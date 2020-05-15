Із запровадженням в Україні карантину частина свинарів необґрунтовано підняли ціни на живих свиней із 45 до 52 грн/кг, через що переробні підприємства вимушено підвищили ціни на свою продукцію для торговельних мереж і менше стали купувати свиней як сировину. Пропозиція стала перевищувати попит на них, і закупівельна ціна знизилася подекуди до 40 гривень за кілограм живої ваги. Але попит на свинину та продукцію з неї вже катастрофічно впав, тож програли всі — і свинарі, і переробники.

На цю обставину в публічних інтерв’ю для ЗМІ звернули увагу керівники Асоціації «М’ясної галузі», яка налічує понад 20 м’ясопереробних підприємств України. Вони закликали постачальників сировини бути відповідальними і не зловживати пандемією, зберігати стабільними відпускні ціни для м’ясопереробних підприємств.

У заяві, підписаній президентом Асоціації «Свинарі України» Оксаною Юрченко, раптове підняття цін на живих свиней на понад 15% пояснюється зростанням собівартості, спричиненим зміною цін на зернові в березні 2020 року.

Виконавчий директор Асоціації «М’ясної галузі» Микола Бабенко звернув увагу на ключові проблеми галузі й запропонував шляхи їх розв’язання. Як він зазначив, зростання весняних цін на зернові справді може призвести до хибного висновку про неминуче зростання собівартості продукції свинокомплексів. Однак логіка формування собівартості у свинарстві має специфіку.

У вирощуванні свиней ціни на зернові планують на рік наперед, а самі свині ростуть шість місяців. Якщо, за логікою Асоціації «Свинарі України», порівняти ціни на живих свиней до новорічного періоду, коли зерно традиційно найдешевше — іноді до 30% щодо весняних, то і живих свиней восени м’ясопереробні підприємства мали б купувати за 35 грн/кг, однак була та сама ціна — 45 грн/кг.

Однак низька собівартість продукції — основа конкурентоспроможності бізнесу, і вона поставлена у пряму залежність від собівартості, досягнутої на тваринницьких комплексах. За даними самої Асоціації «Свинарі України», собівартість живих свиней перебуває на рівні 37—41 грн/кг.

«Очевидно, що така собівартість руйнівна для свинарства і дестабілізаційна для м’ясопереробної галузі й ринку загалом», — наголошено в заяві АМГ, яка доступна за посиланням: https://association-mg.com.ua/novyny/280-vidpovid-na-zayavu-asotsiatsiji-svinari-ukrajini-pro-poshirennya-nepravdivoji-informatsiji. Керівник Асоціації «М’ясної галузі» констатував, що поголів’я 5,7 мільйона свиней станом на 01.01.2020 року найменше за всі роки незалежності України.

Неефективне ведення бізнесу та перевитрати понад 8 мільярдів гривень щороку на корми і ветеринарні препарати в українському свинарстві здорожчують свинину і роблять її дедалі менш доступною для споживача. Середньодушове споживання свинини зменшилося на 10 кг і становить 15 кг на людину на рік, в середньому в ЄС — понад 41 кг, у Китаї — 40 кг, у сусідній Білорусі — 38,5 кг.

Зменшення поголів’я свиней і споживання свинини українцями відбувається на тлі зростання цін на живих свиней в Україні. Вона найвища у світі в забійній вазі (70% від живої ваги). Згідно з даними Євростату, ціни на напівтуші свиней станом на 22.04.2020 року становили 0,69 євро/кг у США, 0,93 євро/кг у Бразилії, 0,95 євро/кг у Канаді, 1,83 євро/кг в ЄС.

Асоціація «М’ясної галузі» вважає, що зростання відпускних цін для населення замість зниження собівартості — шлях у нікуди. Така стратегія програшна для ринку, адже наш споживач не має відповідної купівельної спроможності, він і так витрачає на продукти харчування понад 2/3 доходу.

Тож 500 підприємств щороку припиняють займатися свинарством. Разом із закриттям свинокомплексів тисячі людей втрачають роботу, села занепадають, молодь їде розвивати свинарство у країнах Євросоюзу.

Асоціація «М’ясної галузі» висловила занепокоєння, що за дев’ять років поширення африканської чуми свиней в Україні не запроваджено компенсацій свинокомплексам за свиней у разі спалаху цієї хвороби. Це вбиває промислове свинарство в Україні.

Асоціація «М’ясної галузі» запропонувала Асоціації «Свинарі України» та незалежним свинокомплексам підписати Меморандум про партнерство та ціноутворення для забезпечення коливань цін на живих свиней у межах 2 грн/кг на тиждень: https://association-mg.com.ua/novyny/278-proekt-memorandumu-pro-partnerstvo-i-tsinoutvorennya.

Олександр КРИВЕНКО

для «Урядового кур’єра»