349 мільярдів доларів США — ця сума в 1,5 раза перевищує ВВП України 2021 року. Така спільна оцінка уряду України, Європейської комісії, Світового банку, партнерських установ, організацій і фондів нинішніх витрат на відновлення соціального, виробничого секторів та інфраструктури України. Очікують, що найближчими місяцями ця цифра зросте, оскільки війна триває.

Як інформує Світовий банк, швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA) — перша комплексна оцінка наслідків війни у двадцяти різних секторах після російського вторгнення. Вона окреслює фінансові потреби для всеосяжного сталого відновлення та відбудови, пропонує дорожню карту для планування.

Комплексний підхід і спільні ресурси

Під час презентації оцінки президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: «Україна бореться за демократію та наші спільні цінності. ЄС не зазнає таких жертв, як Україна, але ми мобілізуємо всі наші інструменти для забезпечення найнагальніших потреб, зокрема житла для внутрішньо переміщених осіб та відновлення критичної інфраструктури. З початку жорстокої війни росії проти України ЄС мобілізував 10 мільярдів євро у вигляді фінансування, гуманітарної, екстреної та військової допомоги для України. У планах — надання ще 5 мільярдів євро фінансування. ЄС проходитиме кожен крок з Україною у відновленні демократичної, незалежної та процвітаючої країни на її шляху до Євросоюзу».

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль акцентував, що завдяки спільним зусиллям уже розпочато відбудову на деокупованих українських територіях.

«Проте відновлення потребує комплексного підходу та мобілізації спільних ресурсів українського уряду і міжнародних партнерів. Проведена оцінка руйнувань та визначення потреб на відновлення створює міцну основу для національного Плану відновлення та є передумовою ефективного фінансування. Адже лише на перший етап — rapid recovery — необхідно 17 мільярдів доларів, 3,4 мільярда з яких Україна потребує вже цього року», — каже Прем’єр.

«російське вторгнення в Україну призводить до жахливих втрат: від численних жертв серед цивільного населення і переміщення мільйонів людей до широкомасштабного руйнування будинків, підприємств, соціальних установ та економічної діяльності», — зазначила віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде.

За її словами, перед урядом України постало складне завдання збалансувати відновлення з невідкладними потребами країни, серед яких основні державні послуги, як-от охорона здоров’я, освіта та соціальний захист. І ці послуги мають вирішальне значення для запобігання подальшому погіршенню умов життя й зростанню рівня бідності в Україні. RDNA допоможе визначити пріоритети для відновлення, а Світовий банк і надалі підтримуватиме безперервність надання основних державних послуг.

Оцінка попередня

Оцінка наслідків війни охоплює період з 24 лютого по 1 червня 2022 року і обґрунтовує, що завдана шкода внаслідок війни перевищила 97 мільярдів доларів. У Світовому банку зауважують, що найбільшої шкоди зазнали житловий і транспортний сектори, а також торгівля і промисловість. Найбільші руйнування — у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Чернігівській та Харківській областях. Підсумки RDNA попередні, тому завдану шкоду та потреби на відновлення, наведені у звіті, варто розглядати як мінімальні.

Згідно з оцінкою RDNA, впродовж наступних 36 місяців для задоволення нагальних потреб на відновлення систем освіти та охорони здоров’я й інфраструктури, підготовку до майбутньої зими шляхом відновлення тепло- та енергопостачання будинків, підтримку сільського господарства і ремонт життєво важливих транспортних маршрутів необхідно 105 мільярдів доларів. Потребує значних витрат дотримання безпеки у розбиранні завалів та знешкодження вибухових речовин, серед яких наземні міни.

Уряд України вивчає конкретні потреби на відновлення різних регіонів напередодні зими. Плани відновлення і відбудови, специфічні для кожної галузі, розробляють на основі нагальних пріоритетів, вони слугують основою для подальшої програми дій.