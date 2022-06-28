Цими днями увага всіх наших співвітчизників майже цілодобово прикута до подій на фронті. На жаль, ворог не полишає спроб відгризти якомога більше українських територій, продовжує вбивати мирне населення і нищити в областях житло та інфраструктуру. Хоч ЗСУ на відмінно виконують свою роботу, самих їхніх зусиль недостатньо. Щоб звідси вигнати ворога, на перемогу повинен працювати кожен із нас. Це чудово розуміють полтавці і за змогою активно наближають перемогу. Частина їх захищає країну зі зброєю в руках і робить цю справу безстрашно і професійно. Решта працює на оборону на робочих місцях, займаючись волонтерською діяльністю.

Справжній сусід пізнається в біді

Наприклад, полтавка Поліна Гостєва з перших днів російського вторгнення в Україну працює у штабі Полтавського батальйону небайдужих. Вона занотовує контакти охочих допомогти фронту (їх сотні), а також те, що ці люди можуть робити, годує колег, переселенців і тимчасово безробітних гарячою їжею.

«До нас записалися медики, частина їх допомагає сортувати ліки. Є просто люди-руки, які складають, переносять речі. Небайдужі прийшли, тому що не можуть сидіти на місці. Я теж не змогла пробути вдома більш ніж день. Розуміла, що треба йти і щось робити», — розповіла дівчина.

Також є волонтери з легковими та вантажними автомобілями. Вони задіяні в перевезенні гуманітарної допомоги містом та в інші населені пункти. Зокрема, на цей момент вони доставляють гуманітарну допомогу жителям мікрорайону Північна Салтівка в Харкові, який дуже постраждав від ворожих артилерійських обстрілів.

Інші небайдужі шиють розвантажувальні жилети для бійців, плетуть маскувальні сітки. Заклади Полтави взяли участь у благодійній акції Food полк, за певний період часу назбиравши на підтримку ЗСУ та територіальної оборони області кількасот тисяч гривень.

Завдяки благодійній акції представники місцевого бізнесу, полтавці та гості міста вкотре продемонстрували єдність і важливість систематичної підтримки наших бійців.

Полтавці назбирали коштів і придбали для військових однієї із бригад, яка воює на запорізькому напрямку, квадроцикл. Цей прилад допоможе воїнам ефективно виконувати бойові завдання у лісових масивах, на заболочених ділянках та піщаниках. За словами самих військових, квадроцикли найкраще підходять для розвідки, патрулювання, рейдів. Серед сильних сторін цієї техніки — швидкість та непомітність. Окрім того, квадроцикли дають змогу короткочасно концентрувати максимальну щільність стрілецького вогню на обмежених ділянках. І найголовніше: на них захисники можуть швидко зникнути, не потрапивши під вогонь ворога у відповідь.

Чимало армій світу ефективно використовують квадроцикли. Приклад того, як наші воїни успішно застосували цю техніку, — визволення села Руська Лозова харківським спецпідрозділом «Азову» Kraken. У ході спецоперації ворог втратив близько 20 одиниць техніки та понад 100 — особового складу.

Крім того, полтавські волонтери закупили та передали на передову і бійцям тероборони більш як 100 тепловізорів, що дають змогу фіксувати переміщення ворожих солдатів у темну пору доби та ліквідувати їх, десятки інших дороговартісних приладів військового призначення.

В однім строю і незаможні, і мільярдери

Понад 100 тисяч гривень на придбання тепловізорів перерахував полтавський краєзнавець Борис Трістанов, а очільниця Полтавського батальйону небайдужих Наталія Гранчак та волонтери Марина Пілатова й Олександр Скрипай передали для потреб місцевої тероборони глушник ANTIDRON KVSG-6, який може захоплювати і знешкоджувати ворожі розвідувальні дрони.

Глушник уже допомагає запобігати вторгненню невідомих літальних апаратів на територію міста. Полтавські захисники використовують його на українському дроні. Антидронне обладнання здатне заглушити ворожі безпілотники на відстані 3 тисячі метрів і посадити їх на землю. Якщо такий літальний апарат не обладнано системою антикрадіжки, його можна буде використати для наших потреб.

Матеріальну допомогу Збройним силам та теробороні в області надають і ті, хто живе на мінімальні зарплату й пенсію, й найзаможніші люди краю, зокрема полтавський бізнесмен власник Ferrexpo Костянтин Жеваго. За оцінкою видання «Фокус», тільки за перший місяць війни він пожертвував на підтримку Української армії понад 200 мільйонів гривень. Полтавська гірничорудна компанія Костянтина Жеваго створила гуманітарний фонд для підтримки місцевих громад, придбала чимало комунальної техніки для потреб міст Охтирки й Чернігова, передала новий автобус у Тростянець Сумської області. Пів тисячі бронежилетів і стільки само касок, які вона закупила, передали військовим і правоохоронцям Полтавщини.

Загалом на 24 травня фонд компанії передав на благодійність 101 транспортний засіб, понад 4 тисячі порцій їжі та 525 тонн продуктів харчування, надав житло більш ніж 2 тисячам переселенців і самотужки евакуював із гарячих точок понад 200 осіб. Нещодавно рада компанії ухвалила збільшити фінансування свого гуманітарного фонду до 12,5 мільйона доларів.

Активно допомагає Українській армії й інший полтавський мільярдер Андрій Веревський. Наприклад, на прохання Полтавського міського голови Олександра Мамая компанія Kernel безплатно передала у продовольчий резерв міста 20 000 літрів олії. Окремо компанія закуповує амуніцію для армії та постачає продукти на територію зі зруйнованою інфраструктурою. Щодня вона надає допомоги в середньому на мільйон гривень.

Звичайно ж, і Полтавська ОВА та обласна рада матеріально підтримують наших захисників. Лише один такий факт. Вони передали 770 комплектів літньої форми для 17 добровольчих формувань територіальних громад. Комплект одягу складається з кітеля, штанів, футболок поло та спеціальних шкарпеток. Ця сертифікована продукція відповідає вимогам Міноборони, надійна і зручна. І такої придбаної за кошти обласного бюджету продукції влада направила добровольчим формуванням тисячі комплектів.

«Добровольчі формування територіальних громад — це вмотивовані патріоти, самовіддані громадяни. Готові вдень і вночі стояти на захисті своїх домівок, сіл і міст. Вони чергують на блокпостах та допомагають правоохоронцям. І я дуже їм вдячний», — зазначив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

В області працює програма «Полтавський спротив», згідно з якою за три роки на підтримку бойової та мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань мають витратити 73,5 мільйона гривень.