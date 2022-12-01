На міністерській зустрічі Північноатлантичного альянсу говорили про те, як допомогти нам відновити критичну інфраструктуру і як захистити її від російських ракет

Країни-члени Північноатлантичного альянсу вирішили зробити додаткові внески в межах Комплексного пакета допомоги НАТО для України, які дадуть змогу «профінансувати термінову нелетальну підтримку, зокрема пальне і генератори». Про це на пресконференції, яка відбулася в Бухаресті за підсумками першого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, повідомив Генсек Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, ця допомога дасть змогу Україні усунути наслідки російських ракетних ударів по енергосистемі.

Зробити так, щоб агресор не переміг

На зустрічі міністри говорили і про заявку України на вступ у НАТО. Як сказав Єнс Столтенберг, глави зовнішньополітичних відомств визнали прагнення нашої країни до членства в Альянсі і ще раз підтвердили, що Україна має право сама обирати власний шлях в оборонній політиці. Проте Генсек зазначив, що увагу НАТО зосереджено на наданні безпосередньої підтримки Україні в її захисті від російської агресії. Він наголосив, що саме надання військової підтримки — найліпший спосіб досягти миру в Україні. Єнс Столтенберг зауважив, що всі війни рано чи пізно закінчуються за столом переговорів. Він зазначив, що тривалого миру в Україні можна досягти лише одним способом: «зробити так, щоб агресор не переміг».

кремль використовує зиму та холод як зброю проти українців. «росія зумисно атакує критичну інфраструктуру України. Це свідчення того, що путін програє на полі бою. Він не може заперечити, що Україна визволила багато територій, і тепер намагається атакувати мирні українські міста», — сказав Єнс Столтенберг, додавши, що «немає способу всі міста захистити одночасно». Генсек наголосив, що союзники надаватимуть ще більше допомоги Україні для захисту, ремонту та заміни інфраструктури. «Ми робимо все, що можемо», — запевнив він.

Відповідаючи на запитання, чому країни НАТО не надають ті системи ППО, про які їх просить Україна, Генсек відповів, що «ця дискусія, зокрема про надання ЗРК Patroit, триває. Нам треба переконатися, що ми зможемо надавати запасні частини й амуніцію для цих систем».

Зброя потрібна швидше

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який також узяв участь у зустрічі в Бухаресті, розповів журналістам на спільному з Єнсом Столтенбергом брифінгу, що його ключовим закликом до партнерів було прохання пришвидшити темпи постачання допомоги для нашої країни, зокрема обладнання для ремонту об’єктів енергосистеми та засобів ППО.

За словами Дмитра Кулеби, на попередній міністерській зустрічі НАТО його головними словами в розмові з колегами були: «зброя, зброя, зброя». Він зазначив, що відтоді Україна отримала дуже вагому військову допомогу, яка сприяла тому, що нам вдалося визволити значну частину територій.

«Сьогодні у мене три інші слова: «швидше, швидше і швидше». Ми вдячні за те, що вже зроблено. Але війна ще триває. Ми довели, що можемо бити росію, що можемо перемагати разом, в інтересах усього євроатлантичного простору та всього світу. Але рішення про надання зброї, запуск нових виробничих потужностей оборонпрому на Заході слід приймати швидше, постачання зброї також має відбуватися швидше. І саме про це ми говорили: як пришвидшити все це», — розповів глава МЗС України.

Нинішня зустріч міністрів країн-членів НАТО була особливою тим, що на ній питання енергетичної безпеки були настільки ж важливими, як і ті, які безпосередньо стосуються оборони.

«Трансформатори, генератори та інше обладнання — це дуже важливо. Комплексний пакет допомоги, яким займається НАТО і координує Генсек, відіграє дуже важливу роль у тому, щоб Україна пройшла зиму. Якщо коротко, нам потрібна ППО — IRIS-T, Hawk, Patriot, і нам потрібні трансформатори», — наголосив Дмитро Кулеба.

За його словами, це взаємозалежні питання, оскільки, отримавши відповідне обладнання, Україна зможе налагодити нормальні умови життя цивільного населення, а з більшою кількістю засобів ППО — вберегти інфраструктуру від повторних руйнувань ракетними ударами.

«А вони точно будуть. На жаль, це реальність, до якої нам потрібно бути готовими», — застеріг він.

Альянс продовжить підтримку

За підсумками зустрічі в Бухаресті глави зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО ухвалили спільну заяву. У ній ідеться, що вони й надалі посилюватимуть політичну і практичну підтримку Україні, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії.

Міністри наголосили, що росія несе повну відповідальність за цю війну, кричуще порушення міжнародного права та принципів Статуту ООН. «Агресія росії, зокрема її постійні атаки на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, позбавляє мільйони українців базових людських благ. Вона вплинула на глобальні поставки продовольства та поставила під загрозу найбільш вразливі країни і народи світу», — йдеться в заяві, яку поширила пресслужба НАТО.

У ній наголошено, що всіх винних у воєнних злочинах, скоєних в Україні, серед яких сексуальне насильство, слід притягнути до відповідальності. Країни НАТО засуджують усіх, зокрема білорусь, хто активно сприяє агресивній війні росії проти України.

Члени Альянсу обіцяють допомагати Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури і захисті її народу від ракетних атак. «Ми залишаємося рішучими в підтримці довгострокових зусиль України на шляху повоєнної відбудови та реформ, щоб Україна могла забезпечити своє вільне та демократичне майбутнє, модернізувати свій оборонний сектор, посилити довгострокову оперативну сумісність та стримувати майбутню агресію», — наголошено в заяві.