На тлі загрози з боку Росії, що загострюється фактично день у день на білорусько-польському й особливо на українсько-російському кордонах, постає питання організованого захисту. І від прямої воєнної загрози країни-агресора, і від створюваних нею гібридних викликів. Західні аналітики вважають листопадове загострення найбільшим з весни 2014 року. Тому дедалі глибшим стає розуміння колективної безпеки навіть поза межами НАТО.

Першими це почали розуміти на Британських островах. Заява тамтешнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона про необхідність виступити на захист України, тобто обстояти мир і стабільність у Європі загалом, істотно відрізняється від звично-нейтральних нам «занепокоєння і стурбованості», якими закидають нас інші країни Заходу від початку російської агресії.Нарешті усвідомлення того, про що Україна переконує Європу вже вісім років, а саме: наша армія захищає не лише кордони своєї країни, а й усього Євросоюзу, — набуває-таки реальних обрисів. Адже агресії проти України набагато легше запобігти, ніж потім розгрібати бруд на всьому континенті, куди його принесе на своїх чоботах недолугий, але від того не менш бридкий і огидний «рускій мір».

Безпека на морях

Слідами історичної заяви свого шефа в Україну з робочим візитом прибув державний секретар з питань оборони Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес. Президент Володимир Зеленський подякував йому за непохитну підтримку Великої Британії незалежності й територіальної цілісності нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах. Згадав він і підписання двосторонньої рамкової угоди з офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей українського флоту на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.

«Велика Британія стала нашим ключовим партнером у питанні розбудови українського флоту. Очікую, що майбутні безпекові проєкти, заплановані в межах цієї угоди, буде ефективно реалізовано», — наголосив Президент.

Глава держави поінформував британського міністра про виклики, які постають перед Україною в зоні Чорного й Азовського морів.

Відбувся обмін думками про міжнародні кроки, необхідні для відновлення безпечного режиму судноплавства в регіоні, й важливості подальшого поглиблення двосторонньої співпраці в галузі безпеки та оборони.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності. Він схвально оцінив позицію прем’єр-міністра Великої Британії та очільниці британського МЗС на підтримку нашої держави у протидії реалізації проєкту «Північний потік-2».

Офіційно задекларовано

Безпекову ситуацію на окупованих територіях сходу України та навколо її кордонів, співпрацю з НАТО та у двосторонньому форматі докладніше обговорив з поважним гостем міністр оборони Олексій Резніков. Було констатовано подальше загострення безпекової ситуації через безвідповідальні й відверто провокативні дії Росії, зокрема через гібридні методи ведення війни проти України і країн-членів ЄС та НАТО.

Україна й Велика Британія — стратегічні партнери в галузі безпеки та оборони, які мають спільне бачення протидії викликам та загрозам сьогодення й повністю віддані справі забезпечення миру і гарантування безпеки в Європі, захисту спільних цінностей та свобод.

Значну увагу було приділено реалізації підписаної минулого тижня у Лондоні міжурядової рамкової угоди, яка дасть змогу перейти до практичної реалізації проєктів з розвитку спроможностей нашого військового флоту.

Бен Воллес наголосив, що Велика Британія й надалі надаватиме всебічну підтримку Україні для розвитку демократії, розвитку спроможностей Збройних сил і реалізації євроатлантичної інтеграції нашої країни. Цю позицію віддзеркалено у спільній заяві очільників оборонних відомств.

«Україна та Велика Британія — стратегічні партнери у галузі безпеки та оборони, — йдеться в документі. — Минулого тижня в Лондоні було підписано міжурядову рамкову угоду. Цей документ продовжує реалізацію спільних проєктів з розвитку спроможностей Військово-Морських сил Збройних сил України згідно з домовленостями, досягнутими у червні, коли Велика Британія, Україна та консорціум промисловості Сполученого Королівства підписали меморандум про реалізацію з метою співпраці для підвищення військово-морських спроможностей України.

Нинішня зустріч — черговий етап двосторонньої співпраці задля підвищення обороноздатності України та розвитку взаємосумісності.

Наші уряди не мають бажання бути ворожими або прагнути будь-яким чином стратегічно оточити чи підірвати Російську Федерацію. Ми стурбовані нарощуванням військ та активністю Росії біля кордонів України.

Національний суверенітет і територіальна цілісність України беззаперечні.

Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з народом України і надалі непорушно його підтримуватиме. Ми непохитні в цій підтримці й разом залишаємося пильними та об’єднаними в захисті наших спільних цінностей і свобод».

PS До інформації про вірогідне відрядження до України батальйону британських SAS додалася підтримка Швеції пропозиції країн Балтії провести навчальну місію під керівництвом ЄС у нашій країні, повідомляє Укрінформ.

«Нині всі погляди прикуто до Польщі й того, що відбувається на кордоні, а це може означати, що Україна буде в тіні. Натомість Україна завжди актуальна, наша солідарність має бути чіткою. Ми вважаємо дуже важливими амбіції ЄС зробити внесок у безпеку та суверенітет України», — висловив свою позицію міністр оборони Швеції Петер Гультквіст. Країна поки що з’ясовує зміст свого внеску. Це може означати, що шведські солдати можуть вирушити в Україну для навчання ЗСУ на тлі нарощування російських військ на східному кордоні нашої країни.