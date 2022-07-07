Полтавщина традиційно належить до областей із найрозвиненішим бджолярством. За офіційними даними, до війни тут було понад 148 тисяч бджолосімей. Насправді їх більше, адже у краї багата природа, щороку значні площі засівають медоносними сільгоспкультурами. Це сприяє подальшому розвитку галузі. І відбуватиметься надалі за умови, що всі тамтешні аграрії шанобливо ставитимуться до партнерів по бізнесу бджолярів і враховуватимуть не тільки власні, а і їхні інтереси.

Із 20 рамок залишається п’ять-шість

«Я депутат Мартинівської сільради, член тероборони. За моєї каденції рада надала не місцевим учасникам АТО в межах населеного пункту земельні ділянки, на яких були пасовища. Потім ці ділянки було продано та сформовано в один великий наділ. Днями місцевий фермер самохідним обприскувачем обробив посіви генно модифікованої сої на площі 6 гектарів небезпечним гербіцидом «Раундап», який може спричиняти в людей онкозахворювання. Саме тому використання цього гербіциду в межах населених пунктів заборонено.

За 200 метрів від цих посівів стоїть пасіка мого батька. Унаслідок використання гербіциду загинуло понад 80 бджолиних сімей. Збиток становить 900 тисяч гривень, а моя родина залишилася без бізнесу», — бідкається бджоляр Артем Багачов, який живе на території колишнього Карлівського району.

Майже одночасно про отруєння бджіл повідомив пасічник із понад 20-річним досвідом Сергій Богаєнко з Миргорода. За його словами, останні 10 років він разом із тестем Миколою Щербиною офіційно орендує ділянку землі на хуторі Оріхівщина Хорольської територіальної громади. І донедавна мали пасіку на 300 бджолосімей. Вулики там стоять заради липового меду, бо в тих місцях багато липових гайків.

Навколо села — чотири фермерські господарства. На початку другої декади червня один із фермерів провів обробіток сої із застосуванням липкого сиропу. Коли Сергій приїхав на свою пасіку через кілька днів, то виявив у вуликах і біля них купи мертвих бджіл. Залишилися бджоли, які гріли розплід, але і серед тих стали поширюватися хвороби, бо бджоли не змогли утримати температурний режим. Бджолина сім’я — це вулик, у якому 20 рамок. Тепер у них по п’ять-шість рамок, а сума збитків сягає 1,5 мільйона гривень.

Конкретних імен винуватців бджоляр не став називати, щоб уникнути звинувачень у наклепі, проте запевнив, що було порушено правила обробітку сільгоспрослин.

Отруєння бджіл траплялося також на пасіках сіл Грякове, Нове Грякове, Вільхуватка, Білухівка на території Чутівської громади, колишнього Котелевського району та інших.

Про те, наскільки масово на Полтавщині гинуть бджоли і як цьому запобігти, «Урядовий кур’єр» попросив розповісти в.о. директора державного навчального закладу «Гадяцьке аграрне училище», голову ГС «Обласне об’єднання «Полтавський пасічник» Наталію Сенчук.

— У цьому сезоні випадків загибелі бджіл справді побільшало тому, що частина аграріїв, фермерів не дотримуються інструкції, за якою вони повинні обробляти сільськогосподарські культури, щоб не труїти комах. Згідно з нею, кожен сільгоспвиробник повинен за три дні повідомити у громаді (в радіусі 10 кілометрів) і пасічників, що проводитиме обробіток полів. Фермер не має права обробляти пестицидами культури ближче, ніж за 300 метрів до населеного пункту. Ми із представниками департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації щороку розповідаємо про це аграріям на науково-практичних конференціях. На жаль, і сьогодні мене повідомили про отруєння бджіл на території Машівської ОТГ.

Краще домовлятися

За заявою пасічника на місце виїжджала екологічна комісія, я дала їм телефони лабораторій у Києві, де проводять відповідні аналізи. Тепер важливо встановити препарат, яким здійснено потраву, тому що винуватці зазвичай приховують цю інформацію, а без неї лабораторне дослідження комах провести дуже складно.

До речі, дослідження коштують понад 5 тисяч гривень, і платить за них сам пасічник. В області хотіли придбати лабораторію, яка має спеціальний спектрограф, що може виділити кілька тисяч видів діючої речовини у зразку, щоб використовувати його для потреб аграріїв. Але таке обладнання коштує 15 мільйонів гривень.

Найкраще було б звичайно, якби фермер чи фермери зізналися у скоєному, домовилися із бджолярем і допомогли йому відновити сім’ї. Щоб не доводити справу до судових розглядів. Навіть якщо факт порушення встановлять, до винуватця застосують смішне адміністративне стягнення — 180 гривень. Це не стимулює сільгоспвиробника дотримуватися інструкцій в обробітку культур.

Перед війною депутати подали на розгляд у Верховну Раду України два проєкти нового закону «Про розвиток бджільництва та захист бджіл», у якому передбачено суворішу відповідальність та збільшення штрафу. Але їх розглянуть уже після нашої перемоги. Доти нам залишатиметься тільки надіятися, що пощастить і наші пасіки не потруять.

Фермери повинні зрозуміти, що бджоли допомагають їм збільшувати врожайність сільгоспкультур на 40—80%. Насіннєві господарства Зіньківської громади платять по 600 гривень за бджолосім’ю пасічникам, які вивозять свої пасіки на їхні поля соняшнику. Це необхідно для отримання високоякісного повноцінного насіння.

Наталія Сенчук розповіла, наскільки нинішній рік щедрий на мед та про ціни на нього на Полтавщині. За її словами, популярного в області акацієвого меду в цьому сезоні найбільше накачали пасічники Кременчуцького району, коріандрового — Полтавського, біля села Мала Перещепина. Там місця дуже хороші, є і гречка, й соняшник. Але туди наїхало стільки бджолярів, що нікуди пасіку ставити, порушують усі чинні норми щодо щільності розміщення вуликів. Причина — там медоносів більше, ніж у деяких інших районах. Аграрії нині сіють переважно гібриди, а вони нектару майже не виділяють. Навіть гречка є самозапильна. Ця причина, а також здорожчання пального вплинули на вартість свіжого меду. За трилітрову банку акацієвого просять 750 гривень (у Києві — до 1200), інші меди дешевші. Найдешевший соняшниковий — 500—600 гривень.

У цьому сезоні полтавські пасічники качатимуть мед двічі-тричі, від однієї бджолосім’ї орієнтовно одержать його 50—70 кілограмів. Торік за сезон накачували і по 80, і по 90 кілограмів.