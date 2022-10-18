Минулого тижня Європейський інвестиційний банк перерахував Україні додаткові 550 мільйонів євро, які, за словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, допоможуть у відновленні енергетичної інфраструктури. Кошти надано в межах другого пакета Екстрених заходів солідарності від ЄІБ на 1,59 мільярда євро. Прокоментувати це рішення, а також розповісти про інші проєкти, котрі втілюють в Україні, і плани участі в повоєнному відновленні Укрінформ попросив віцепрезидента банку Терезу ЧЕРВІНСЬКУ, яка очолювала місію ЄІБ, що наприкінці вересня відвідала Київ.

— Пані Червінська, розкажіть про підсумки нещодавнього візиту до Києва та вашу участь у Другому міністерському круглому столі України у Вашингтоні. Що обговорювали із представниками української влади та з міжнародними партнерами? Чи були якісь конкретні домовленості стосовно України?

— Разом з колегами з ЄІБ я відвідала Україну, щоб дізнатися про потреби наших партнерів в українському уряді та визначити, як Європейський інвестиційний банк може допомогти. Ми багато дізналися, і вже 12 жовтня ЄІБ перерахував 550 мільйонів євро на невідкладні потреби України, як ми й домовлялися під час візиту із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Дуже пишаюся тим, з якою швидкістю ми діяли узгоджено з партнерами з ЄС та України. Зараз продовжуємо визначати шляхи задоволення нагальних потреб населення вашої країни, підготовки до майбутньої зими та забезпечення відновлення економіки.

Україна може пишатися своїми лідерами. Ми з колегами були вражені рівнем підготовленості міністрів та їхніх команд під час зустрічей у Києві, майже так само, як ми щодня захоплюємося хоробрістю та стійкістю українців, котрі захищають свою країну.

Після візиту до Києва я приєдналася до президента ЄІБ Вернера Хоєра у Вашингтоні. А після оголошення про виплату коштів ми вдвох відвідали Другий міністерський круглий стіл, присвячений вашій країні. Там ми розказали міжнародним партнерам, що ЄІБ робить для України як частина Team Europe (європейська ініціатива, що складається з ЄС, держав-членів разом з їхніми установами-виконавцями і держбанками розвитку, а також Європейського інвестиційного банку і Європейського банку реконструкції та розвитку. — Ред.). Ми зазначили, що наша солідарність з Україною непохитна, а рішучість підтримувати її зростає день у день.

За кілька днів після мого візиту бойові успіхи України у звільненні власних територій затьмарив варварський ракетний напад на Київ, мирних жителів та інфраструктуру у всій країні. Ми приєднуємося до народу України у скорботі, згадуючи про втрачені життя, і засуджуємо ці варварські атаки російської армії.

— Які зміни в роботі Європейського інвестиційного банку в Україні відбулися з початком російської агресії? Як змінилося портфоліо бізнесу ЄІБ в нашій країні після 24 лютого?

— Нам довелося переглянути пріоритети й адаптуватися до нової реальності. Ми змогли це зробити завдяки глибоким знанням України, чудовій співпраці та координації з вашим урядом, а також тісній співпраці й підтримці Європейської комісії і Team Europe.

ЄІБ — не новачок в Україні, тут ми працюємо вже 15 років. За цей час банк увійшов до трійки найбільших інвесторів країни, підписавши проєкти на суму понад 7,3 мільярда євро. Із часом ми констатували постійні поліпшення у нашій роботі в Україні та постійне зростання потенціалу країни з управління цими складними проєктами. Це чудова новина в контексті вступу України до Євросоюзу, бо вона демонструє щораз кращу спроможність освоєння коштів ЄС.

Російська агресія змусила нас відмовитися від попередніх планів, сісти за стіл з українськими міністерствами й муніципалітетами та думати, як змінити чи перепрофілювати проєкти, пріоритезуючи ремонт шкіл, лікарень, будинків для внутрішньо переміщених осіб, відновлення доріг, залізниць тощо.

Як результат бачимо, що зараз міста у всій країні надають пропозиції щодо проєктів реконструкції у межах нашої Програми з відновлення України, яку продовжуємо впроваджувати разом із Міністерством розвитку громад та територій України і Програмою розвитку ООН. Я надзвичайно вдячна міністрові Олексію Чернишову за його підтримку та лідерство. Ми нарахували понад 1000 заявок, і їхня кількість зростає. А наш план полягає в тому, щоб робити більше.

Російське вторгнення зміцнило нашу рішучість підтримувати Україну і стояти з нею пліч-о-пліч. Рухаючись уперед, наш пріоритет — думати про довгострокову перспективу й допомагати Україні у відбудові після війни. Український уряд запропонував дуже якісний Національний план відновлення, що, серед іншого, сприяє співпраці. Ключова потреба, звичайно, — додатковий фінансовий ресурс.

— Нагадайте про особливості екстреного фінансування нагальних потреб України в умовах війни. Якщо не помиляюся, цьогоріч ми отримали від банку вже три транші.

— Ми працюємо разом з Європейською комісією як Team Europe з одного боку та урядом України — з іншого. Завдяки спільній роботі з 24 лютого вдалося виплатити Україні понад 1,7 мільярда євро. І ми хочемо робити більше.

Наш перший пакет негайної допомоги обсягом 668 мільйонів євро в межах екстрених заходів солідарності від ЄІБ було повністю виплачено в березні, протягом місяця після початку повномасштабної та неспровокованої війни рф проти України. Ми прагнули допомогти українському урядові задовольнити найбільш нагальні та невідкладні фінансові потреби.

Потім у липні ми схвалили другий пакет екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 мільярда євро. Він складається із двох блоків: I — 540 мільйонів євро, які використають на відновлення чинних проєктів, котрі ЄІБ фінансує в Україні, що залежать від прогресу їх виконання; II — 1,05 мільярда євро негайної допомоги для забезпечення невідкладних потреб України. Цей блок 1,05 мільярда євро екстреної допомоги Україні було повністю виплачено з вересня до жовтня. Перші транші обсягом 500 мільйонів євро було перераховано Україні 14 вересня, решту 550 мільйонів євро надали 12 жовтня.

Наша підтримка допоможе вашому уряду задовольнити найгостріші потреби у фінансуванні та забезпечити безперебійне виконання найважливіших функцій української держави. Ці кошти прямо вплинуть на ситуацію на місцях і допоможуть Україні відновити частину найбільш пошкодженої інфраструктури; відновити надання муніципальних послуг, зокрема транспортних і надважливих інфраструктурних мереж; та підтримати міста у процесі відновлення базових функцій і основних послуг для населення. Решту 540 мільйонів євро використають для відновлення проєктів, які ЄІБ фінансує в Україні.

ЄІБ хоче й надалі підтримувати невідкладні потреби України та в довгостроковій перспективі — її реконструкцію. Ми також хочемо бути доступними, якщо уряд України потребуватиме допомоги в підтриманні макроекономічної стабільності. Зрештою ми хочемо допомогти торувати дорогу для вступу України в Європейський Союз.

Таким був наш меседж українським друзям і міжнародним партнерам у Вашингтоні на Другому міністерському круглому столі, присвяченому Україні. Із нетерпінням чекаю обговорення цих питань із Прем’єр-міністром Шмигалем та його колегами.

— На конференції з відновлення України в Лугано ви анонсували новий інструмент підтримки нашої країни від ЄІБ — трастовий фонд ЄС — Україна Gateway. На якому етапі формування фонд? Що із джерелами його наповнення? І якими будуть пріоритети використання акумульованого ресурсу?

— ЄІБ нині працює з Європейською комісією, іншими партнерами з Team Europe та партнерами на міжнародному рівні, щоб створити цей новий фінансовий інструмент. Його мета — стимулювати відновлення України й водночас прискорити її вступ до Євросоюзу.

Фонд має підтримати Україну у відбудові й створенні розумної та сталої інфраструктури, відновленні економіки й інвестуванні в людський капітал через надання кредитів, гарантій, власного капіталу й технічної допомоги. Ми вважаємо, що це довгострокове стале рішення.

Крім того, працюємо над пошуком коротко- чи середньострокового рішення, щоб допомогти Україні задовольнити її найбільш нагальні інвестиційні потреби, доки не впроваджено згаданий довгостроковий інструмент.

— Як іще ЄІБ готовий підтримати нас у процесі повоєнного відновлення, яке потребуватиме колосальних коштів, адже, за оцінками Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, вже нині прямі втрати України від агресії рф в 1,6 раза перевищують національний ВВП?

— Одна із причин, чому наш візит до Києва та участь у Другому міністерському круглому столі у Вашингтоні були важливими, в тому, що такі заходи дають нам змогу чути про проблеми, обмінюватися ідеями та працювати з партнерами над ефективними рішеннями. Уже зараз ми спільно з Європейською комісією працюємо над визначенням найефективнішого короткотермінового рішення для задоволення найнагальніших інвестиційних потреб України до створення довготермінової платформи й фонду для відновлення.

ЄІБ пропонує створити програму кредитування на власний ризик — без зовнішніх гарантій. Ця програма підтримуватиме проєкти, спрямовані на задоволення першочергових потреб України. Програма також матиме спеціальний пакет технічної допомоги, щоб ваша країна могла готувати більше якісних і сталих проєктів. Це доповнить макрофінансову допомогу, яку ЄС планує надати Києву.

Україна чітко показала, що хоче будувати своє майбутнє в родині європейських народів, об’єднаних у Європейський Союз. Тепер ми як ЄС маємо супроводжувати українських друзів не тільки на шляху відновлення під час і після війни, а й до набуття нею повноправного членства в Євросоюзі.

— Про опосередковану підтримку України ЄІБ через фінансування муніципалітетів європейських міст, які приймають українських біженців. Раніше ЄІБ оголосив про рішення спрямувати 4 мільярди євро на відповідні програми на 2022—2023 роки. На якому етапі втілення ініціативи?

— Справді, держави-члени ЄС істотно постраждали від напливу біженців, які втекли від російського вторгнення. Країни ЄС мали швидко надати їм притулок і допомогу. Тому наша реакція також була негайною. 18 травня рада директорів ЄІБ схвалила кредитну лінію обсягом 4 мільярди євро, щоб допомогти національним органам влади, містам, регіонам і місцевим громадам в усіх країнах ЄС врегулювати нагальні інвестиційні потреби та допомогти інтегрувати людей, які рятуються від війни в Україні.

Ця кредитна лінія надає фінансування для розвитку ключової інфраструктури та послуг для біженців і громад, що їх приймають, як-от житло, школи, лікарні та доступ до робочих місць. Фінансування ЄІБ також може покривати прийнятні оперативні витрати, пов’язані з постачанням обладнання, засобів і послуг для інтеграції біженців.

Кредитну лінію доповнює консультативна підтримка ЄІБ завдяки консультативній платформі EMBRACE, новій ініціативі ЄІБ та Єврокомісії. Завдяки цьому інструменту держави-члени ЄС можуть отримувати цільову консультативну допомогу для швидкого розгортання інвестицій, проєктів та інструментів, які підтримують їхні громади.

Першою країною, яка скористалася цим фінансуванням, була Польща. Адже вона чи не найбільше підтримує українських біженців — приймає значну кількість українців, які рятуються від війни. У співпраці з національним промоційним банком BGK державні органи Польщі одержали 2 мільярди євро на підтримку інвестицій для українських біженців. Кошти сприяють швидкому фінансуванню медичної, освітньої, соціальної інфраструктури та інших витрат, пов’язаних із прийманням та інтеграцією біженців. Завдяки цій підтримці від ЄІБ місцеві органи влади Польщі можуть компенсувати витрати, пов’язані із прихистком 2,5 мільйона біженців, які постійно перебувають у країні.

— Якими ще бачите джерела фінансування повоєнної відбудови України? Адже з огляду на масштаби руйнувань однієї грантової і кредитної підтримки від МВФ, Світового банку, ЄІБ, ЄБРР і держав-партнерів нам не вистачить. Чи бачите можливості залучення приватних інвестицій? Може, щось порадите нашій владі?

— Україна не сама і має багато союзників та можливостей, що випливають із цієї співпраці, щоб зробити себе більш інвестиційно привабливою. Один із найбільших союзників квітучого майбутнього — працьовитий і сміливий український народ. Європейський Союз — ще один союзник, і в сім’ї ЄС ви можете розраховувати на ЄІБ. Статус кандидата в ЄС та продемонстрована стійкість проти російського вторгнення підвищать інвестиційну привабливість України. Уряд усвідомлює необхідність поліпшення інвестклімату і, що найважливіше, готовий діяти в цьому напрямі.

Інший чинник, який грає на користь України, — це її географічне положення. Відомо, що ваша країна — один з найважливіших транзитних коридорів для торгівлі. Україна — держава-лідер за обсягами експорту. Ми бачили, що сталося із продовольчою безпекою та ринками, коли росія заблокувала українські торговельні шляхи. Тому найбільш привабливими можна вважати приватні інвестиції в розвиток сільського господарства. У межах місії ЄІБ до Києва ми обговорювали це питання з українською владою і Нацбанком: збільшення експорту означає зростання економічної стабільності та залучення приватних інвесторів, особливо в будівельному секторі.

Щоб скористатися цими перевагами сповна, Україна має продовжити свій шлях до реформ, зокрема верховенства права, боротьби проти корупції, покращення судоустрою, державного та публічного управління. Мене дуже надихає те, що наші партнери та українські лідери, як-от міністр фінансів Сергій Марченко, повністю усвідомлюють це й готові діяти.

Владислав ОБУХ,

Укрінформ

(Надруковано зі скороченнями)