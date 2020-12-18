Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штрафи на шістьох виробників фальсифікованої молочної продукції на суму понад 100 мільйонів гривень. Таке рішення було ухвалено за підсумками масштабного розслідування, яке проводили Держпродспоживслужба та журналісти каналу «1+1» за сприяння громадської організації «Громадський контроль захисту прав споживачів» у межах проєкту «СТОП Фальсифікат». До проєкту долучилися і надали матеріали своїх досліджень громадська організація «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «Споживча довіра» та громадська спілка «Укрспоживконтроль».

За сприяння цих організацій АМКУ виявив продукцію деяких виробників, що містила невідомі складники, але чомусь називалася «масло». Можливо, така, з дозволу сказати, молочна продукція була не лише обманом споживача, а й могла становити загрозу його здоров’ю. Ми вже не кажемо про те, якої шкоди такі продукти завдають гаманцю покупця, адже він сплачує за повноцінні молочні продукти, а отримує дешеві сурогати.

Тож за обман виробники і отримали штрафи. «Героями дня» стали Старокостянтинівський і Деражнянський молочні заводи (Хмельницька обл.), якісь мало кому відомі ТОВ «Вівальді Д» та «Інтер-мол» із Дніпропетровської області, ТОВ «Іва-арт» з Івано-Франківщини й ОМПК «Славія» із Сумщини.

В АМКУ зазначають, що деякі з цих фігурантів попадаються на фальсифікаціях вже не вперше. Варто нагадати, що попередній схожий захід проти виробників молочного фальсифікату було здійснено у листопаді. Тоді попався на гарячому той самий «Інтер-мол», Богодухівський та Малороганський молокозаводи з Харківщини, Гайсинський з Вінниччини і ПП «Сімол» з Київської області.

Деякі з перелічених виробників мало відомі пересічному покупцеві, бо великі торговельні мережі зазвичай не мають справи із сумнівними постачальниками. Однак їхню, так би мовити, молочну продукцію можна знайти у ятках на базарах та малих крамничках. А найгірше, зауважують в АМКУ, те, що продукція несумлінних виробників могла опинитися у їдальнях шкіл, дошкільних закладів та лікарень.

Загальна сума штрафів, накладених на недобросовісних виробників молочної продукції, перевищує 140 мільйонів гривень, і АМКУ не має наміру зупинятися на досягнутому. Там запевняють, що підсумки інших справ оприлюднять на початку наступного року.