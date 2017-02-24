Прем’єр-міністр Володимир Гройсман провів четвер на Харківщині. Ця робоча поїздка виявилася доволі продуктивною. Принаймні, на такі висновки наводить порядок денний глави уряду: ознайомитися з роботою публічного акціонерного товариства «ФЕД», відвідати Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова та державне підприємство «Завод імені В.О. Малишева», яке входить до державного концерну «Укроборонпром».

До Харкова глава уряду прибув опівдні… і потрапив, як-то кажуть, з корабля на бал. Балом стала нарада з питань авіабудування на ПАТ «ФЕД». Перші хвилини заходу Прем’єр витратив на пост?фактум, мовляв, Україна успішно здійснила процес імпортозаміщення і має рухатися в напрямі створення повного циклу виробництва в літакобудуванні та оборонній промисловості. Він з упевненістю заявив, що роботу з імпортозаміщення здійснено вдало. Пояснення звучало в такий спосіб: «Ми були традиційно прив’язані до іноземних економік, зокрема Російської Федерації, у літакобудуванні та оборонному комплексі. Нині ми вийшли на повне імпортозаміщення. Це більшість продукції, яку виробляють на підприємствах в Україні. Також усе те, чого нам не вистачає, можемо імпортувати з європейських країн. Але наше завдання полягає в тому, щоб ми максимально, на 100%, cтворили повний цикл виробництва без залежності від імпорту».

Коли Володимир Гройсман говорив про вітчизняні підприємства, котрі виходять на європейські та світові ринки, за приклад було взято завод імені В.О. Малишева та ПАТ «ФЕД». «Такі плани щодо міжнародної співпраці свідчать, що потенціал України у цій сфері надзвичайно великий, — цитує його слова департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Ми така країна, котра цілком здатна будувати власні літаки. Не всі країни мають таку можливість. А ми маємо і знання, і технології — все необхідне, щоб робити цю продукцію конкурентною. Найголовніше, що ми володіємо передовими технологіями, які є основою зокрема нашого економічного розвитку».

А коли порушували тему економічного зростання, Прем’єр вважав за потрібне нагадати присутнім про зростання ВВП у 4 кварталі 2016 року на 4,7%. Такий виток він назвав хорошим сигналом. Це зелене світло для активізації виробництва, створення більшої кількості робочих місць для українців та їхніх оновлено-високих заробітних плат.

Щоправда, будь-яке питання, яке порушують в уряді, впирається в щонайменше один нюанс. Таким у цій ситуації, як висловився Володимир Гройсман, є забезпечення «міцності та сили економіки». Згідно з його планом, слід познімати всі штучні бар’єри, що стримують економічний розвиток, потім ухвалювати рішення, імплементація яких допомогла б стимулювати виробництво високотехнологічної продукції.

А ще глава уряду перенісся спогадами в події 29 листопада 2016 року. Цей день запам’ятався йому відвідинами ДП «Антонов». У стінах заводу Володимир Гройсман проводив нараду щодо стимулювання розвитку українського авіабудування. Тоді учасники заходу дійшли згоди, що конче потрібно розробити програму відродження українського авіабудування.

А висновок з усього цього у Прем’єра доволі простий: «Світ літакобудування, авіаційної техніки конкурентний. Тому маємо створити якісні умови для розвитку наших підприємств».

А під час нинішньої наради на «ФЕДі» групу учасників-урядовців представляли перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон. Із фахівцями від літакобудування вони обговорили напрацювання робочої групи з відродження авіаційної галузі та пропозицій необхідних рішень, які уряду слід ухвалити найближчим часом.

Про те, що робота набуває нових обрисів, можна буде говорити опісля виходу в життя програми авіабудування до 2020 року. Її КМУ уже розробив. Ухвалення документа заплановано на березень цього року. «У нас уже створено програму розвитку авіагалузі до 2020 року. Її розробили виробничники, профільні інститути, і в березні ми ухвалимо цю програму. Ми інвестуватимемо в науку і в інститути, у виробничі процеси та обладнання. Виходитимемо на міжнародні ринки і розмірковуватимемо над тим, як вдосконалювати внутрішній ринок», — резюмував глава уряду.