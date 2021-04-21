Перед людством постало чимало викликів (пандемія коронавірусної хвороби, глобальні кліматичні зміни, екологічні катастрофи тощо), які потребують невідкладного реагування для збереження життя на планеті Земля.

Буде попит, з’явиться й пропозиція

Один з ефективних шляхів розв’язання цієї проблеми — поширення органічного виробництва. Саме на це спрямовано план розвитку органічного сектору Європейського Союзу, мета якого — нарощування виробництва і споживання органічних продуктів, збільшення частки органічних сільськогосподарських земель до 25% до 2030 року. Нині в ЄС таких земель приблизно 8,5%.

Щоб сільгоспвиробники й зокрема фермери захотіли вести органічне землеробство, треба, аби цю продукцію масово споживали.

Тому Європейська комісія у плані пропонує ініціативи, спрямовані на підвищення попиту й довіри споживачів. Вони містять інформування про органічне виробництво, просування споживання, стимулювання ширшого використання органічних продуктів у місцях громадського харчування за допомогою держзакупівель, збільшення частки органічних продуктів у шкільному харчуванні.

Дії спрямовано на запобігання шахрайству, підвищення довіри споживачів, поліпшення простежуваності органічних продуктів. Що більше землі Євросоюз відведе під органічне сільське господарство, то кращим буде захист біорізноманіття.

Виконавчий віцепрезидент European Green Deal Франс Тіммерманс із цього приводу зауважив: «Нам терміново потрібно відновити баланс у відносинах із природою. З допомогою цього плану ми прагнемо підвищити попит на органічне сільське господарство, допомогти споживачам зробити свідомий вибір і підтримати європейських фермерів у їхньому перехідному періоді».

«Нині органічна продукція — це не лише галузь сільського господарства чи торгівлі, а й один зі стовпів кліматичної політики», — зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка під час урочистого відкриття українського павільйону Organic Ukraine на міжнародній виставці органічних продуктів Biofach 2021.

40 років без хімпрепаратів

Він зазначив, що Україна йде в ногу з Європейським Союзом і темпи збільшення площ органічних земель у нас найвищі в ЄС. Звісно, у відсотках це малий показник, але в абсолютних цифрах вони порівнянні з кількістю у країнах з органічним статусом, наприклад Австрією.

Нині українська органічна продукція має особливе регулювання та контроль з боку ЄС, тому виробникам і державі потрібно працювати над питанням посилення довіри до неї.

«Її роль у майбутньому, — наголошує Тарас Качка, — важливий момент, оскільки вона один зі стовпів трансформації у сільському господарстві».

На Полтавщині піонер органічного виробництва і найбільше в Україні сільгосппідприємство — ПП «Агроекологія» Шишацького району. Воно обробляє 8 тисяч гектарів землі. Засновник цього господарства Герой соціалістичної праці, Герой України Семен Антонець, працюючи свого часу головою колгоспу, помітив, що люди, які контактують із хімічними речовинами, мають проблеми зі здоров’ям. Тож він вирішив: якщо ці речовини шкідливі, то не варто їх використовувати.

Ось уже понад 40 років в «Агроекології» не використовують ні засобів захисту рослин, ні синтетичних мінеральних добрив. Для сівби беруть тільки непротруєне насіння.

Узяли в помічники науку

«Наше господарство комплексне, — розповідає генеральний директор підприємства Гліб Лук’яненко. — Займаємось і рослинництвом, і тваринництвом. Рослини годують тварин, а тварини годують поля. Адже в господарстві 6 тисяч голів великої рогатої худоби. Щороку виробляємо понад 70 тисяч тонн гною, який потім переробляють у біогумус. Це цінне органічне добриво. Господарство сертифіковане «Органік стандартом» як виробник органічної продукції рослинництва. Переробляємо зерно на власних потужностях, які також сертифіковано. У 2014—2015 роках уперше експортували продукцію на ринок Європейського Союзу».

В «Агроекології» практикують науково обґрунтовану сівозміну, в якій переважають корисні для ґрунту бобові багаторічні трави. Тому там навіть торік, в умовах посушливих літа й осені, одержали з гектара 32 центнери соняшнику з високим вмістом олії.

За словами головного агронома підприємства Сергія Козіна, щоб краще родило, на підприємстві вживають заходів для накопичення і збереження вологи в ґрунті. Для снігозатримання залишають на зиму в полях частину стерні, стебла соняшнику, рослини багаторічних бобових трав. Навесні вологу закривають боронами та культиваторами, руйнуючи кірку та капіляри між шарами ґрунту, що перешкоджає випаровуванню вологи. На польових роботах у господарстві широко використовують нову сучасну вітчизняну й імпортну техніку.

Семен Антонець щедро ділиться досвідом з усіма, кого це цікавить. Публікує наукові статті у спеціальних журналах. Його роботу «Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» відзначили Державною премію у галузі науки і техніки.

Буде що й переробляти

Тварин в «Агроекології» годують екологічно безпечними кормами власного виробництва. Підприємство має статус племінного заводу з розведення української червоно-рябої породи великої рогатої худоби й сертифіковане як виробник молока для дитячого харчування. Постачає молоко екстракласу на завод «Агуша».

Нещодавно ПП «Агроекологія» розпочало виробництво продуктів харчування із брендом «Vo!» Уже реалізують екологічні курячі яйця та вівсяні пластівці. Наступним продуктом масового виробництва цього бренда стане зелена гречана крупа, яка не проходитиме термічної обробки. Завдяки цьому зберігатиме природний світло-зелений колір зерна, м’який гречаний смак і аромат. Воно може проростати.

У господарстві планують розширити лінійку молочної продукції. Збудують молокопереробне підприємство. Роботи з його створення вже тривають. Його розмістять на території села Покровське Шишацької територіальної громади. Планують збудувати м’ясопереробний завод.

Основну свою місію керівництво ПП «Агроекологія» вбачає у забезпеченні населення високоякісними й недорогими крупами, яйцями, молочною і м’ясною продукцією.

Нині в господарстві організовано проходять весняно-польові роботи, щоб у стислі агротехнічні строки у вологий ґрунт покласти зерно — надію на майбутній урожай.

Уже кілька років партнер «Агроекології» — ТОВ «Укролія», яка закуповує у неї соняшник для виробництва високоолеїнової органічної олії на заводі Ukroliya Organic у Диканському районі. Один з постійних покупців цієї олії — Китай. Завод виробляє не тільки олію, а й органічну макуху. Це чудовий корм для тварин.

100 гектарів високоолеїнового органічного соняшнику вирощують і в ПСП «Агрофірма «Україна-Говтва» в Котелевському районі. Її засновник і керівник Григорій Чикриж зацікавився цією культурою два роки тому, побувавши у Центрі органічного землеробства ПП «Агроекологія» на семінарі «Технологія вирощування високоолеїнового соняшнику в органічній системі землеробства». В агрофірмі теж уже понад 20 років не застосовують хімічних засобів захисту рослин.

Чий шоколад смачніший

У Кременчуці є унікальний органічний виробник, який випускає шоколад, — ФОП «Колчанов Д.С.» Він має власний цех, магазин-кав’ярню, зареєстровану торгову марку Meetty, освоїв випуск кількох десятків найменувань шоколаду. Більшість оригінальні, їх розробив сам Колчанов. Один з видів його продукції — темний шоколад із трояндою та виноградом — отримав престижну міжнародну нагороду. Йому присуджено срібну медаль Лондонської академії шоколаду. Ще два — шоколад темний із сиром і темний з вишнею та чебрецем відзначено бронзовими медалями.

Переможців заснованої цією академією премії 2020 року визначено удванадцяте. І наші земляки випередили в цьому своєрідному рейтингу бренди інших країн. Тож тепер є підтвердження, що високоякісний шоколад випускають не лише у Швейцарії, Бельгії чи Німеччині, а й в Україні, на Полтавщині. І приємно, що виробляють його учасники нашого проєкту «Органічна Полтавщина».

За інформацією департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації, нині на Полтавщині сертифіковано як органічні 28 суб’єктів господарської діяльності, які працюють на загальній площі майже 33 тисячі гектарів. Напрям розвитку органічного землеробства й виробництва органічних продуктів харчування збережено і в новій Програмі розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавської області до 2027 року. Документ передбачає фінансування органічного напряму обсягом 7 мільйонів гривень. Отже, майбутнє сільськогосподарської галузі — за органічним виробництвом. Але збільшення до нього довіри, підвищення ефективності господарств, розширення площ прямо залежить від державної підтримки. Чи буде вона достатньою, побачимо вже найближчим часом.

Микола ОПАРА,

к. с/г наук,

заслужений працівник сільського господарств України,

для «Урядового кур’єра»