для дитини. Головне, аби напрям застосування відповідав параметрам програми.

Вакцинованим за кордоном

Українці, вакциновані поза межами нашої держави, теж зможуть стати учасниками «єПідтримки». Для цього після повернення додому слід завітати до свого сімейного лікаря, який внесе дані до національної системи охорони здоров’я. А далі — як для всіх: встановити «Дію», згенерувати сертифікат, подати заявку та отримати кошти.

Якщо в телефоні не встановлено технологію NFC, є змога подивитися номер картки у смартфоні або в онлайн-банкінгу: дату чинності картки та код із трьох цифр, який не можна нікому повідомляти. Далі — ввести на сайті цю інформацію та сплатити за обраний товар чи послугу.

Користувачів закликали остерігатися шахраїв, які можуть пропонувати, скажімо, викупити цю послугу або перевести віртуальні кошти в реальну готівку, вимагаючи розкрити особисті дані. Такі пропозиції — фейки, і через них людей намагаються ошукати.