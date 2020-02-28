Президент України Володимир Зеленський та керівництво Нацбанку переконані, що економічна ситуація, яка склалася на фінансовому ринку країни, дасть змогу найближчим часом знизити ставки різноманітних кредитів для бізнесу та населення до 10% річних. «Урядовий кур’єр» намагався зібрати всі думки, сподівання та перестороги щодо цього питання.

Процес розпочато

«Це не лише можливо, а й уже частково зроблено. Запроваджено програму доступних кредитів для малого та середнього бізнесу 5—7—9%. Станом на 10 лютого чотири державні банки — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк — уклали з Фондом розвитку підприємництва угоду про участь у реалізації програми «Доступні кредити 5—7—9%». Попередні заявки у ПриватБанк на отримання пільгових кредитів за цією державною програмою вже надали 9279 підприємців і представників малого бізнесу», — інформує голова ради Національного банку України Богдан Данилишин.

Пресслужба Нацбанку у відповіді на офіційний запит «Урядового кур’єра» зазначила, що зниження облікової ставки на тлі макрофінансової стабільності та зниження інфляції вже сприяло відчутному здешевленню гривневих кредитів для бізнесу за IV квартал 2019 року на 2.4 в. п. до 15,7% річних: «У лютому ми бачимо, що ця тенденція тривала й надалі, ставки знизились до 15%. Окремі банки вже навіть пропонують іпотеку під 14%».

Оскільки прогноз Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 7% до кінця 2020 року, керівництво регулятора вважає, що вартість кредитних ресурсів поступово знижуватиметься й надалі. Щоб вона опустилася до 10% і нижче, має бути збережено макрофінансову стабільність, інфляція має бути низькою і контрольованою, а також мають знижуватися ризики, вартість яких банки закладають у розмір кредитних ставок.

Тандем — позика і депозит

Однак постає питання: чи готові банки до такого великого зниження кредитних ставок? Як зазначила «Урядовому кур’єру» виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова, якщо орієнтуватися на динаміку інфляції та облікової ставки Нацбанку України, то теоретично це можливо. Однак експерт зауважує, що в нашій країні є специфіка: вартість депозитів знижується не так швидко, як показник інфляції. Він впливає на розміри кредитних і депозитних ставок.

Нещодавно оприлюднений показник річної інфляції у 2019-му становить понад 4%. А банки надають депозити у гривнях за ставками 12—14% річних.

Щоб надавати низькі ставки за кредитами, банкам необхідні низькі ставки за депозитами. Інакше фінансові установи просто не матимуть прибутків і їхня діяльність буде проблематичною.

«Зауважте, ресурсна база банків нині формується з коротких вкладів — терміном не більш ніж на рік. А частка депозитів строком два роки і більше у загальному їхньому обсязі не перевищує 0,5%. Даючи кредит на 2—3 роки, банк розуміє, що за цей термін депозитна база оновиться фактично повністю і ставки за вкладами можуть не лише знижуватися. Тож кредит, який надано за рахунок недорогих депозитів, у середньостроковій перспективі може стати неприбутковим», — зазначає експерт.

На думку керівництва НАБУ, ризикова складова ставки за іпотечним кредитом сьогодні зависока, але банки готові надавати позики під 10% річних, щоправда, якщо буде виконано умови. Так, у НАБУ наполягають, що вартість строкових депозитів має знизитися до рівня інфляції. Кредити ніколи не будуть мати невисокі відсоткові ставки, якщо в країні не лишатиметься прогнозованою макроекономічна ситуація. А задля цього необхідна співпраця з МВФ та продовження непопулярних реформ.

Фінустанови теж ризикують

Що означають останні висновки, Олена Коробкова не розшифровує. І тут можна лише здогадуватися. Можливо, йдеться про справді непопулярний серед експертів і захисників кредитоотримувачів та інших клієнтів банків законопроєкт про захист прав боржників, про який «Урядовий кур’єр» писав 11 січня 2020 року, коли цей документ фактично перетворився на проєкт про захист прав колекторів.

По суті, з нею згоден і Богдан Данилишин. «Розглядаючи питання готовності банків до здешевлення та пожвавлення кредитування, ми повинні зважати на те, що під час здійснення кредитних операцій банки ризикують не лише грошима вкладників, а й коштами акціонерів. І саме кошти акціонерів (банківський капітал) використовуватимуть для покриття ймовірних втрат у вигляді формування резервів», — вважає він.

Погоджується з цим і вище керівництво НБУ. Там зазначають: банки готові знижувати вартість кредитних ресурсів, проте слід враховувати, що ставка за позикою залежить не лише від рівня облікової ставки, а й від ризиків, які банк бере на себе, надаючи кредит. Звісно, це ризик неповернення кредиту.

«Робота над посиленням захисту прав кредиторів та реформою судової системи дасть змогу знизити цей ризик, що стимулюватиме банки до подальшого зниження вартості кредитів», — наголошують у Нацбанку.

Істотне зниження ставок за кредитами у 2020 році можливе і з тієї причини, що регулятор планує знизити облікову ставку навіть більше, ніж оприлюднював наприкінці 2019 року глава Нацбанку Яків Смолій. Цей показник має бути на рівні 7%. Найстрімкіше зниження облікової ставки очікують протягом першої половини 2020-го. У регуляторі вважають, що це дасть змогу повернути інфляцію до цільового рівня 5%.

Банкіри очікують

Що про це все думає керівництво великих банків України?

«Усі очікують перезавантаження іпотечного кредитування. Особливо клієнти, адже їм потрібні доступні позики. Політика Нацбанку дає нам чіткий сигнал для перегляду ставок у бік зниження. З огляду на тенденції грошового ринку Ощадбанк одним з перших почав системне зниження і депозитних, і кредитних ставок», — розповідає голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Цікаво, що і будівельники з рієлторами також очікують на істотне зниження іпотечної ставки за різними кредитами, адже без цього просто неможливе масове будівництво і розвиток економіки країни. Як вважає президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, у нас можливе зниження ставок за іпотекою до 10% з нинішніх 20—24%, якщо Нацбанк здійснить свої плани щодо зниження облікової ставки до 7% до кінця 2020 року. Він підрахував, що зниження іпотечних ставок до 10% фактично одразу посприяє збільшенню обсягів будівництва в Україні на 30—40%.

Отже, зниження ставок не лише за іпотечними, а й іншими кредитами для населення та бізнесу в Україні вже фактично розпочато. Цілком можливо, що 1 липня побачимо стрімке зменшення цього важливого показника на всіх щаблях банківської системи.