Уряд розпочав роботу над Планом реформ до 2027 року. Є перелік документів із пропозиціями реформ від наших партнерів: від семи рекомендацій Європейського Союзу до переліку структурних маяків Міжнародного валютного фонду. З ініціативи Президента Володимира Зеленського було розроблено Концепт посилення стійкості демократії. Цей документ уже передано нашим партнерам.

Тепер розпочато роботу над створенням єдиного документа — дорожньої карти реформ, що ґрунтуватиметься на основі Концепту посилення стійкості демократії з урахуванням пропозицій партнерів. Цей документ охопить усі сфери, які впливають на державні інституції, економіку та взаємодію із громадянами. Він стане частиною майбутньої Української доктрини, засади якої окреслив глава держави.

«Передусім маємопідвищити ефективність діяльності органів влади, а саме: провести цифровізацію діяльності державного апарату та всіх державних послуг; реформу оплати праці на основі класифікації посад (грейдової системи), а також створити ефективний «Центр уряду». Саме єдиний підхід в оплаті праці передбачає прозору структуру заробітної плати. Кожен державний службовець має отримувати стабільну і прогнозовану заробітну плату, яка стане підсумком продуктивної роботи, а також стійкої державної служби, яка вже показала ефективність під час воєнного вторгнення», — зазначив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Пріоритетні напрями реформ, які потрібно реалізувати, такі:

—впровадження в Україні англійської мови як мови міжнародного спілкування, зокрема в державних органах;

—захист законних інтересів бізнесу від можливих протиправних дій органів правопорядку та прокуратури, а також інших органів державної влади. Консолідація повноважень органів правопорядку щодо протидії правопорушенням, що посягають на економіку держави, в єдиному органі — Бюро економічної безпеки України;

—продовження приватизації: всі державні активи, які не мають стратегічного значення для країни, буде реалізовано на прозорих аукціонах. У держвласності перебуває майже 3600 підприємств, більшість із яких збиткові, а держава не може ними ефективно управляти. Ті, що можуть становити інтерес для приватного бізнесу, потрібно приватизувати. Тих, що залишилися на папері, слід позбутися через ліквідацію. За останні 12 місяців уже вдалося знайти приватних інвесторів для більш ніж 430 об’єктів і залучити в бюджет понад 4 мільярди гривень. У державному управлінні потрібно залишити тільки ті активи, які мають стратегічне значення та можуть генерувати прибуток, стати національними, а із часом — і регіональними лідерами. Їх потрібно розвивати на державному рівні, залучати під них інвестиції та здійснювати державний контроль;

—завершення реформи корпоративного управління на принципах OECD. Ця реформа дасть змогу забезпечити рівні умови роботи на ринку для державних підприємств і приватних компаній та продовжить зміцнення антикорупційних рамок, які застосовуються до державних підприємств. Принципи корпоративного управління впливають на підвищення довіри інвесторів, що впливає на збільшення інвестиційної привабливості державних підприємств. Що більше державних підприємств стануть інвестиційно привабливими, то більше буде прибуткових державних підприємств. Від прибутку вони платитимуть податки в державний бюджет. Що більший бюджет країни, то заможнішою та економічно стабільний стають країна та українці;

—завершення реформи законодавчої бази щодо національних меншин. Це дасть змогу створити умови для формування і функціонування в Україні соціальної правової держави відповідно до сучасних стандартів у галузі захисту прав людини та забезпечення всебічного розвитку кожної особи незалежно від етнічного походження;

—становлення чітких і прозорих правил взаємодії держави, органів місцевого самоврядування, громадян та бізнесу, імплементація Закону України «Про адміністративну процедуру». Це дасть змогу знизити адміністративне навантаження, мінімізує корупційні ризики, а також гарантує права на досудове оскарження адміністративних рішень.

Отже, реформи стануть фундаментом нашої перемоги та запорукою успішного відновлення і зростання.

Джерело: Служба Міністра Кабінету Міністрів України