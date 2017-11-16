Стан систем військового зв’язку, які були на початок 2014 року, жодним чином не можна порівняти з тим оснащенням, яке з’явилося на вимогу обставин у Збройних силах України. До початку війни на сході країни фінансування заходів з розвитку систем зв’язку не було взагалі. Війська зв’язку було скорочено нижче критичної межі. Стаціонарну систему лише частково переоснастили цифровими засобами. Аналогові засоби зв’язку не мали навіть належного захисту, ставлячи під загрозу управління військами.
Про те, яких змін вдалося досягнути нині, повідомив під час брифінгу начальник військ зв’язку Збройних сил України — начальник Головне управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Володимир Рапко. За його словами, протягом 2014—2017 років Головне управління зв’язку та інформаційних систем Генштабу ЗСУ провело низку заходів з метою забезпечення стійкого й ефективного управління силами і засобами в ході виконання військовими частинами та підрозділами, передовсім які перебувають в районі АТО, завдань за призначенням.
— На сьогодні у ЗСУ переоснащується польова (мобільна) компонента автоматизованої системи оперативного (бойового) управління, зв’язок розвідки й спостереження (C4ISR) сил оборони змінюється на цифрові засоби з рівнем завадостійкості й захищеності, які відповідають стандартам НАТО, — повідомив генерал Володимир Рапко. — Також триває впровадження Єдиної автоматизованої системи управління, програмної платформи, сумісної з НАТО (ЄАСУ), та збільшення бойового потенціалу за рахунок автоматизації управління військами та зброєю; розробка і впровадження власного спеціального програмного забезпечення; інтеграція волонтерських проектів автоматизації й наданих у рамках військово-технічної допомоги від уряду США.
Генерал-майор розповів, що серед заходів, спрямованих на виправлення ситуації, — збір і аналіз досвіду бойових конфліктів попередніх років, зокрема в Югославії, Іраку, Грузії, Афганістані, що дало змогу ухвалити рішення з синхронізації і переозброєння. Було вирішено використовувати техніку зв’язку подвійного призначення. Організували мережу захищеного телефонного зв’язку і передачі даних. А після закупівлі цифрових засобів транкінгового зв’язку розгорнуто мережу цифрового захищеного радіозв’язку в зоні АТО.
Від наявності налагодженого захищеного зв’язку залежить якість ведення бою — радіостанція потрібна командиру бригади і солдату, вона потрібна на танку і на БМП тощо. За приблизними підрахунками, механізована бригада має до півтори тисячі радіостанцій різного призначення.
Слід зважити, що нові засоби зв’язку, приміром, для танкістів закуповуються в одного реєстранта. Бо засоби радіозв’язку захищені за багатьма параметрами. Приміром, радіостанція «Harris» не може працювати з радіостанцією «Aselsan», крім визначеного каналового режиму. Засоби мають бути сумісними.
Поступово відмовляючись від радіостанцій, які дісталися в спадок від радянської армії, закуповували радіостанції «Motorola». У період демонтажу застарілого обладнання важливу роль зіграли волонтери. Без їхньої участі, запевнив представник Генштабу ЗСУ, модернізація апаратних так швидко не відбулася б. Нині розпочата робота з переходу бойових військових частини ЗСУ на оснащення радіостанціями «Aselsan».
— У період 2018—2020 років усі бойові військові частини Збройних сил поступово перейдуть на оснащення ультракороткохвильовими радіостанціями турецької компанії «Aselsan». Окремі військові частини й підрозділи продовжать використання радіостанцій «Harris», отриманих у рамках програми військової допомоги від США. Радіостанції «Motorola» використовуватимуться в підрозділах оперативного забезпечення, — уточнив генерал-майор Володимир Рапко.
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Також він повідомив, що нині планується розгорнути виробництво цих радіостанцій на території України. Адже налагодження виробництва комплектуючих у нашій країні — питання, яке військовим зв’язківцям найбільше хотілося б вирішити найближчим часом.
Радіоустаткування, яке не відповідає вимогам сьогодення, частково передадуть у музеї, а решту чекає утилізація. В цілому система зв’язку, яка зараз функціонує в районі АТО та в ЗСУ загалом, забезпечує чітке управління військами і силами.