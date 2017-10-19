Якщо ще рік тому в Україні мало хто говорив про так звані криптовалюти (електронну валюту), основна з яких біткоїн, то тепер ця тема просто-таки не сходить з екранів наших телевізорів, інтернет-видань, журналів та газет. Кілька тижнів тому саме в Києві відбулася цікава подія: вперше у світі за криптовалюту Etherеum було укладено угоду про купівлю нерухомості. Сума такого контракту становила 60 тисяч доларів. Господар цієї квартири Марк Гінзбург, який живе в Америці, продавав житло в Києві через посередника. Столичну квартиру обміняли на суму в криптовалюті згідно з договором міни.

Що таке криптовалюта і сам біткоїн? Як вони виникли і чи можна ними розраховуватися в Україні й за кордоном? Чи законно це робити у нашій країні?

Складне визначення

Дати в одному чи навіть у двох реченнях визначення поняття криптовалюти, зокрема біткоїна, неможливо. Інтернет-експерт та підприємець Олександр Ольшанський на одному з форумів, присвячених цим валютам, півгодини пояснював, що це таке. Тому краще буде просто зрозуміти, що криптовалюта — це інтернет-гроші, які є, по суті, електронними, тобто віртуальними. Проте на них, накопичуючи в спеціальних папках схрону, можна купувати фактично все: квартири, продукти харчування, деякі речі тощо. Чи можна їх вважати грошима в розумінні сучасних грошей? Це питання дуже складне.

Керуючий партнер «Фінансового клубу» Руслан Чорний для більшого розуміння наводить приклад, коли, приміром, в арабських країнах мірою (одиницею) оплати був верблюд. «За одного верблюда давали якусь коштовну річ. Так само нині з криптовалютами — біткоїнами чи іншими. Український приклад продажу квартири — своєрідний обмін верблюда на житло. У біткоїна чи іншої валюти є курс, який встановлюється регулярно. Люди накопичують біткоїни, а потім міняють їх на речі», — зазначає експерт.

Чи не схоже це на МММ?

Чи можна нині всерйоз ставитися до криптовалют? Редактор рубрики «Технології Liga.net» Станіслав Юрасов зазначає, що спершу був шокований новими віртуальними грошима, проте коли занурювався у їхній світ, то доходив висновку, що щось із ними не так: «Їхнє життя та обіг, на мою думку, цілком можна порівняти із сумновідомим російським МММ: спершу це був класний стартап, люди грали, проте мало хто з них замислювався, що це звичайна мильна бульбашка. Як відомо, в один із днів МММ луснув та ще й добряче».

По суті, з ним згодний і Руслан Чорний, який зазначає, що все із криптовалютами зайшло не лише в нас, а в цілому світі, дуже далеко. Зокрема в Києві є навіть спеціальний банкомат, де можна міняти (чи купувати) на валюту біткоїни і навпаки — за біткоїни купувати долари чи євро і навіть нашу гривню.

На запитання кореспондента «УК», де саме цей банкомат, як він працює, хто його обслуговує і як до цього ставиться влада, ніхто з експертів не відповів. Як не було й чіткої відповіді на запитання, як відбувається обмін криптовалют на звичайні гроші. Тобто з якими пристроями туди ходять, що вони собою являють тощо.

Звісно, багато чого не знають навіть експерти, а що вже казати про пересічних українців?! Як же до цього всього ставиться наша офіційна влада?

У середині вересня заступник голови Нацбанку України Олег Чурій сказав: «Світові регулятори не виказують якогось хвилювання перед загрозою криптовалют через їх невеликий обсяг. Вони лише переймаються тим, що люди можуть втратити гроші. Можемо сказати, що це не валюта, бо немає центрального емітента. Ми також не можемо визнати ці валюти платіжним засобом».

Отже, точка зору зрозуміла: біткоїни та інші криптовалюти — це не валюти.

Проект закону вже у Верховній Раді

Щоправда, 9 жовтня стало відомо, що в українському парламенті зареєстровано перший в історії законопроект про криптовалюти. Цей документ невеликий за обсягом, проте експерти кажуть, що його треба доопрацювати.

Законопроект регламентує законодавче визначення для основних термінів цього ринку, а також деякі правила. Автори документа почули заступника голови правління НБУ, і в законопроекті не йдеться про те, що криптовалюта — це платіжний засіб. Однак її можна міняти на товари чи послуги.

А днями керівник проектів та програм департаменту відкритих ринків Нацбанку Емал Бахтарі уточнив, що регуляторові не відомо, скільки у цих валют центрів емісії: «Треба серйозно досліджувати ці валюти. Проте ми вже хвилюємося з приводу того, що електронні гроші можуть використовувати в нашій країні терористи та злодії. Не маємо законодавчої бази, щоб запобігати спробам поводитися з цими видами валют нечесно».

Кримінальна база для покарання є

Як зазначають юристи, що вже рік-два вивчають біткоїни та іншу криптовалюту, законні підстави для адміністративного і кримінального переслідування з криптовалютами в нашій державі все-таки є. За словами адвоката Дмитра Гутгарца, Національний банк України висловив точку зору щодо правомірності використання в Україні віртуальної валюти/криптовалюти Bitcoin.НБУ, посилаючись на норми Конституції, Цивільного кодексу, Закону «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

«Регулятор вказав, що «гривня як грошова одиниця України — єдиний законний платіжний засіб в Україні. Крім того, статтею 32 Закону «Про Національний банк України» встановлено, що випуск і обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу заборонено».

Тобто треба бути дуже обережним із криптовалютами.

Хоч наша держава вже не може не реагувати на криптовалюти та їхній обіг в Україні. Кореспондент «УК» знайшов великий квітковий бренд, у якому можна розраховуватися біткоїнами. Ще кажуть, що саме криптовалюту як платіжний засіб використовують деякі кінотеатри у столиці України. А що вже казати про IT-бізнес, який, по суті, був родоначальником криптовалют, — там триває обмін послуг на біткоїни та інші й навпаки.

Проте ніде правди діти: більшість вдумливих експертів вважає, що в криптовалюти немає майбутнього. Банкіри взагалі не хочуть всерйоз сприймати біткоїни і ще (або вже) не розуміють, що саме криптовалюти можуть через деякий час стати повноцінними конкурентами звичайним паперовим грошам.

Від редації. Україні, як і багатьом країнам, треба законодавчо визначитися щодо обігу криптовалют та їхнього використання. Врешті-решт, чітко сказати, що таке біткоїни — гроші чи товар. Приміром, у європейських країнах та США їх вважають грошима, а в Ізраїлі — товаром.

Юристам і всім силовим структурам треба уважно досліджувати, чи використовують криптовалюту в нашій країні для фінансування тероризму.

Отже, в нинішніх українських реаліях, коли тривають бойові дії та в країну прориваються російські шпигуни, які хочуть підірвати державу зсередини, за криптовалютою треба дуже пильно стежити. Що стосується того, чи біткоїни звичайне явище, дуже схоже на МММ, побачимо з часом. А можливо, це великий технологічний прорив у фінансовій сфері.

ДОВІДКА «УК»

Криптовалюта — програмний код, який є об’єктом права власності, що може виступати засобом обміну, відомості про нього вносять і зберігають у системі блокчейн.

Система блокчейн — децентралізований публічний реєстр усіх криптовалютних транзакцій, які провів суб’єкт криптовалютних операцій.