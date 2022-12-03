Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що це дає змогу скорочувати час відключень і переходити до прогнозованих планових графіків

Перед початком засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав Олександра Кубракова з призначенням на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Потім Кабінет Міністрів ухвалив рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій.

«Це посилення управлінських можливостей, яке додасть більшої ефективності процесу планування та реалізації програм відновлення. Одночасно це велика відповідальність нового віцепрем’єр-міністра перед країною та українцями. Ми неодноразово зазначали, що процес відновлення України відбуватиметься навіть попри те, що війна триває. Ідеться не лише про довгострокові проєкти, а й про так зване швидке відновлення — те, що потрібно сьогодні й зараз.

Для того, аби реалізувати програму екстреного відновлення, нам необхідно наступного року 17 мільярдів доларів. Перебуваємо на постійному контакті з нашими партнерами, аби залучити ці кошти. Посада віцепрем’єр-міністра з відновлення дасть змогу консолідувати цю роботу», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр-міністр зазначив, що уряд уже виділив регіонам, які зазнали найбільшого впливу бойових дій, понад 5 мільярдів гривень.

«Це кошти саме для відновлення критичної інфраструктури та інших пріоритетних речей, які дають змогу повертати життя в наші громади, міста і села. Працюємо, щоб кожна родина була зі світлом, теплом, водою та зв’язком. Відновлюємо критично важливі дороги, мости та переправи. Ця робота триває щодня останні пів року. Станом на зараз в Україні розчищено понад 2 тисячі кілометрів доріг і зведено понад 70 переправ. Відновлено вже не сотні, а тисячі об’єктів», — розповів Денис Шмигаль.

Пріоритети визначено чітко

Нині пріоритет уряду — швидке відновлення та протидія терористичним атакам росії проти української енергетичної системи.

«Над цим працює Кабмін. Працює Укренерго. Працюють інші державні та приватні енергетичні компанії. Тисячі людей залучені до роботи, аби наша енергосистема вистояла й українці були зі світлом. За дев’ять місяців війни фахівці Укренерго провели аварійні роботи та частково відновили електропостачання на 45 пошкоджених обстрілами підстанціях різного класу напруги. Це 88% всіх пошкоджених об’єктів. Також проведено аварійно-ремонтні роботи та відновлено 52 із 87 високовольтних ліній електропередач. А це десятки тисяч кілометрів.

Значна кількість енергооб’єктів — підстанції та повітряні лінії — після виконання аварійно-відновлювальних робіт зазнавали повторних пошкоджень. Але знову й знову енергетики відновлюють пошкоджене та повертають світло. Отримуємо обладнання для ремонту фактично з усіх країн Європи. Нам допомагають США, Канада, Японія, ЄС. Везуть сотні трансформаторів та десятки тисяч генераторів», — акцентував очільник уряду.

Віцепрем’єр-міністру з відновлення доручено створити координаційний штаб, який і займатиметься координацією роботи щодо постачання й розподілу генераторів, які Україна закуповує та отримує як гуманітарну допомогу. Також цей штаб займатиметься забезпеченням достатньої кількості пального для цих генераторів.

«Маємо чітко визначити пріоритети. Забезпечити всю критичну інфраструктуру та всі пункти незламності. Це першочергове завдання», — каже Прем’єр-міністр.

Наразі виробники електро­енергії забезпечують 83% споживання. До всіх операторів системи розподілу — обленерго — доведено ліміти споживання в кожній області, які пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів — підприємств та житлового сектору — забезпечуються на 40-50%. Відновлення триває, що дає змогу скорочувати час відключень, а також переходити до прогнозованих планових графіків.

Субсидії виплачуватимуть у повному обсязі

«Тарифи на комунальні послуги, як і обіцяв уряд, цієї зими залишаться без змін. Також виділено достатню кількість коштів, аби повною мірою профінансувати всі субсидії, які отримуватимуть приблизно 3 мільйони родин. Робимо систему субсидій гнучкою та ефективною, аби допомогти насамперед тим родинам, які цього найбільше потребують. Для підвищення такої ефективності призначення та нарахування субсидій відбуватиметься через Пенсійний фонд», — зазначив Денис Шмигаль.

Уряд ухвалив рішення, які дають змогу Пенсійному фонду повною мірою виконувати покладені на нього нові повноваження та функції.

«Ми збільшуємо дохідну та видаткову частину бюджету Пенсійного фонду на 12,6 мільярда гривень. Усі, кому субсидії призначені, обов’язково їх отримають в повному обсязі. Також із 1 грудня люди можуть звернутися по субсидії в один із трьох зручних способів: до ЦНАПу або уповноваженого представника місцевої влади; в електронній формі через портал «Дія»; до сервісного центру ПФУ або через вебпортал чи мобільний застосунок фонду. Українцям, які торік уже отримували субсидії, перепризначать їх автоматично», — роз’яснив Прем’єр, додавши, що уряд робить усе, аби кожен мав доступ до державної підтримки у цю важку зиму.

Про військові облігації

Затверджено розпорядження Кабміну «Про погодження обсягу придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

Як інформує служба Міністра Кабміну, обсяг придбання становитиме 113 700 000 гривень. Це 10,26% коштів, що обліковуються на депозитних рахунках АРМА станом на 1 листопада 2022 року. Тобто сума коштів на рахунках АРМА у національній валюті становить 1108,5 мільйона гривень.

Служба зауважує, що сума коштів, котрі обліковуються на депозитних рахунках АРМА, постійно змінюється. Тобто залишки динамічні за рахунок передачі в управління АРМА арештованих грошових коштів у готівковій та безготівковій формах, а також коштів, одержаних від реалізації заарештованих активів. Зазначені кошти розміщуються на депозитних рахунках АРМА окремими траншами, відповідно до умов укладеного договору банківського вкладу на вимогу.

Станом на 28 листопада 2022 року урядом України погоджено придбання АРМА облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» на загальну суму 753,9 мільйона гривень. АРМА вже придбано облігацій у кількості 450 526 штук на загальну суму 452 299 244 гривні.