Навряд чи знайдуться батьки, які б не переймалися, як харчуються у школі їхні діти. Суджу про це із власного досвіду, коли ще з пів століття тому щоранку перед школою мама або тато давали 10—15 копійок на пиріжок чи бутерброд (інколи вистачало на те й те) під час перерви, бо про харчування в їдальні тоді не йшлося. Та й донька, яка навчалася з десяток років тому, ніколи не скаржилася: у школі працював буфет, за бажанням можна було записатися на гарячі обіди.

Але то справи минулих днів. А як організовано роботу шкільних їдалень тепер? Що саме нині в учнівському меню з огляду на схильність нинішньої юні до так званого швидкого харчування, від якого, стверджують дієтологи, більше шкоди, аніж користі.

Зайве повторювати перевірену часом істину: високоякісна калорійна їжа — фундамент міцного фізичного здоров’я, яке, як відомо, не купиш за жодні гроші. А надто школярів — саме в їхньому віці формується організм. І що здоровішими ростимуть хлопці й дівчата, то краще навчатимуться, гармонійніше розвиватимуться.

Усі крапки над «і» в цій темі розставили в департаменті освіти і науки Сумської ОДА, наголосивши: в освітніх закладах України триває докорінна реформа системи шкільного харчування, яку патронує її ініціаторка перша леді Олена Зеленська. Держава звернула серйозну увагу на проблему, адже незабаром нинішні учні стануть молодим поколінням, яке розбудовуватиме майбутню Україну.

М’ясо замість сосисок, молоко і фрукти

Село Чернеччина Охтирського району нещодавно стало центром територіальної громади. Тут 11 шкільних та дошкільних закладів, які відвідують 742 учні та 208 дошкільнят.

Як каже начальник відділу освіти Чернеччинської сільської ради Альона Жмурко, перебіг реформування можна означити трьома місткими словами: смачно, корисно, збалансовано. А на підтвердження пропонує своєрідну віртуальну мініекскурсію щоденними шкільними меню, які недавно зазнали істотних корисних змін.

Трохи несподівано, однак чи не першим помічником у цьому став рецептурний збірник відомого в Україні кухаря Євгена Клопотенка. На його основі урізноманітнили двотижневе меню: спершу ввели по одній страві на день, згодом — день на тиждень із запровадженням таких страв: нагетси, курячий шніцель, картопляний гратен тощо. А головне — збільшили щоденне вживання овочів і фруктів, а згодом додали ще й фруктовий ланч. Ось так поступово на зміну сосискам, кондитерським виробам з борошна, консервам прийшли корисні та смачні страви з печінки, м’яса, молока, кисломолочних продуктів, свіжі овочі, фрукти.

Як наголошує Альона Жмурко, все це відбувалося без жодного залучення батьків, які не приносили, як це колись було заведено, овочі чи ще щось для власних дітей. До того ж батьки не здають гроші на шкільне харчування, бо у громаді знайшли можливості, аби забезпечити дітей безплатними гарячими обідами. Тож школярі з нетерпінням чекають дзвінка з уроку, щоб поспішити до осучасненого центру здорового харчування, де все смачне.

Для прикладу завітаємо в опорний заклад освіти Хухрянська ЗОШ І—ІІІ ступенів. Тут гаряче харчування мають усі 182 учні, а їдальня розрахована на 80 місць. Сніданок для 1—4 класів з 10.10 до 10.30; 5—11 класів — з 11.15 до 11.35; обід у 1—4 класах — 13.45—14.15; у 5—11 класах — 14.15—14.45. Тобто чіткий графік дає змогу без черг і поспіху нагодувати всіх дітей гарячими стравами. Готують досвідчені куховарки Раїса Турченко і Марина Литвиненко, їм допомагає Ніна Гавриленко.

Як каже мама двох школярів Маргарита Вірьовка, задоволена, що її донька шестикласниця Настя і син семикласник Іван харчуються стравами, приготовленими з екологічно чистих продуктів з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм.

Це думка не тільки Маргаритина. Нещодавно у школі провели відповідне опитування батьків — підсумки чудові. Тож немає сумнівів, що в Хухрі й громаді обрали правильний харчовий напрям.

Здорова їжа — це реальність

У Чернеччинській громаді все підпорядковане тому, щоб малеча виростала у добрі, при здоров’ї і завжди мала смачні страви. Як наголошує сільський голова Роман Бублик, це пріоритет роботи всієї громади, який не піддається жодному сумніву. По-перше, для цього за кошти сільського бюджету постійно осучаснюють матеріально-технічну базу харчоблоків. Лише останніми місяцями відповідні роботи проведено у яслах-садку «Чайка» (Чернеччина), Пологівському НВК: ЗОШ I—II ступенів — ДНЗ, дошкільних підрозділах двох НВК: ЗОШ I—III ступенів — ДНЗ: Сонячненському та Височанському, Хухрянській ЗОШ I—III ступенів на загальну суму майже пів мільйона гривень.

На харчоблоках ще п’яти закладів замінено водяні та каналізаційні системи, електромережі, міжкімнатні двері та кахель на стінах і підлозі, а в обідніх залах — меблі. Оновлено вентиляційне, технологічне, холодильне обладнання, виробничі столи, придбано кухонні ножі та дощечки, комплекти спецодягу, столовий посуд, серветниці, вази для хліба та квітів.

По-друге, ретельно дбають про безпеку дитячого харчування — тендерні закупівлі харчових продуктів проходять через систему ProZorro. При цьому постачальники мають експлуатаційні дозволи, впроваджену систему НАССР, договори на здійснення лабораторних аналізів з Охтирським міськрайонним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області. Спільно з ДП «Сумистандартметрологія» торік за кошти сільської ради впроваджено систему НАССР у двох закладах дошкільної та двох загальної середньої освіти. За цим прикладом індивідуально розроблено і опрацьовано ідентифікатори критичних точок для решти.

По-третє, на сайтах шкіл, ясел-дитсадків, сторінці групи «Освіта Чернеччинської територіальної громади» у фейсбуці постійно подано щоденне меню. Це зручно для батьків, які тепер напевне знають, що їстиме дитина сьогодні вдень.

Як підсумовує Альона Жмурко, ці та інші чинники тепер упроваджено в життя. А щоденне здорове харчування на Чернеччині не тільки чудово розуміють, а й сповідують у повсякденні.

ПРЯМА МОВА

«Вектори різні, а мета одна»

Вікторія ГРОБОВА,

директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА:

— Приклад Чернеччинської територіальної громади — один із сотень, адже Сумщина активно підтримала державну реформу шкільного харчування й нині інтенсивно працює в межах її першого етапу. Торік різними видами харчування було охоплено 89% учнів 1—11 класів закладів загальної середньої освіти, а 1—4 класів — стовідсотково. Завдяки ініціативі й тісній співпраці органів місцевого самоврядування та виконавчої влади у восьми територіальних громадах для всіх учнів організовано гаряче харчування за кошти місцевих бюджетів.

Один з етапів реформування — зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків, яких торік відремонтовано 213, або більш як половину загальної кількості. При цьому освоєно понад 14,5 мільйона гривень з державного та місцевого бюджетів. Оновлено обладнання у 71 закладі загальної середньої освіти на суму 12,4 мільйона, з них більш як 2,9 мільйона гривень надали органи місцевого самоврядування. Це значно розширило можливості для приготування страв, пришвидшило впровадження нового меню.

Цікаво, що у 112 школах області страви готують за рецептурним збірником Євгена Клопотенка і беруть активну участь в однойменному конкурсі. Щоб змінити культуру харчування, недостатньо нового збірника — дітей потрібно в ньому зацікавити, сформувати здорові звички. Нині у 187 освітніх закладах функціонують школи сприяння здоров’ю і дружні до дитини центри здоров’я, зокрема у 30 — дошкільної, 149 — загальної середньої, 8 — позашкільної освіти.

Освітяни створюють власні концепції харчування, залучаючи батьків, громадські організації, органи учнівського самоврядування. 24 заклади області долучилися до програми «Healthy schools: заради здорових і радісних школярів», а школа сприяння здоров’ю на базі Сумської ЗОШ І—ІІІ ступенів №15 ім. Д. Турбіна ввійшла до топ-50 в Україні.

Відповідно до програми Healthy Schools, учні Степанівської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів Сумського району реалізували акцію «Нова шкільна їдальня», а вчителі початкової школи активно впроваджують «Абетку харчування». Іншими словами, в нашому арсеналі широкий і розмаїтий набір важелів і методів, аби учні самостійно усвідомили, що їхнє здоров’я — в їхніх руках.

ОФІЦІЙНО

Розпорядженням голови Сумської ОДА від 30 грудня 2020 року затверджено Регіональний план заходів щодо створення належних умов для безпечного харчування в закладах освіти на 2021—2025 роки, яким для моніторингу харчування передбачено роботу батьківських команд, розроблення програми «Склянка молока» та спеціального меню для учнів з особливими дієтичними потребами, впровадження системи «електронне меню» із фінансуванням лабораторних досліджень в акредитованих лабораторіях за кошти місцевих бюджетів.

Рішенням органів місцевого самоврядування області безплатним гарячим харчуванням забезпечено дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» і навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти, батьки яких загинули, постраждали або є учасниками бойових дій ООС, із числа внутрішньо переміщених осіб.