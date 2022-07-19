Новим видом реєстраційних послуг, затверджених Міністерством юстиції, «шлюб онлайн» користується дедалі більше пар, які в ці часи вирішили узаконити стосунки. Також дедалі частіше закохані в умовах війни оформлюють «шлюб за добу». Як ці державні послуги працюють на Сумщині, дізнавався «Урядовий кур’єр».

З весілля — на службу

Вадим і Поліна живуть у прикордонному Білопіллі. Тут познайомилися, покохали одне одного. Після закінчення місцевого вищого професійного училища Вадим здобув спеціальність помічника машиніста, але пішов не на залізницю, а у військкомат. Його призвали на строкову службу, після проходження якої торік у грудні він підписав контракт. «Справжній чоловік має служити в армії, — переконаний Вадим. — А почуття стануть сильнішими».

Усе змінилося 24 лютого. За ці кілька місяців разом з підрозділом Вадим захищав Україну на східному напрямку. Зазнав контузії, лікувався. Йому дали кілька днів відпустки, під час якої він вирішив одружитися з Поліною в рідному Білопіллі. Обручками обмінювалися в місцевому відділі реєстрацій під звуки Гімну і повітряної тривоги.

Усе того дня минуло добре. Для Поліни подвійне свято, бо в подарунок на вісімнадцятиріччя дівчина отримала ще й обручку та свідоцтво про шлюб. Наступного дня Вадим вже поїхав на службу.

«Одруження під час війни — невід’ємна частина роботи працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану, — каже начальник Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції Ірина Свистун. — Після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну зміни зачепили багатьох сфер нашого життя, зокрема державної реєстрації актів цивільного стану. Тож поряд із класичною процедурою одруження набирає популярності так зване одруження онлайн, яким можуть скористатися військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я тощо».

Таку процедуру запроваджено із 7 березня 2022 року.

Сказати «так» через відеозв’язок

Поряд зі звичною процедурою укладення шлюбу у відділі державної реєстрації актів цивільного стану факт реєстрації одруження певної категорії осіб може засвідчувати акт, який складає безпосередній командир (керівник) та скріплює гербовою печаткою (якщо така є) відповідного військового формування чи закладу. У такому разі шлюб можна зареєструвати без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку, за участю двох свідків.

Цікавлюся в Ірини Свистун, наскільки цей шлюб законний і який остаточний документ його засвідчує.

«Абсолютно законний, — стверджує пані Ірина. — Процедуру виписано дуже чітко. Після складання акта і засвідчення його печаткою командир надсилає цей документ у будь-який відділ державної реєстрації актів цивільного стану, де вже фахівець складає актовий запис про шлюб у паперовій формі та вносить відомості до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. І завершальний етап — видача подружжю свідоцтва про шлюб у паперовому вигляді. Тобто незалежно від того, в якому куточку України перебувають особи, що хочуть одружитись, їхній шлюб засвідчено в єдиному реєстрі, він абсолютно законний».

Із початку повномасштабного військового вторгнення на Полтавщині одруження онлайн обрали 65 пар закоханих. На Сумщині понад 40 шлюбів зареєстровано без присутності одного з наречених, а на Чернігівщині дев’ять пар молодят сказали один одному «так» за допомогою відеозв’язку.

Здебільшого по таку реєстрацію звертаються ті, хто виконує обов’язок перед державою і фізично не має змоги приїхати для звичного одруження. А фахівці намагаються зробити цю подію навіть в такому незвичному форматі урочистою, щоб вона стала пам’ятною для молодят.

Доби на роздуми достатньо

Популярна нині і послуга «шлюб за добу».

«Така послуга для нас не нова, — продовжує Ірина Свистун. — Ми її впровадили вже 2016 року, та в умовах війни, в зоні бойових дій, до якої сьогодні зараховано 18 громад Сумщини, вона набуває особливого значення. У більшості з таких шлюбів або одне з молодят військовослужбовець, або обоє несуть службу. Усього цією послугою з початку року скористалися 180 пар на Сумщині, 85 — на Чернігівщині, в Полтавській області — майже 80».

Які зміни сталися в період воєнного стану зі святкуванням одружень, цікавлюся, які тендеції помітили.

«Нинішні реалії життя обмежують пишність святкування, — розказує пані Ірина. — Якщо говорити про формат і урочистість реєстрації, то ключове тут — щасливі очі наречених і значущість для них цієї події. А вона не залежить від вбрання, кількості гостей чи весільного букета. Є пари, які особливо запам’яталися за ці місяці, навіть здивували та викликали захоплення.

Не можу не згадати весілля харків’ян, плани яких зруйнувала війна. Люди врятувалися, виїхали в безпечне місце і вже тут стали чоловіком і дружиною. Фахівці органів державної реєстрації актів цивільного стану Сумщини підтримали колег й із задоволенням закарбували на папері і в пам’яті щасливий день двох люблячих людей.

Помітним було весілля професійної співачки та капелана з Полтавщини, які нині обоє у лавах Збройних сил боронять державу. Уяви­ти важко, але наступного після весілля дня вони вже відбули кожен до своєї частини.

Весілля на Сумщині, де кортеж молодята замінили на БТР, надовго запам’ятається не лише фахівцям, а й містянам.

Зовсім недавно одружувалася пара, в якій нареченій 83 роки, нареченому — 75. Прожили разом 35 років і ось вирішили узаконити стосунки. Для нареченого це був перший шлюб. Надзвичайно емоційна церемонія і, звісно, із квітами та обручками.

Дуже добре запам’я­талася пара, якій ворожка напророчила дату одруження і навіть час, коли треба ставити підписи. Стояли із секундоміром, щоб встигнути разом усе підписати».

Насамкінець. Немає у світі такого зла, яке може знищити справжнє щире почуття. І ворог попри всі намагання не зламає наше бажання жити і кохати. І підтвердження цього — цифри, які викликають приємний подив: на Полтавщині побралися майже 4980 пар закоханих, що на 2260 більше, ніж рік тому; на Сумщині одружилися понад 2250 пар, перевершивши торішні показники на понад 340 реєстрацій; в Чернігівській області додалося приблизно 2330 нових родин, а це плюс 450 одружень. Майже вполовину порівняно з минулим роком за перші шість місяців збільшилася кількість нових родин. Такі показники чітко відображають суспільний настрій та ілюструють плани українців. Повномасштабна війна стала каталізатором переосмислення українцями істинних цінностей і свідченням безмежної жаги до життя, тому любов і свобода переможуть.

Наталія КАЛІНІЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»