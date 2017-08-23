На Сумщині, особливо в обласному центрі, незважаючи на погодні зміни, неймовірно спекотно. Але тепер не стільки від сонця, як від соціальної аномально високої температури. Маю на увазі низку гострих конфліктних ситуацій з приводу запровадження нових тарифів на газ, а буквально від учора-позавчора — і опалення в осінньо-зимовий період.

Комунальники Сум і області настільки «закрутили» і «накрутили» у своєму благородному, за їхніми словами, намірі донести до громади істину, що в деякі конфлікти довелося втручатися місцевій поліції: якби не копи, то обурені городяни неодмінно зійшлися б у рукопашному протистоянні з тими самими газовиками чи представниками «Сумитеплоенерго».

Мимоволі подумалося: пересічним мешканцям не звикати до чергових подорожчань. Братися їх перераховувати — все одно, що шукати голку в скирті перележалого сіна, бо останнім часом, за великим рахунком, ніщо не подешевшало, а навпаки.

Тільки чому раніше цінові вибрики миналися, а зараз вивели на вулиці обласного центру багатьох обурених мешканців, які не підшуковували чемних слів? Чи терпець уривається, чи й справді останню свитину намагаються зняти із горопашних? Чи, може, щось інше? За великим рахунком, і перше, і друге, і третє, і багато чого іншого. Бо вже несила людям слухати про нагальну необхідність подорожчання, без якого ті самі газовики чи постачальники тепла лишаються ледь не роздягнутими і роззутими.

Своєрідним провісником протистояння стала порівняно нещодавня спроба запровадити роздільну плату за користування газом, яка добряче струсонула не тільки сумчан. За нею з’явилися заяви і стосовно електроенергії. Затим подали голос із водоканалу: мовляв, і в них усе тріщить по швах.

Комунальники або не розуміють, або забувають, або не хочуть знати найпростішого: сьогодні людей не візьмеш на дешеву макуху, маніпулюючи абстрактними цифрами. В першу чергу потрібен глибокий аудит діяльності відповідних підприємств, установ та організацій, який провели б не їх керівники та спеціалісти, а незалежні експерти з неодмінним залученням представників ОСББ, інших будинкових формувань, громадських організацій тощо. Щоб громада мала повну картину роботи всіх без винятку комунальних структур — постачальників газу, тепла, води, тих, хто утилізує тверді побутові відходи, вивозить сміття тощо.

Бо що виходить? Під час так званих дискусій чи громадських слухань кожна сторона пропонує свою цифрову правду. І діалог швидко переходить у полілог, а потім — гамір, крик, штурханину…

Так, кілька днів тому представники «Сумитеплоенерго» зробили другу, і знову невдалу, спробу порозумітися з громадянами. По-перше, для громадських слухань обрали маленьке приміщення в одному з готелів Сум, куди люду набилося більше, ніж казкових звірів у відому рукавичку. По-друге, у кожної зі сторін була власна економічна правда.

Наприклад, комунальники доводили, що підприємство збиткове і що майже 30 відсотків тепла втрачається дорогою до споживачів, а громадськість мала на руках інші цифри: підприємство навпаки — прибуткове, тепла втрачається не 30, а лише 10 відсотків. До того ж, яка в цьому вина городян?

Словом, слухання довелося переносити на вересень, але навряд чи буде якийсь зважений результат — кожна сторона знову переконуватиме у власній правоті. На жаль, це стосується не тільки постачальників тепла, а й надавачів інших видів комунальних послуг.

Щоб знизити соціальний градус, не варто «брати на горло» будь-якій зі сторін, слід разом розбиратися в ситуаціях, що виникають. Лише так можна дійти спільного знаменника. Навіть без участі поліцейських.