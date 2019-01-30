На одному з підприємств Харкова, яке виготовляє танки й БТРи, модернізує й ремонтує іншу броньовану техніку та виготовляє комплектуючі для потреб Збройних сил, побував міністр оборони України Степан Полторак.

«Я побачив величезні зміни в технічному оснащенні підприємства. Використання обладнання зі Швеції та Німеччини дає змогу виконувати роботи на дуже високому рівні. Саме тому якість техніки, яка сьогодні надходить до Збройних сил, за технічними характеристиками й надійністю значно перевищує техніку, яку ще у 2014 році фактично складали на колінах», — констатував урядовець під час відвідання ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова» та ДП «Завод імені В.О. Малишева».

Міністр оглянув виробничі потужності, ознайомився з процесом виробництва, поспілкувався з трудовим колективом, нагородив працівників заводу відзнаками й цінними подарунками.

«Дуже добре, що керівництво підприємства не забуває про людей, які працюють на заводі, адже кількість робочих місць збільшилася фактично на 25 відсотків, а платня зросла майже в 4,5 раза», — зазначив міністр. Він гідно оцінив високу технологію та методику виробництва броні, яка значно підвищує бойові спроможності й живучість екіпажів бойових машин.

«Я переконався у високій якості нашої сучасної броні, яка пройшла всі випробування, була обстріляна з різних калібрів та витримала протимінну перевірку. Це переконало мене, що певні критичні моменти, які турбували мене як міністра щодо виконання державного оборонного замовлення, врегульовано», — цитує слова урядовця прес-служба Міноборони.

За останні кілька років підприємствам Харкова Міністерство оборони надало з бюджету на виробництво, модернізацію та ремонт броньованої техніки для потреб Збройних сил понад 10 мільярдів гривень. І нині в Харкові виготовляють продукцію, яка успішно виконує бойові завдання. «Не можна порівняти танк 2014 року і модернізований танк 2019-го, навіть матеріали 2014 року. Дуже добре пам’ятаю проблеми, які були тоді наприклад з бронетранспортерами — з тими БТР, які підприємство випускає сьогодні. Різниця дуже велика, — задоволено підкреслив Степан Полторак. — Збройні сили потребують нової техніки. У нас дуже гарна перспектива».

Оборонне відомство переходить до нового етапу в розвитку техніки. Це етап створення, виробництва, експлуатації нових виробів: танків, БТРів, ракет, машин, систем залпового вогню, артилерії. Усе це дасть країні змогу захиститися від агресора, захистити нашу землю, рідних і близьких від загроз, які існують. І в осяжній перспективі вони, на жаль, нікуди не подінуться.

Від того, наскільки якісно виробничники виготовили продукцію, залежить не тільки виконання особовим складом бойових завдань, а передовсім те, скільки хлопців повернуться додому живими й здоровими. Чимало підприємств, переконаний Степан Полторак, мають змогу значно посилити співпрацю з оборонним відомством. Відповідно Міністерство оборони могло б більше замовляти продукції для війська.

«Тут потрібне виконання двох умов. По-перше, спроможність підприємств постачати продукцію. І в цьому напрямі підприємства мають працювати постійно, щоб представляти нові зразки, позиції. По-друге, Мін­оборони слід мати фінансовий ресурс, який збільшується щороку, щоб укладати контракти, давати додаткові робочі місця, нове грошове утримання для всіх, хто працює. Так можна значно підвищити рівень боєздатності ЗСУ», — підкреслив міністр оборони.

Щодо боєздатності війська він запевнив: «Усі штатні танкові підрозділи і ті, в яких на озброєнні стоять танки, підготовлені на 100 відсотків. Крім того, за останні кілька років ми спромоглися створити корпус резерву і танкову бригаду резерву. Це підготовлена техніка, її обслужено, заправлено, на неї є екіпажі, і в разі агресії корпус резерву готовий виконувати оборонні завдання».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»