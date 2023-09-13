Сумський державний університет традиційно вважають вишем, де прикладній науці надають особливого значення. Високопрофесійний колектив викладачів, перспективна студентська молодь, належна матеріально­технічна база дають змогу йти в ногу з науковим часом. Це яскраво підтвердили підсумки конкурсу наукових і науково­технічних робіт за програмою допомоги ЄС «Горизонт­2020», які матимуть відповідну фінансову підтримку.

До фінансування обрано загалом 40 проєктів, з них чотири розробили науковці СумДУ. Сумський виш поступився лишеК НТУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», який підготував п’ять проєктів­переможців. Для реалізації цих проєктівКСумДУ залучив найбільшу суму коштів з­поміж усіх учасників конкурсу — 16,55 мільйона гривень. На конкурс університети, наукові установи, підприємства України подали 195 проєктів, з яких 156 пройшли наукову експертизу. На рахунку сумського університету 19 поданих розробок.

Останнім часом на кафедрах та в наукових центрахКуніверситету проведено дослідження, підсумками яких стали вагомі прикладні результати.

Електростанція у причепі

Тривалий час науковці вишу працюють над розробками, завдяки яким підвищується енергетична незалежність. Один з успішних результатів — на факультеті електроніки та інформаційних технологій створили мобільний причеп­електростанцію, здатний виробляти струм завдяки комбінованому використанню сонячних панелей та акумуляторів. Про новинку ще в січні цього року розповів канал «Голос Америки українською».

Пристрій трохи подібний до відповідної конструкції Ілона Маска, однак його виготовили майже на місяць раніше. Він значно дешевший — обійшовся менш як у 4 тисячі доларів, зручніший у користуванні — за потреби його може розгорнути­згорнути одна людина впродовж 5—7 хвилин.

Водночас науковці шукають та вдосконалюють матеріали для фотоелектричних панелей, альтернативних дефіцитному і дорогому кремнію. Цьому сприяє відповідний проєкт наукової лабораторії «Оптоелектроніка та геліоенергетика», який реалізують за програмою НАТО «Наука заради миру» спільно з університетом іспанського міста Валенсія.

Іще одна унікальна розробка фахівців СумДУ — турбодетандер. Він дає змогу перетворювати стиснену енергію пару, яка виникає під час розподілу газу, на електроенергію. Нещодавно створено дослідний зразок турбодетандерного агрегату, завдяки якому електричну енергію можна виробляти на використанні перепадів тиску стисненого газу або пари.

У перспективі такі пристрої можуть знайти застосування в газорозподільній мережі всієї країни, завдяки чому можна отримати відчутну додаткову генерацію. Щоб турбодетандери запустити у серійне виробництво, досить одного року, адже Сумщина має відповідні машинобудівні потужності, а також належну базу СумДУ.

Обладнання для АЕС

Серед вагомих напрацювань науковців за програмою імпортозаміщення продукції — розроблення насосів для українських АЕС, які тривалий час залежали від російських та білоруських постачальників.КЇх виробництво за проєктом науковців кафедри прикладної гідроаеромеханіки і науково­експертного центру атомного та енергетичного машинобудування дадуть змогу повністю забезпечити потреби вітчизняних підприємств атомної енергетики.

СумДУ — один з лідерів серед вишів за ефективністю участі в конкурсах науково­дослідних робіт. Зокрема, проєкт насосів для водоканалів отримав державне фінансування від Національного фонду досліджень України.К

За словами в.о. начальника науково­дослідної частини СумДУ Владислава Кондуся, технологічна новинка від науковців закладу має значні переваги над продукцією інших виробників. Розроблений зразок перевищує аналоги частотою обертань, він істотно менший за розміром, що забезпечує йому ергономічність. Більша частота обертань дає змогу підвищити напір у водогонах учетверо, а менший габарит конструкції — вміщатися у трубу, розмір якої обмежений відносно зовнішнього діаметра насоса.

Традиційно Суми — центр насосного та компресорного машинобудування, а Сумський державний університет — провідний лідер з наукових розробок нового обладнання, вдосконалення і підвищення ефективності традиційної продукції, якої потребують підприємства машинобудівного комплексу.

Науковий потенціал та матеріально­технічна база слугуютьКпідґрунтям для поглибленої співпраці виробничих підприємств області задля впровадження інновацій та новітніх технологій у складі Сумського машинобудівного кластера енергетичного обладнання. Серед його засновників — сім провідних машинобудівних підприємств області. Головна мета кластера — об’єднання потенціалів його учасників для підвищення власної конкурентоспроможності, створення сучасної продукції, розвитку інноваційної екосистеми промислових підприємств, і як підсумок — зростання економічного потенціалу міста й області.

Моніторинг зменшує споживання

Ощадливе використання електроенергії не лише допомагає енергосистемі, що з минулого року потерпає від ворожих атак на її об’єкти, а й дієвий спосіб зменшення сум у платіжках. Незалежно від того, в якому стані енергосистема та скільки доступно енергії, економити — завжди хороша ідея.

Цього року фахівці СумДУ втілили цікавий проєкт «Система моніторингу електроспоживання», що дає змогу зрозуміти, де можна зекономити. Ця система вже працює в кількох корпусах самого університету, а також у комунальному дитячому закладі.

Як розповів директор Науково­дослідного інституту енергоефективних технологій СумДУ Микола Сотник, система неінвазивна і не втручається в саму мережу. Вона знімає показники й відправляє їх у спеціальні комірки, де інформація архівується й відправляється на центральний сервер. Там дані автоматично сортуються, аналізуються, скільки електроенергії й де було спожито, а затим подаються результати у формі діаграм.К

Така система, за підрахунками фахівців університету, дає змогу економити майже 15% електроенергії. Нею вже зацікавились у місцевій енергетичній компанії. Сумські науковці розробили цей проєкт за аналогією зі своєю ж розробкою — системою моніторингу теплоспоживання будівель, яка вже успішно й ефективно працює понад сім років, її постійно вдосконалюють відповідно до запитів споживачів. За її допомогою детально аналізують споживання й істотно економлять майже 70 сумських закладів, зокрема школи й лікарні.

Як наголошує Микола Сотник, система вираховує миттєве значення теплового навантаження і миттєве значення кількості теплової енергії, яка потрібна для конкретної будівлі. Її підключено до погодних сайтів, тож вона прогнозує на добу наперед, скільки теплоносія необхідно подати, визначає температуру прямого й зворотного теплоносіїв, крім того, створює сукупний графік із кількістю тепла, що споживали.

У час, коли впровадження енергоощадних практик набуває дедалі більшої актуальності, напрацювання науковців Сумського державного університету особливо важливі і для пересічного споживача, і для держави загалом. Колектив СумДУ, озброєний наукою, допомагає зміцнювати економічну незалежність України і наближати спільну перемогу.