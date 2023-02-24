Кабмін розраховує на оперативну координацію з очільниками областей, щоб навесні розпочати перші проєкти

Швидке відновлення та його фінансування у списку найважливіших питань роботи уряду. На цьому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль акцентував під час онлайн-виступу на розширеному засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Він наголосив, що в контексті цього топпитання Кабінет Міністрів перебуває в постійній комунікації з місцевою владою, на щотижневій основі відбуваються наради з обласними військовими адміністраціями.

«Уряд створив Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Його очільник нині формує пакет документів для початку процесу відновлення одразу після ухвалення відповідного законопроєкту. У державному бюджеті створено спеціальний фонд відновлення України від наслідків російської агресії. У ньому нині 17 мільярдів гривень, конфіскованих у російських банків. Ще на 35,5 мільярда гривень передбачено наповнення спецфонду доходами Національного банку. 1,5 мільярда доларів надали Сполучені Штати Америки, мільярд євро допомоги анонсувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Інші партнери теж розглядають питання надання додаткових коштів. Загалом наявних і вже обіцяних фінансів на відновлення — орієнтовно 150 мільярдів гривень», — розповів очільник уряду.

Прем’єр-міністр нагадав, що виокремлено п’ять пріоритетів швидкого відновлення: енергетика, пошкоджене житло, критична інфраструктура, розмінування та економічне відновлення — розвиток малого та середнього бізнесу.

«Щодо енергетики, то на її відновлення США додатково надали 0,8 мільярда доларів. Нині міністр енергетики спільно з Укренерго формує відповідну стратегію, яку незабаром мають представити на розгляд уряду», — цитує слова Прем’єр-міністра департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Денис Шмигаль закликав голів ОВА якнайшвидше підготувати проєктну документацію за всіма п’ятьма напрямами, щоб розпочати процес швидкого відновлення одразу після ухвалення відповідного законодавства.

До слова, раніше під час одного із засідань уряду Прем’єр-міністр заявляв: «Відновлення має стати другим головним словом цього року. Перше — перемога. Друге — відновлення».

Учасники засідання президії конгресу обговорили підготовку до проведення Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові, що має відбутися в березні.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що до проведення конгресу важливо підійти з чітким розумінням того, як відбуватиметься відновлення, тобто варто мати план на перспективу.

«Президент України поставив завдання звести всю роботу до єдиного розуміння. Цього потребують наші партнери, і цього нині потребуємо ми», — зауважив він.

Учасники зустрічі обговорили необхідність формування управлінського кадрового резерву України в умовах викликів сьогодення, яких дуже багато.

«Можливості й потенціал регіонів недостатньо використовують для того, щоб поповнювати кадровий резерв держави. Нині країна дуже потребує молоді з досвідом (випускників іноземних й українських вишів), яка була б готова працювати на Україну. Умови екстремальні. Ми всі живемо у форматі 24/7, але рухаємося до нашої перемоги й тому повинні вже думати про те, що над відновленням повинна працювати постійна потужна команда», — цитує слова Андрія Єрмака Офіс Президента.

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба презентував концепцію управлінського резерву, яка передбачає пошук, підбір та підготовку вмотивованих, амбітних, відповідальних і небайдужих державників, формування команди працівників цивільного фронту, які пройшли спеціальну програму з урахуванням усіх викликів і вимог воєнного часу.

«Маємо тримати свій фронт — працювати так само наполегливо й важко, як і військові. Маємо ще більше змінити ставлення державних службовців та управлінців до роботи. Ці люди мають бути багатофункціональними спеціалістами, і головне — небайдужими до своєї роботи й готовими допомагати людям», — підкреслив він.

Окремо учасники обговорили поточний стан енергетичної системи країни та заходи з подолання наслідків терористичних атак росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Олексій Кулеба констатував, що Україні вдалося стабілізувати ситуацію в енергетичному секторі, однак є певні питання, що потребують розв’язання, і заходів, яких необхідно вжити. Він акцентував на забезпеченні справедливого розподілу електроенергії серед побутових споживачів і підприємств.

Із доповіддю виступив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У ній він зосередився на взаємодії міністерства з місцевими й регіональними владами для формування штурмових бригад Гвардії наступу.

«Нині обираємо найкращих з-поміж найумотивованіших. Тому що завдання, які стоятимуть перед цими підрозділами, потребуватимуть високого професіоналізму», — констатував він, додавши, що з огляду на кількість охочих вступити у бригади, можливо, в майбутньому ініціюватимуть створення нових.