В Україні й надалі триватиме тенденція до зниження ставок як за валютними, так і за гривневими депозитами

Час вносить корективи на депозитному ринку України. Якщо, як писав «Урядовий кур’єр» у статті «Вкладам потрясіння не завада» від 13 грудня минулого року, наприкінці 2018-го ставки за банківськими вкладами фактично за всіма валютами трохи зростали, то кілька місяців потому спостерігається зворотна тенденція.

Стабілізація ліквідності не дає шансу для зростання

Саме торік у грудні все, можливо, було й зрозуміло: оголошення воєнного стану в деяких областях змінило ситуацію. Щоб у населення не виникали панічні настрої і воно швидкими темпами не забирало під подушку валюту з банків, фінустанови зробили правильно, збільшивши ставки за вкладами.

Тепер, коли минули президентські вибори, а нещодавно Національний банк України знизив облікову ставку, це стало запорукою для зниження відсоткових ставок за вкладами населення. Окрім цього, є підстави і для зниження відсотків за різними кредитами.

Як вважає заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу УкрСиббанку Костянтин Лежнін, на сьогодні ліквідність банківської системи стабілізувалася, тому явних причин для зростання ставок за депозитами немає. На його думку, виняток із цього правила — банки, які займаються ризикованим споживчим кредитуванням та мають гостру потребу ліквідності в сезонні періоди.

Керівник напряму роздрібного бізнесу ПриватБанку Олексій Шабан вважає, що в його фінустанові не збираються підвищувати ставки за депозитами. «Маємо бажання нарощувати портфель залучених коштів насамперед у гривнях за ціною, не вищою, ніж та, яка склалася на сьогодні. Це стосується коштів «До запитання», а також і депозитів».

Як видно з таблиці, деякі банки набагато знизили відсоткові ставки за кредитами у валюті. Це передовсім стосується банку Кредит Дніпро.

Ресурс для роздрібного кредитування

За словами директора з роздрібного бізнесу фінустанови Олега Пахомова, банк залучає депозити населення під конкретне завдання як ресурс для роздрібного кредитування. «Цей бізнес на сьогодні основний. Це до того ж важливий інструмент підтримки споживчого попиту, який розкручує економіку країни. Тому у стратегії залучень, зокрема ціновій політиці, ми змістили акцент на депозити у гривнях: пропонуємо вкладникам зручні та дохідні депозитні програми, які максимально враховують їхні фінансові плани та пріоритети. Термін розміщення вкладів у гривнях становить 90—450 днів, а дохідність, яка також знизилася, сягає 17% річних. Це одна з найкращих пропозицій на ринку».

Тут експерт має на увазі депозитні ставки у гривнях. Як бачимо з таблиці, в інших чотирьох найбільших банках України дохідність за національною валютою нижча.

Максимальна дохідність депозитів на великі терміни мотивує клієнтів до довгострокового фінансового планування щодо коштів.

Нині чимало клієнтів банків диверсифікують свої депозитні портфелі за валютами, розв’язуючи два завдання одночасно: отримання найбільшої дохідності на середньостроковому горизонті (у гривнях) і захист своїх коштів від девальваційних ризиків (вклади у валюті).

Олег Пахомов вважає, що показово нині те, що максимальну дохідність за валютними вкладами пропонують державні банки (про що можемо довідатися з таблиці). Саме ці фінансові установи можуть дозволити собі меншу розбірливість у рівні прийняття ризиків, закриваючи розриви з ліквідності грошами платників податків.

«Безумовно, курс Нацбанку на таргетування інфляції й поступальне пом’якшення монетарної політики (перший крок зроблено 25 квітня 2019 року, коли облікову ставку було знижено на 0,5 п.п. до 17,5% річних, вперше з травня 2017-го) сприятиме поступовому зниженню депозитних ставок у всіх валютах. В ідеалі для гривневого депозиту, розміщеного на рік, економічно обґрунтований рівень прибутковості, який перекриває рівень річної інфляції», — вважає експерт.

Закордоння не загрожує

Керівник з питань збереження та трансакційних послуг Райффайзен Банку Аваль Сергій Анніков очікує подальшого зниження ставок за депозитами у середині літа 2019 року. За його словами, чимало клієнтів, відчуваючи це, вже зараз намагаються покласти свої гроші у вигляді депозитів у банки ще за вищими відсотковими ставками.

Ще одне цікаве спостереження на ринку. Якщо порівняти ставки за доларами та євро в Україні й на Заході, то можна дійти висновку, що вони вже фактично дорівнюють показникам у європейських банках. Як відомо, згідно з останніми змінами у валютному законодавстві, населенню України було дозволено відкривати рахунки, зокрема депозитні, у закордонних банках.

«Урядовий кур’єр» неодноразово досліджував цю тему і навіть писав про побоювання деяких експертів, що відтепер чимало людей забиратимуть свої валютні кошти з українських банків і переводитимуть їх у європейські, де також ставки за депозитами в доларах та євро не перевищують 3%. Однак це не справдилося.

Як вважають експерти, нині такого тренду немає й навряд чи буде в найближчому майбутньому. Чому? Відкрити власний або депозитний рахунок в іноземних банках, зокрема європейських, — досить просте завдання. Адже наша країна не входить до переліку тих, які мають фінансові обмеження, як, скажімо, Ірак, Іран тощо. Однак Україна — не член ЄС, тому громадяни нашої держави повинні надати на запит західного банку довідку про джерело отримання легального доходу. Якщо його немає, то й відкрити депозитний рахунок не буде змоги. Англія, приміром, неохоче відкриває будь-які рахунки для фізичних осіб-іноземців.

Щодо самої України, то наші громадяни повинні ретельно готуватися до можливого ще більшого зниження ставок не лише за валютними, а й за гривневими депозитами вже до осені.