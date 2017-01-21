Мільйони квадратних метрів, мільярди інвестицій і жодної соціальної відповідальності. Будувати в Києві вигідно: малюєш гарний план майбутнього мікрорайону (звісно ж, із садочком, школою, стадіоном, паркінгом), збираєш гроші з інвесторів — і за роботу. Та коли житло побудовано, буває, забудовник наче забуває про соціальну відповідальність, а влада, здається, вдає, що нічого не помічає. Як змусити владу відповідати за її слова, знають мешканці 20-го мікрорайону (ЖК «Милославичі») столичної Троєщини.

Компроміс на користь товстосумів

Сучасні реалії змушують молодих мам якнайшвидше повернутися на роботу. Адже державної допомоги 860 гривень на догляд за дитиною ледь вистачає на підгузки. Вони й раді працювати, та куди ж подіти дітей? Стати в електронну чергу в садок? Та це перше, що роблять молоді батьки одразу після пологового.

Хоч і така оперативність зовсім не гарантує місця в садочку. «В електронній черзі ми записані з народження в 4 садочки, 3 з яких розташовані відносно близько від нас. Але наповнюваність там на сьогодні понад 160%, тож чи потрапимо туди, невідомо. Є ще один садочок, він розташований в селі за межею міста. І ось там ми в групі, але вставати о шостій ранку й долати щоденно 8 кілометрів в один бік для маленької дитини дуже складно», — розповідає молода мама Людмила. Її сусідка Наталя вже змушена щоранку возити чотирирічного сина в дитячий садок в іншому мікрорайоні: спершу на трамваї, а потім робити пересадку на тролейбус: «Прокинулася сьогодні вранці й побачила, що за вікном -12 градусів, і боляче від того, що я знову везтиму дитину на морозі 40 хвилин. І знову проходити повз садочок, який за 3 хвилини від нашого дому».

Людмила і Наталя, жительки найбільшого району столиці Деснянського, кілька років тому придбали житло у ЖК «Милославичі». Те, що із садочками на Троєщині складно, молоді мами розуміли, адже на 475 офіційно зареєстрованих маленьких жителів цього ЖК усього 280 місць. Усі надії були на власний садок, який обіцяв забудовник ДБК-4. Однак із будівництвом садочка він не поспішав, натомість у 2014 році вирішив втулити ще одну багатоповерхівку — на тому місці, де обіцяв інвесторам стадіон.

Коли ж люди обурились і заблокували будівництво, у справу втрутився столичний міський голова. Компроміс знайшли: позаплановий будинок тільки в обмін на дитячий садок. Пізніше столична влада навіть хизувалася: садок буде не простим, а надсучасним та комфортним, і що найголовніше — комунальним. Забудовник свою справу зробив, за два роки новий садочок побудував, однак вирішив залишити собі, зробивши приватним. «Ми планували ходити в цей садочок і школу. Нині це неможливо», — скаржиться Наталя, адже платити майже 5000 гривень щомісяця за дитячий садок родині не під силу.

Обурені батьки вирішили боротися за свої права й домогтися від влади виконати обіцяне — щоб був комунальний садок у житловому комплексі. Найперше провели опитування серед сусідів. Виявилося, що насправді малюків у ЖК удвічі більше, аніж зареєстровано, — майже 1110. Далі були сотні дзвінків на гарячу лінію 1551 та листи міському голові з вимогою пояснити, чому обіцянка не виконується і розкішний садок доступний лише для дітей товстосумів. Стандартні відписки їх не задовольнили, з маленькими дітками (понад 7 місяців) вони прийшли на засідання бюджетної комісії. «Навіщо мучите дітей, навіщо привели їх сюди?» — з таким запитанням зустріли столичні депутати троєщинських матусь із немовлятами. Однак саме так вони змогли привернути до себе увагу, і їх нарешті почули.

Міський голова пообіцяв

На бюджетній комісії було створено робочу групу для розв’язання проблеми передачі дитячого садочка в комунальну власність. До неї увійшли представники КМДА, забудовника (ДБК-4) та активісти. Передавати садок у комунальну власність забудовник відмовляється, пропонує місту купити. Оцінив своє творіння у 90 мільйонів гривень. Скільки насправді коштує садок, має визначити експертиза. Однак уже тепер зрозуміло, заклад не з дешевих.

Часто забудовники спеціально зводять занадто дорогу соціалку, щоб місту було складно купити, а потім утримувати заклади. Віддавати ж безкоштовно забудовник відмовляється, мовляв, пайову участь сплатив у повному розмірі й жодних зобов’язань не має. Про це розповів голова «ДБК-Житлобуд» Петро Шилюк в інтерв’ю програмі «Палата» на 5 каналі: «Якщо ведеться комплексна забудова, то для неї потрібно витримувати параметри. Виконати за рахунок бюджету детальний план територій. Затвердити або розпорядженням, або рішенням сесії комплексну забудову, провести конкурс, щоб виграти тендер на комплексну забудову і забудовника звільнити від пайової участі. Тоді будуватимуть садочок за бюджетні кошти і для жителів». Тепер же забудовник пропонує єдиний варіант: викуп садочка. Чи погодиться на це міська влада, невідомо, однак столичний міський голова вкотре пообіцяв владнати питання і зробити садок у 20-му мікрорайоні Троєщини комунальним.

Слово міський голова дав 1 грудня, коли під стінами КМДА кияни влаштували мітинг з немовлятами. Дивлячись малечі у вічі, Віталій Кличко пообіцяв, що не пізніше як за два місяці — до 1 лютого 2017-го — приїде на Троєщину і власноруч переріже стрічку муніципального садочка ЖК «Милославичі». До цього часу пообіцяв владнати всі майнові та фінансові питання із забудовником. Столичний очільник кілька разів наголосив, що дав слово міського голови і його дотримається. У це слово кияни вірять, однак тримають питання на контролі, щоб про них знову не забули. Якщо садочок не передбачать, троєщинці обіцяють водити малечу замість дошкільного закладу прямісінько в КМДА.

Максим РИБАЛКО

для «Урядового кур’єра»