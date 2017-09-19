Не секрет, що одного лише патріотизму й професіоналізму у виконанні будь-якої справи замало. Заохочення — той аргумент, який спонукає робити справу на совість і не мріяти про пошук кращої царини. Тим більше, якщо йдеться про грошове забезпечення наших захисників і зокрема тих бійців, які перебувають безпосередньо в зоні бойових дій. Україна враховує досвід інших країн, які на утримання власної армії витрачають левову частку бюджету. Саме про фінансування українського війська йшлося під час брифінгу в Міністерстві оборони.

За словами заступника директора департаменту фінансів Міноборони полковника Сергія Галімського, протягом 2017 року зусилля оборонного відомства було спрямовано на збільшення розмірів винагороди військовослужбовцям, які виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції. Так, порівняно з груднем 2016 року розмір винагороди на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону зріс в 2,4 раза — з 4,2 тисячі до 10 тисяч гривень. В інших місцях дислокації в межах визначеного району АТО — в 3,7 раза: з 1,2 тисячі до 4,5 тисячі гривень на місяць.

— Зазначені виплати здійснюють всім військовослужбовцям за період їхньої участі в АТО додатково до основного місячного грошового забезпечення. У вересні 2017 року військовослужбовці в районі АТО отримають підвищені виплати за минулий місяць, — зауважив полковник ЗСУ.

Також передбачено випадки для збільшення винагороди за безпосередню участь у бойових діях (в умовах безпосереднього зіткнення або взаємного вогневого контакту з противником), успішне виконання бойового завдання в складі військової частини, знищення (захоплення) техніки.

За словами посадовця, документи, необхідні для виплати винагороди, надходять від військових частин до штабу АТО за схемою: рота—батальйон—бригада—штаб ОТУ—штаб АТО. Виплату винагороди військовослужбовцям здійснюють за місцем проходження служби на підставі наказів штабу АТО та командирів військових частин.

— На сьогодні заборгованостей із цього виду виплат немає, — наголосив полковник Сергій Галімський.

І спростував деякі заяви стосовно того, що Міноборони «економить кошти на виплату учасникам АТО». Наголосивши, що, навпаки, видатки зростають:

— У 2016 році на винагороди військовослужбовцям за участь в АТО витрачено 1,9 мільярда гривень. А за вісім місяців 2017 року вже 2,2 мільярда.

Прив’язка до прожиткового мінімуму

Примітно, наголосив військовий посадовець, що вперше за часів незалежності вдалося кардинально змінити підходи до нарахування грошового забезпечення, відійти від радянських принципів. 30 серпня 2017 року урядом прийнято постанову «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб». Це дасть можливість з 1 січня 2018 року встановити залежність розмірів посадового окладу й окладу за військовим званням від прожиткового мінімуму.

— Тобто у випадку збільшення в державі соціальних стандартів, прожиткового мінімуму автоматично збільшуватимуть розмір посадового окладу й окладу за військовим званням військовослужбовцям, — пояснив він.

І додав, що окрім цього розміри основних видів грошового забезпечення (посадовий оклад та оклад за військовим званням) значно збільшать порівняно з нинішніми. Так, збільшення посадових окладів відбудеться в середньому у 4,5 раза.

— Наприклад, посадовий оклад стрільця був 530 гривень, став 2700. Командира танка був 720 гривень, став 3170. Командира бригади був 1200 гривень, став 7000, — додав полковник. — Зміни поширилися і на оклади за військове звання. Так, наприклад, розмір окладу за військове звання «солдат» збільшився з 30 до 560 гривень, «майор» — із 125 до 1420 гривень.

Такого ще не було

Ухвалення постанови також дасть змогу з 1 січня наступного року зменшити частку додаткових видів у структурі грошового забезпечення.

— Ми зменшили кількість додаткових видів виплат. Їх було 36, 20 ми скасували, 16 залишили. Це дає змогу солдатові краще розуміти, які види грошового забезпечення він отримує і за що. Розмір додаткових видів становитиме всього 40%. На сьогодні, до введення в дію постанови він становить аж 85%. Тобто гарантованих, беззаперечних виплат було всього-на-всього 15%. Ми ввели одну надбавку за особливості військової служби, і постановою передбачено, що вона дасть можливість коригувати її розмір залежно від характеру і особливостей військової служби, — повідомив заступник директора департаменту фінансів Міноборони.

Серед надбавок, що залишаться, — надбавка за вислугу років, яку встановлюють у розмірі до 50% залежно від звання і посадового окладу, надбавка за роботу з таємними документами, надбавка (як основна) за особливості військової служби. Також залишать премію в розмірі не нижче 10% і загальнодержавні надбавки: за науковий ступінь, за вчені звання, за спортивні звання, за почесні звання, за кваліфікаційну категорію медикам, курсантська посадова надбавка, що залежить від складання сесії, винагорода за бойове чергування, винагорода за стрибки з парашутом, винагорода за водолазні роботи.

Окрім того, згідно з постановою, підвищать розміри посадових окладів курсантів: у середньому в 2,7 раза — з 208 до 560 гривень, військовослужбовців строкової служби: в середньому в 2,6 раза — зі 172 до 450 гривень. Цією постановою запроваджено таку новацію, як прирівнювання розмірів посадових окладів деяких категорій сержантів до посадових окладів офіцерського складу. Зроблено це також з метою наближення до стандартів НАТО. Наприклад, планують встановити розміри посадових окладів за посадами «головний сержант роти» — на рівні посади командира взводу, «головний сержант бригади» — на рівні посади заступника командира батальйону. Такого в практиці Збройних сил України ще не було, — зазначив офіцер.

Відчутними зміни у грошовому забезпеченні стануть для сержантів бойового складу ЗСУ, а також військовослужбовців, які проходять службу в умовах підвищеного ризику для життя. Так, розмір щомісячної премії деяким категоріям осіб сержантського складу збільшували двічі: з 1 липня 2016 року — на 750 гривень, а з 1 серпня 2017 року — ще на 350 гривень. За словами Сергія Галімського, також збільшать розмір грошового забезпечення військовослужбовцям Сил спецоперацій.

— З 6 грудня 2016 року наказом Міноборони вперше введено спеціальну надбавку військовослужбовцям Сил спеціальних операцій ЗСУ. Надбавку виплачують залежно від мінімального прожиткового мінімуму, посади та місця проходження служби. Сума становить, наприклад, у підрозділах забезпечення — 1886 гривень, у штабах — 2155 гривень, у бойових підрозділах — 2636 гривень, — повідомив заступник директора департаменту фінансів Міноборони.

Він також повідомив, що з 1 липня 2017 року, відповідно до рішення міністра оборони, підвищено розмір щомісячної премії військовослужбовцям, які проходять військову службу у військових частинах і підрозділах Високомобільних десантних військ та морської піхоти. Розміри грошового забезпечення у ВДВ збільшено в середньому за посадами: стрілець — на 1000 гривень, командир відділення — на 1700 гривень, командир взводу — на 1900 гривень.

Виплати у разі втрати

За повідомленням представника департаменту фінансів, з 7 травня 2017 року збільшено розміри допомоги у разі загибелі військовослужбовця й випадку встановлення інвалідності, яка сталася під час виконання обов’язків військової служби. Розмір виплати у разі загибелі військовослужбовця збільшили у 1,5 раза — з 800 тисяч гривень до 1 мільйона 200 тисяч гривень. У разі встановлення інвалідності І групи — у 1,6 раза: з 400 тисяч до 640 тисяч гривень. У разі встановлення інвалідності ІІ групи — у 1,5 раза — з 320 тисяч до 480 тисяч гривень. У разі встановлення інвалідності ІІІ групи — у 1,67 раза — з 240 тисяч до 400 тисяч гривень.