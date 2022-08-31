Хлібороби Полтавської області здобули важливу перемогу на аграрному фронті. У складних погодних умовах і з розбомбленим Кременчуцьким НПЗ, коли пальне для збиральної кампанії доводилося завозити з-за меж області, вони впорали майже 368 тисяч гектарів ранніх зернових сільськогосподарських та зернобобових культур. Зокрема 262 тисячі гектарів озимої та ярої пшениці, 91,4 тисячі гектарів озимого та ярого ячменю, 4,4 тисячі гектарів жита, 2,2 тисячі гектарів вівса, 7,7 тисячі гектарів гороху і намолотили 1,5 мільйона тонн зерна (торік було 1,73 мільйона тонн), з них пшениці 1,1 мільйона тонн. Середня врожайність — 41,2 центнера з гектара.

Елеватори запрацювали на повну

Намолотили із площі 23,6 тисячі гектарів 69,6 тисячі тонн ріпаку, врожайність якого — 29,5 центнера з гектара. Інакше як трудовим подвигом рослинників Полтавщини це не назвеш. Зібране зерно повноцінне, високої якості, годиться для випікання і хліба, і булок та всіляких пундиків.

Про це «Урядовому кур’єру» розповів заступник директора департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОВА Олег Палій. За його словами, загалом в області збиранню підлягають 1,7 мільйона гектарів сільськогосподарських культур, з них зернових та зернобобових — 0,9 мільйона, технічних — 0,6 мільйона гектарів.

На збиральних роботах цього року працювали 2643 комбайни, 70 відсотків із них імпортного виробництва. Середнє навантаження на комбайн становило 139 гектарів. За потреби користувалися послугами високопродуктивних комбайнів, що є в арсеналі двох резервних мехзагонів.

Якісному проведенню збирання ранніх зернових та зернобобових культур в оптимальні агротехнічні строки посприяло розпорядження обласної військової адміністрації. Воно передбачало організаційні заходи з пересування сільськогосподарської техніки і транспорту автомобільними шляхами обласного, державного значення та польовими дорогами, а також можливість роботи сільськогосподарської техніки під час комендантської години.

При департаменті агропромислового розвитку Полтавської ОВА працювала гаряча лінія, на яку можна було зателефонувати з усіх питань, що виникали із приводу проведення збиральних робіт.

Вирішують в області й питання зберігання вирощеного зерна нового врожаю. Полтавщина залишається однією з еталонних областей щодо розвитку відповідної інфраструктури. В області функціонують 76 сертифікованих елеваторних комплексів загальною потужністю 4,8 мільйона тонн, підключених до Основного реєстру складських приміщень на зерно та зерна, прийнятого на зберігання ДП «Держреєстри України».

За оперативними даними, на сільськогосподарських, фермерських та інших підприємствах області є понад 1,6 тисячі приміщень для зберігання зерна загальною місткістю 2,2 мільйона тонн.

Експортні можливості зростуть

Для фінансового забезпечення посівної кампанії та збиральних робіт частина аграріїв області скористалася програмою «Доступні кредити «5–7–9%». Постановою від 29.07.2022 року №916 Кабінет Міністрів України продовжив чинність цієї програми. Тож агровиробники мають змогу до 31 жовтня 2022 року взяти пільгові кредити на придбання основних засобів та покриття витрат сільськогосподарської діяльності, за яким держава компенсує відсотки. Максимальну суму позички збільшили до 90 мільйонів гривень.

Упоравшись із ранніми зерновими та зернобобовими сільськогосподарськими культурами, аграрії Полтавщини зосередилися на проведенні комплексу осінньо-польових робіт: проводять зяблеву оранку та сіятимуть озимі культури під урожай 2023 року. Вони готуються до збирання пізніх сільськогосподарських культур обсягом 1,16 мільйона гектарів.

Як і в минулі роки, в області цьогоріч найбільші площі займають: кукурудза на зерно — понад 529 тисяч гектарів, соняшник — більш 434 тисячі, озимі зернові — 273,5 тисячі, соя — 134 тисячі, цукрові буряки — 22,5 тисячі гектарів.

Сільськогосподарські товаровиробники області створили певну необхідну базу для проведення комплексу осінньо-польових робіт. Головні критерії підготовки — передовсім фінансування, матеріально-технічне забезпечення, наявність та готовність техніки. У господарствах достатньо високоякісного насіння районованих сортів та сортів закордонної селекції, мінеральних добрив.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України і в області працюють над вирішенням питання щодо реалізації вирощеного зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Упродовж останніх років обсяг її експорту в загальному обсязі в області коливається в межах 25—30%. За підсумками 2021 року він становив 28,6%. Цього року воєнне вторгнення рф на територію України внесло значні корективи щодо наших експортних можливостей. Через воєнні дії однією з найбільших проблем аграріїв стає логістика, але держава напрацьовує нові маршрути. Нині істотно розширено постачання залізничним та автомобільним транспортом, задіяно нові напрямки водного транспорту.

Вирощеного цього року на Полтавщині зерна, попри трохи менший його валовий збір порівняно з минулим, буде достатньо для потреб області. Вистачить і на продаж. Головне тепер — довести його до необхідних кондицій та зберегти.