Поняття територіальної оборони за часів війни з Росією набуло нового значення. Цими днями на розгляд до Верховної Ради надійшов законопроєкт «Про основи національного спротиву», яким передбачається створення нового роду військ, а саме — Сил територіальної оборони Збройних сил України. Інший законопроєкт передбачає збільшення чисельності української армії на десять тисяч військовослужбовців, котрі власне й займатимуться територіальною обороною. Законопроєкти, розроблені міжвідомчою робочою групою з урахуванням досвіду, набутого Україною за сім років гібридної російської агресії, та досвіду країн-членів НАТО, передбачають реформування військ територіальної оборони відповідно до вимог часу, пояснив перший заступник секретаря РНБО генерал-полковник Михайло Коваль, виступаючи на всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни». За його словами, документи враховують також аспекти децентралізації, яка нині відбувається в Україні. У законопроєкті, поданому до парламенту як невідкладний, передбачено, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Непрості часи становлення

Про загони тероборони заговорили ще у 2014 році. Тоді на початку війни основу такого батальйону під назвою «Черкаси» сформували добровольці. Підрозділ, як запевнили обласні чиновники, має дислокуватися в області. Та пізніше, отримавши техніку, його бійці охороняли рубежі України поблизу Котовська Одеської області недалеко від кордонів із Придністров’ям. Потім батальйон було передислоковано в зону проведення антитерористичної операції.

У листопаді 2018 року військовий комісар області Євгеній Курбет повідомив про створення 118-ї окремої бригади територіальної оборони. Бригаду було створено за наказом Президента України в межах реформування Збройних сил України. Тоді 150 резервістів із Черкащини прибули до обласного та районних військкоматів, де їх узяли на облік і приписали до нового підрозділу. Відбулися лекції, практичні вправи, а також тренування тактико-стройовими заняттями з управління підрозділами на визначених місцях. Навчання проходили в Черкасах та в шести районах області.

На початку липня нинішнього року на Чернігівському полігоні тренуватимуться і змагатимуться команди тероборони із семи областей. Такі навчання, за словами командування бригади, дуже важливі — ті, хто служить у цих підрозділах, мають і прагнуть удосконалювати свої вміння. Однак щоб відправити команду на змагання в належному екіпіруванні, кошти сьогодні збирають... серед офіцерів та волонтерів.

— У 2018 році створення підрозділів тероборони хтось бачив як черговий експеримент. Усе забезпечення проходило через обласний військкомат. Міністерство знайшло кошти на зброю, боєприпаси, форму, але багато чого бракує й до сьогодні, — розповів на нещодавній пресконференції командир бригади тероборони Черкаської області Анатолій Стуженко. — Наприклад, потрібне обмундирування для навчань, тренувань та змагань. Навіть звичайних тактичних окулярів, які дуже б знадобилися в спеку, коли навколо пилюка, не вистачає. Міністерство оборони вирішує питання забезпечення всім необхідним там, де йде війна, і саме в тих підрозділах ці речі зараз необхідніші. Тому ми зверталися й звертаємося до волонтерів. Телефони, комп’ютери, принтери, радіозв’язок, навіть матраци й душ у кімнатах, де відпочивають тероборонці, — це допомога небайдужих черкащан.

Нині, за словами військового, чиновники вже розуміють значення підрозділу, а отже йдуть назустріч, допомагають організаційно. Цьогоріч єдиний раз за три роки голова облдержадміністрації зібрав усі силові структури на Черкащині для координації роботи з підрозділом тероборони. Анонсований закон, на думку Анатолія Стуженка, додасть бригаді повноважень і обов’язків. Відсоток від бюджету області закладатимуть на забезпечення територіальної оборони.

Завдання — зберегти інфраструктуру

Третина тих, хто числиться в батальйоні тероборони на Черкащині, — колишні воїни, ще третина — волонтери, решта — не мають військового вишколу. У разі схвалення законопроєктів буде створено комплексну систему національного спротиву та протидії агресору за рахунок залучення широких верств населення до територіальної оборони на підконтрольних територіях або руху опору на непідконтрольних чи захоплених.

— Закон, про який ідеться, нам потрібен, як Конституція. Він допоможе розбудувати територіальну оборону й захистити державу, — продовжив думку Анатолій Стуженко. — Сьогодні бригади територіальної оборони створено в кожній області, це кадрові підрозділи. На Черкащині в управлінні бригади — 9 осіб, в управлінні батальйону — лише командир і начальник штабу. За такої структури працювати досить складно, адже територіальний резерв, що є в області, великий, його потрібно вивчати й знати, а в разі потреби керувати ним. В області — одна бригада й шість батальйонів, і ми хочемо зберегти їх, незважаючи на те, що, відповідно до адміністративної реформи, в області залишилося лише чотири райони. Хочемо залишити саме таку структуру, бо є кадри, підписано контракти в резерві, чимало тих, хто служить у резерві, хоч цифру не називатиму через зрозумілі причини. Управління бригади перебуває при черкаському обласному військовому комісаріаті. Ми накопичували досвід, проводили заняття, такі як стрілецький день, зборові заходи. Також були заняття в навчальних закладах Збройних сил України у Львові, Полтаві, Києві. За три роки навчили 142 спеціалісти — зв’язківців, інженерів, командирів рот і взводів, розвідників. Голова облдержадміністрації — керуючий зоною територіальної оборони області. Він має можливість покладатися на підрозділ, який виконує поставлені завдання з безпеки області, збереження важливої інфраструктури. Визначено об’єкти, які ми повинні охороняти. Крім того, вже маємо зброю та боєприпаси. У положенні про тероборону, яке чинне зараз, п’ять завдань. У новому законопроєкті передбачено 11.

За словами військового, законопроєкт — це велика робота й напрацювання всіх військових, цивільних владних інститутів. Військова складова — це Сили територіальної оборони ЗСУ. Цивільна складова — це державні органи, органи місцевого самоврядування, добровольчі формування територіальних громад, які залучаються до тероборони. Військово-цивільна складова територіальної оборони містить штаби зон (районів) територіальної оборони. Чим саме вони займатимуться, коли розгортатимуться, це Кабмін ще має напрацювати і розробити відповідні положення.

Відповідно до законопроєкту, Сили територіальної оборони ЗСУ матимуть у своєму розпорядженні індивідуальну штатну зброю як військовослужбовці. А добровольчі формування територіальних громад під час виконання завдань територіальної оборони мають право застосовувати особисту мисливську зброю.

Загальне керівництво національним спротивом здійснює Президент України як Верховний головнокомандувач Збройних сил. Безпосереднє керівництво територіальною обороною здійснюється на всій території України головнокомандувачем ЗСУ через командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Закон, який стосується всіх

Голова громадської ради при облдержадміністрації Андрій Більда вважає законопроєкт своєчасним і важливим:

— Як свідомий громадянин маю два важливі документи: це військовий квиток і дозвіл на нарізну вогнепальну мисливську зброю. На мою думку, закон важливий тому, що ним буде внормовано використання добровольцями під час виконання завдань територіальної оборони власної нарізної вогнепальної зброї. Звісно, що ветерани війни, які мають відповідне мобілізаційне розпорядження, підуть протягом доби (якщо буде оголошено мобілізацію) служити туди, де визначить держава, швидше за все це будуть регулярні війська. Є чимало громадян, які готові захищати державу, але, наприклад, мають поважний вік. Відповідно до законопроєкту, вони зможуть брати участь у територіальній обороні. Важливо, що цим законом буде введено підготовку громадян до національного спротиву — це й загальновійськова підготовка, й початкова, яка охоплюватиме загальноосвітні навчальні заклади. Вводиться базова підготовка для громадян від 18 років, які не служили в Збройних силах. У разі ухвалення цього закону в ньому передбачено ще й надання допомоги підрозділами територіальної оборони в захисті населення, територій та майна від надзвичайних ситуацій. Фактично загони тероборони зможуть підсилити служби цивільного захисту.

Закон про національний спротив стосується всіх — від пересічного громадянина до міністра. Щоб усе це почало діяти, на думку спеціалістів, потрібен певний час. Однак багато волонтерів та ветеранів війни вважають, що ідеї, записані в законопроєкті, варто реалізовувати якнайшвидше. Сьогодні від держави не вистачає активності щодо патріотичного виховання, військової підготовки юного покоління. Не всі школи мають можливість надати учням елементарні знання про будову автомата, не кажучи вже про можливість зробити кілька пострілів на полігоні. У межах законопроєкту ці моменти якраз передбачено. Люди мають бути обізнаними, що таке зброя, і як діяти в разі критичної ситуації.

— Область сформувала батальйон, придбала техніку, навчала особовий склад. Ці кошти не дали вчителю чи лікарю, а дали військовим, — підсумовує Анатолій Стуженко. — Тепер на часі — підтримати підрозділ тероборони, аби не зупинятися на пів дорозі, а зробити його по-справжньому дієздатним. А поняття територіальної оборони — вивести на якісно новий рівень, який зможе сприяти надійній безпеці країни.