Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Чехії обговорив з очільниками урядів інших країн нагальну підтримку нашої держави та спільну протидію агресії росії

Візит української делегації на чолі із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у Прагу був насиченим важливими двосторонніми зустрічами. Вони відбувалися на полях першого засідання Європейської політичної спільноти, що пройшло у столиці головуючої в Європейському Союзі Чеської Республіки за участі делегацій 44 країн європейського континенту. Обговорювали проблеми та виклики, що постали перед Європою через нічим не спровоковану широкомасштабну збройну агресію росії проти України. Маємо спільний континент, тож проблеми й виклики теж спільні. А тому нагальні питання слід вирішувати у співпраці та координації.

У телеграмі Денис Шмигаль написав: «Європейська політична спільнота — новий формат співпраці європейських країн. Її мета полягає в об’єднанні європейських лідерів задля зміцнення безпеки, стабільності та процвітання Європи. Закономірно, що всі ці чинники неможливі без України».

Оборонна й фінансова допомога Україні. Енергетична безпека, зменшення залежності від російських енергоресурсів (критично важливі кроки, які кожна країна Європи може зробити вже зараз). Підтримка вступу України в Північноатлантичний альянс (НАТО) та її подальша європейська інтеграція. Посилення санкцій проти російського агресора. Такими були ключові теми зустрічей Дениса Шмигаля із прем’єр-міністрами країн-партнерів.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів інформує, що очільник українського уряду зустрівся із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Денис Шмигаль подякував іноземному колезі за організацію засідання Європейської політичної спільноти і висловив велику подяку чеському народові за збирання коштів на придбання танка для української армії.

Із прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом Денис Шмигаль обговорив гуманітарну та військову підтримку України, експорт українського зерна та посилення санкцій проти російського агресора. Денис Шмигаль подякував Словенії за приєднання до справи «Україна проти російської федерації» в Європейському суді з прав людини.

На зустрічі із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом очільник українського уряду порушував питання зернової ініціативи. Обговорювали ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Позиція Дениса Шмигаля відома: він переконаний, що необхідно відрядити на ЗАЕС спеціальну місію ЄС та ООН, метою якої стане демілітаризація станції та 30-кілометрової зони навколо. На його переконання, росія повинна понести відповідальність за нарощування військової присутності на станції, удари по ядерних об’єктах та викрадення персоналу станції.

Серед інших тем, що обговорили очільники урядів України та Греції, — план відновлення України і внесення Одеси до списку світової спадщини ЮНЕСКО. За словами Дениса Шмигаля, Греція може поділитися досвідом проходження цієї процедури.

На зустрічі із прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін ішлося про фінансову та військову підтримку України, демілітаризацію ЗАЕС, розмінування українських територій.

Денис Шмигаль обговорив питання енергетичної безпеки із прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас та розмінування й підготовку до опалювального сезону із прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем. Прем’єр-міністр України подякував Естонії та Латвії за підтримку заявки нашої держави на вступ до НАТО.

Денис Шмигаль зустрівся із прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном. Сторони обговорили фінансову підтримку, розмінування українських територій і створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення вищого керівництва росії до відповідальності за воєнні злочини.

Денис Шмигаль провів зустріч із прем’єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте й прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Беттелем. Сторони обговорили підтримку України в боротьбі з російським агресором. Денис Шмигаль зазначив, що Україна розраховує на підтримку друзів у посиленні економічної та оборонної спроможності для протистояння ворогу, адже довела, що здатна бути надійним партнером у багатьох сферах. Він подякував прем’єр-міністрам Бельгії, Нідерландів і Люксембургу за величезну всебічну допомогу Україні.

«Із прем’єр-міністрами Іспанії Педро Санчесом та Португалії Антоніу Коштою на полях Європейського політичного співтовариства говорили про єдність і підтримку України — політичну, фінансову, санкційну й у всіх інших сферах. Зокрема обговорили спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу-2030. Україна сьогодні єднає весь європейський континент», — написав Денис Шмигаль у телеграмі.