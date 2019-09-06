Президент пообіцяв зробити все, щоб судді могли без тиску розглядати справи топових корупціонерів, і ті не уникли покарання

Саме на ці основоположні речі глава держави Володимир Зеленський звернув увагу під час виступу з нагоди початку роботи Вищого антикорупційного суду України, привітавши суддів з цією довгоочікуваною подією та побажавши наснаги в боротьбі з цим ганебним явищем.

«Ви краще за мене знаєте, які очікування у суспільства від вашої роботи. Перед вами постають справді великі виклики — не лише повернути громадянам вкрадене через покарання топчиновників, топкорупціонерів, а й повернути громадянам відчуття віри в те, що справедливість таки існує», — зауважив Президент, додавши, що і він як її громадянин хоче, щоб корупціонерів нарешті покарали, а інтереси держави, суспільства та інвесторів — захистили.

Будівлю суду відремонтовано та обладнано лише за місяць. Символічно, що це приміщення розташоване саме на проспекті Перемоги в Києві, що має надихати на перемогу над корупцією в країні.

Верховна Рада ще 7 червня 2018 року ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. Ним встановлено, що ВАСУ — постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України, повідомляє УНІАН. 11 квітня 2019 року судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу.

7 травня судді ВАСУ обрали головою Вищого антикорупційного суду суддю Олену Танасевич, її заступником — суддю Євгена Крука.

Президент пропонує Верховній Раді зосередити Вищий антикорупційний суд виключно на справах топкорупції. Це передбачено президентським законопроєктом №1025 «Про внесення зміни до закону України «Про Вищий антикорупційний суд» (щодо початку роботи суду), зареєстрованим у парламенті 29 серпня 2019 року та визначеним главою держави як невідкладний. Згідно з пояснювальною запискою до документа, початок роботи Вищого антикорупційного суду має завершити становлення системи антикорупційних органів в Україні.

Вищий антикорупційний суд чекає на понад 200 гучних справ, нагадав Володимир Зеленський і запевнив, що на законодавчому рівні буде зроблено все, щоб зосередити роботу цього суду лише на справах щодо топкорупції.

«Є проблема, яку ми справді ще не встигли розв’язати. Це питання з межами підсудності. Раніше дехто, не буду згадувати прізвища, на законодавчому рівні постарався, щоб усю вашу роботу можна було заблокувати, іншими словами — завалити тисячами дрібних справ. Хтось дуже хотів, щоб ви щодня займались такими справами, коли, наприклад, сільський голова якось не так витратив кілька сотень гривень. І таких справ дуже багато», — зауважив глава держави.

Все це робилось для того, щоб справді гучні справи корупціонерів залишалися в тіні та в шухляді, але команда Президента працює над тим, як цьому запобігти. На законодавчому рівні також триває активна робота над розв’язанням цієї проблеми.

«Ми вам допомагатимемо й на законодавчому рівні зробимо все. Я знаю, що ви очікуєте понад 200 гучних справ з розкрадання стосовно корупціонерів — топчиновників. І ми допоможемо, щоб ви вільно розглядали ці справи і всіх цих людей справді покарали», — резюмував Президент.

Голова ВАСУ Олена Танасевич у виступі з нагоди першого дня роботи зазначила, що Вищий антикорупційний суд має отримати від інших судів тисячі кримінальних проваджень.

«До компетенції Вищого антикорупційного суду належать 22 склади злочинів за умови, що розмір шкоди перевищує п’ятсот тисяч гривень. З місцевих і загальних судів до нас має надійти понад три тисячі справ, з яких лише 190 — ті, за якими досудове розслідування вело НАБУ під процесуальним керівництвом САП», — поінформувала вона.

У ВАСУ працюють шість слідчих суддів, у першій інстанції сформовано сім колегій, які здійснюватимуть судовий розгляд кримінальних проваджень. В Апеляційній палаті суду функціонуватимуть чотири колегії, які здійснюватимуть перегляд рішень суду першої інстанції.

«Отже, суд готовий до виконання покладених на нього обов’язків», — резюмувала його очільниця.