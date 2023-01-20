Четверо науково-педагогічних працівників Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»: доктор філософії, вчений секретар вченої ради Анна Черв’як, кандидати технічних наук, доценти кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій Богдан Боряк, Руслан Захарченко й Олександр Лактіонов отримуватимуть цього року премії Президента України для молодих вчених. Вони її заслужили за роботу «Цифрова трансформація засобів керування процесами економіко-виробничих систем».

Торік представниці Полтавської політехніки Світлана Онищенко, Світлана Сівіцька, Олександра Маслій та Аліна Глушко за роботу «Мінімізація впливу загроз економічній безпеці України в умовах пандемії» стали лауреатами премії Верховної Ради України. В університеті створено всі умови для розвитку та реалізації інтелектуального потенціалу.

Універсальний дрон

Це підтвердив і студент політехніки Олексій Михайліченко. Він розробив наземний дрон, який можуть самостійно виготовити люди без вищої інженерської чи комп’ютерної освіти. 22-річний студент металеві деталі фабричного дрона замінив доступнішими пластиковими, які можна надрукувати на 3D-принтері, і розробив програму, яка дасть змогу створити такий прилад.

«Усі деталі можна купити. Я розробив прошивку апаратного забезпечення для роботи двигуна та програму для керування. Пристроєм можна керувати і через мій додаток, який є у вільному доступі в інтернеті», — розповів Олексій. Дрон може працювати в радіусі 10 метрів у разі керування через Bluetooth та 300 метрів — за допомогою радіомодуля. Цей пристрій — дипломна робота Олексія Михайліченка.

Наукова керівниця студента Олена Двірна розповіла, як можна використовувати дрон: «Функції цієї мобільної платформи можна застосовувати під час рятувальних робіт, гасіння пожеж, на будівництві тощо. Її можна оснастити камерами або датчиками, щоб заміряти рівень загазованості. Мобільна платформа невелика. Ця розробка універсальна і перспективна».

Креативна, цілеспрямована, винахідлива молодь зі здібностями майбутніх винахідників та науковців навчається на Полтавському відділенні Малої академії наук України. Її вихованець учень 11 класу ліцею №1 ім. І. Котляревського Назар Олійник нещодавно отримав золоту медаль Міжнародного ярмарку науки, енергетики, інженерії та музики.

Делегація молодих науковців МАН України вже втретє брала участь у цьому традиційному ярмарку в Туреччині. Цього разу онлайн. Разом із золотою медаллю за представлену роботу — дослідження проблеми забруднення повітря — Назар з науковим керівником Юрієм Бенедесом отримав спеціальну нагороду — нагоду опублікувати наукову роботу в міжнародному науковому виданні. Загалом 12 вихованців обласного відділення МАН торік вибороли честь представляти Полтавщину на міжнародному рівні.

Біогаз із водоростей

Кипить науково-творче винахідницьке життя й у Кременчуці. Нещодавно тамтешній реабілітолог Олександр Крилов запатентував гру Bench ballgame, що дослівно означає «Гра на лавці із м’ячем». Грати в неї можуть люди з обмеженими можливостями, адже забити гол можна сидячи навпроти суперника.

«Я 11 років відвідував інтернати, будинок маляти, дитячий неврологічний санаторій, реабілітаційний центр. Спілкувався з дітьми з інвалідністю і зрозумів, що для них немає ігор. Ось і придумав таку гру», — розповів Олександр і висловив сподівання, що її поширюватимуть і в інших українських містах.

Його земляк завідувач кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Володимир Драгобецький розробив унікальні титаново-алюмінієві пластини для бронежилетів. Вони цінні тим, що не розлітаються на уламки, не рикошетять і витримують чергу з бронебійних куль. Вага такого бронежилета близько 20 кілограмів. За словами дослідників, із пластинами Драгобецького її вдасться зменшити до 6 кілограмів.

Спеціальну біогазову установку з переробки синьо-зелених водоростей створив перший проректор КрНУ Володимир Нікіфоров. Згідно з його дослідженнями, якщо біомасу водоростей перетворювати на метан, то тільки за один сезон цвітіння Дніпра і водосховища можна буде отримати 108 мільйонів кубометрів біогазу, що еквівалентно 64 мільйонам літрів дизпалива. Така установка, на жаль, працює на базі університету лише для дослідів.

Що на Полтавщині чимало майстрів та інженерів, яким до снаги розв’язувати найсучасніші технічні завдання, ми вже писали в матеріалі «Винахідники із золотими руками» («УК» №272 за 24 грудня 2022 року). Про 32-річного Ігоря Ільченка з Полтави, який спільно зі співробітниками компанії Esper Bioniks розробив один з найкращих інноваційних продуктів 2022 року — біонічний протез зі штучним інтелектом. Розповідали й про випускника Полтавського ліцею №13 «Успіх» Миколу Коваля, який працював над розробленням подачі дзвінків у навчальному закладі з використанням бездротового зв’язку. На жаль, до війни через бюрократію і брак фінансів багато цих та інших корисних винаходів молодих полтавців так і не було використано. Але їхні автори не втрачають надії.