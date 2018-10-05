Осінні теплі дні хочеться провести так, щоб це запам’яталося. «Урядовий кур’єр» знайшов кілька цікавих маршрутів відпочинку всією родиною і на велосипедах.
Полтава. Велоподорож у часі
Група творчих і не байдужих до історії людей, а саме полтавка Людмила Вітенко (автор ідеї й сценарію) та 15 акторів-аматорів провели в місті над Ворсклою незвичайну театралізовану акцію — велоподорож у часі. Упродовж екскурсії на велосипедах її учасники зустрічалися на центральних вулицях міста з відомими особистостями XX століття — письменником-гуманістом Володимиром Короленком і членами його родини, наркомом освіти і культури Анатолієм Луначарським, літератором Іваном Буніним та ще багатьма іншими, які ніби за помахом чарівної палички раптом опинилися в нашому вимірі.
Екскурсійний маршрут проходив між двома полтавськими помешканнями Короленка — будинком Петра Старицького (нині будівля СБУ) та будинком на Мало-Садовій, де минули останні 18 років життя письменника й громадського діяча. На цьому маршруті було створено сім локацій, де екскурсанти мали змогу почути цікаву інформацію про об’єкти, пов’язані з життям і діяльністю Володимира Галактіоновича. Перед глядачами з’являлися доньки Короленка Софія й Наталка, біля колишньої Великої хоральної синагоги йшлося про єврейські погроми та справу Бейліса, про яку розповідали Володимир Галактіонович і Євдокія Семенівна Короленки.
У Березовому сквері глядачі зустрілися із сім’єю Ляховичів. Надзвичайно емоційною була сцена у Петровському парку з автобіографічної повісті Івана Буніна «Життя Арсеньєва». Закінчилася мандрівка на подвір’ї музею В. Короленка чаюванням акторів і гостей. Тексти для акторів написано за щоденниками і листами Короленка, спогадами його рідних і друзів. Проект так припав усім до душі, що екскурсію планують повторити ще й у пішохідному варіанті.
Харків. Проїхатися відомою велотрасою
Біля пам’ятника велосипедистові в мальовничому Лісопарку, улюбленому місці відпочинку харків’ян, запрацював сучасний велоцентр, аналогів якого, за словами Харківського міського голови, немає в Україні. Під час його будівництва автори проекту застосували американський і європейський досвід.
Ремонтні роботи тривали з літа 2017 року. На місці нинішнього центру була напівзруйнована будівля, в якої замінили конструктив, звели новий дах, підвели всі комунікації. Також будівельники додали другий поверх із панорамою лісопарку. Інтер’єр велоцентру виконано у стилі хайтек. На другому поверсі, де спортсмени зможуть тренуватися, встановлено спеціальні тренажери з візуалізацією відомих міжнародних велотрас.
Велоцентр функціонуватиме цілий рік. Тут працюватиме служба технічної допомоги з ремонту велосипедів. Власники двоколісних машин можуть залишити тут їх на зберігання. Любителі покататися матимуть змогу взяти велосипеди на прокат. У зимовий період велоцентр перекваліфікується на прокатний пункт лижного спорядження.
Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»