Уряд активно сприяє реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Це комплексні заходи, де людина та її потреби перебувають у фокусі зусиль усіх залучених сторін. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Другого форуму ментального здоров’я, що відбувся в Києві 26 листопада. Зокрема, держава збільшує кількість працівників, які надають допомогу людям, що мають ментальні проблеми.

«Від початку року 22 тисячі українців отримали ваучери на навчання, зокрема за напрямами, пов’язаними із психологією. 108 тисяч медиків пройшли навчання за спеціальною програмою ВООЗ. Більш як тисяча студентів вчиться за спеціальністю «Медична психологія», — зауважив Денис Шмигаль.

Послуги з підтримки психічного здоров’я безплатні і входять до програми медичних гарантій. За словами Прем’єр-міністра, майже 400 тисяч українців цього року змогли ними скористатися.

«Створено мережу центрів життєстійкості. 211 громад із 23 регіонів долучено до процесу. До центру може звернутися будь-яка людина і отримати дієву психологічну й ментальну допомогу», — зазначив очільник уряду.

Також держава зосереджує увагу на дітях. У галузі освіти працюють 20,4 тисячі фахівців психологічної служби, а педагоги успішно проходять навчання, щоб допомагати психологічно вразливим учням.

«Активуємо трирівневу складову психологічної підтримки для ветеранів під час переходу від військової служби до цивільного життя. Тут головне — реабілітація, працевлаштування, перекваліфікація, ветеранський спорт, ветеранський бізнес і активна участь у соціальному житті», — сказав Прем’єр-міністр.

Як зауважив Денис Шмигаль, важлива складова комплексної політики захисту людського капіталу — державні програми захисту сім’ї, дитинства, розвитку освіти та системи перекваліфікації і працевлаштування. Прем’єр подякував працівникам, які безпосередньо контактують з людьми, адже вони «будують фундамент України майбутнього, рятують людські долі та життя».

«Дякую всім, хто в різних секторах, у різних умовах, з різним досвідом робить спільну справу — огортає українців турботою та надає моральних сил. На жаль, ми не можемо залікувати всі рани. Але можемо дати кожному, кому боляче, відчуття підтримки, розуміння та небайдужості», — сказала перша леді України Олена Зеленська.

Дружина Президента зазначила, що, впроваджуючи програму «Ти як?», Україна вивчає досвід країн, де проєкти з ментального здоров’я працюють багато років. Але вона йде своїм унікальним шляхом, адже має виклик, не схожий на жоден інший.

«Лише ви, ті, хто безпосередньо створює нашу програму на всіх рівнях, знаєте, як допомогти пацієнтові, коли фахівець перебуває в тих самих екстремальних умовах — під обстрілами, у постійній невизначеності, стресі. Як створити послугу з ментального здоров’я там, де вона раніше видавалася неможливою. Наприклад, у музеї, палаці культури, спортивній секції або ЦНАПі», — зазначила перша леді.

Виступаючи на форумі під час онлайн-включення, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова наголосила на необхідності створення інтегрованої системи психологічної підтримки, яка забезпечуватиме супровід ветеранів на всіх етапах їхнього життєвого шляху — від початку служби і після неї.

Вона розповіла про розвиток підходів до надання психологічної допомоги ветеранам, що сприятиме залученню більшої кількості висококваліфікованих фахівців.

«Модель допомоги передбачає наскрізний підхід: від базових послуг на рівні громади до високоспеціалізованих клінік. Маємо створити систему, яка забезпечить безшовний перехід між рівнями допомоги. Це дасть змогу ветеранам отримувати підтримку саме тоді, коли вона потрібна», — наголосила Наталія Калмикова.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, з початку року більш як 375 тисяч українців отримали допомогу з ментального здоров’я на первинній ланці медицини. Це втричі більше, ніж торік. Загалом понад 108 тисяч фахівців пройшли відповідне навчання.

Під час форуму області, громади, окремі центри, профільні заклади, новатори у рішеннях отримали спеціальну відзнаку від програми.

«Україна знає, що будує. Україна користується основними світовими напрацюваннями та має дієву експертну підтримку. Дякую всім, хто нам у цьому допомагає! Ми нікому не бажаємо пережити такий досвід, як наш, але готові передати наші напрацювання, щоб вони полегшували життя в усьому світі», — підсумувала перша леді.

Форум організували ВООЗ, що надає експертну підтримку програмі «Ти як?», і Координаційний центр із психічного здоров’я Кабінету Міністрів, який супроводжує і реалізує програму.

Джерело: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство у справах ветеранів