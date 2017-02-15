Завдяки децентралізації відбулася передача від центральних органів влади на місцевий рівень найбільш популяних послуг. Чи підвищився рівень їх надання зокрема в Харкові та Запоріжжі?
Орієнтир на онлайн-режим
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
ХАРКІВ. Децентралізація стала сприятливим чинником для підвищення рівня реєстраційних послуг у Харкові. На цьому наголосила заступник Харківського міського голови Тетяна Чечетова-Терашвілі під час презентації результатів дослідження «Оцінка дотримання принципів верховенства права при наданні реєстраційних послуг в місті Харкові».
Загалом дослідження, яким охопили 7 міст України, проводили в межах проекту шведського урядового агентства Академії Фольке Бернадотте, відомого реалізацією загальної місії щодо участі в міжнародних миротворчих операціях і антикризовому управлінні. Соціологи провели опитування у грудні 2016 року. Запитання і до працівників департаменту реєстрації та центрів надання адміністративних послуг, і до клієнтів стосувалися законності, доступності, прозорості та інших принципів роботи.
Як повідомили соціологи, дослідження виявило високий рівень забезпечення принципів верховенства права в департаменті реєстрації і в ЦНАП, де надають реєстраційні послуги.
За словами директора департаменту реєстрації Олега Дробота, результати дослідження показали сильні сторони сфери надання реєстраційних послуг і певні недоліки.
«Завжди є що поліпшити і куди розвиватися. Якщо реєстрацію нерухомості й місця проживання в ЦНАП упроваджено, то над реєстрацією бізнесу нам ще потрібно працювати. Найближчим часом плануємо впровадити цю послугу в центрах. Стикаємося з недосконалістю законодавства і дуже поганою роботою державного реєстру, робитимемо цю послугу більш зручною й доступною для харків’ян. Також рухатимемося в напрямку автоматизації всіх процесів, орієнтуватимемося на онлайн-послуги. Найближчим часом послуга реєстрації місця проживання з’явиться в режимі онлайн. Дамо змогу заявникові надіслати нам пакет документів і отримати прогноз результату, з яким він вийде з центру», — розповів Олег Дробот. Тетяна Чечетова-Терашвілі наголосила, що основне завдання будь-якого органу влади — створення комфортних умов для надання послуг населенню. За цим люди оцінюють компетентність органів влади. Децентралізація в межах передачі від центральних органів влади на місцевий рівень найбільш популярних послуг дала змогу вдосконалити цю роботу. А будь-які зауваження і пропозиції сторонніх експертів допомагають зробити нашу роботу якіснішою.
Барометр громадських настроїв
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
ЗАПОРІЖЖЯ. З початку 2017 року на офіційному сайті Запорізької міськради запрацював сервіс електронних петицій. Тепер кожен запоріжець може внести власні пропозиції з питань, що стосуються всіх сфер життєдіяльності міста. За місяць було подано 245 петицій, 190 з них розмістили на офіційному сайті міськради, інші не входять до компетенції міської влади. Три петиції набрали необхідну кількість голосів (750), для подальшого їх розгляду на сесії Запорізької міськради.
— З появою сервісу електронних петицій з’явилася можливість ефективної комунікації влади і громадськості, — каже начальник управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міськради Володимир Головешко. — Це не лише одна з форм колективного звернення, це інформація для міської влади, що найбільше турбує містян.
До речі, одна з поданих пропозицій, пов’язана з роботою громадського транспорту, вже запрацювала. На останній сесії міськради ухвалили програму розвитку та удосконалення міського пасажирського транспорту на 2017—2019 роки. У другій петиції вимагали обладнати велосипедні доріжки. Третя стосувалася необхідності надання з міського бюджету коштів на закупівлю засобів контролю за концентрацією шкідливих речовин у повітрі.
З усіх поданих електронних петицій 39,2% стосувалися питань громадського транспорту, 20 — благоустрою, 15 — доріг, 4,9 — тарифів, 4,1 — громадської безпеки, 3 — стану довкілля, менш як 2 — топоніміки, пам’ятників, парків та скверів, освіти.
За словами депутата Запорізької міськради Андрія Согоріна, сервіс електронних петицій створювали з урахуванням досвіду інших міст України та всього світу. Важливо було збалансувати демократичність самої процедури подачі петицій і механізмів, щоб відсіяти нереальні, неадекватні й провокаційні звернення. Такого балансу досягли. Більшість поданих звернень має серйозні позитивні наміри.
А. Согорін зазначив, що в Чернівцях, де першими в Україні ввели систему електронних петицій, тамтешні містяни дуже довго вагалися. А в Запоріжжі за місяць подали сотні петицій, які стали барометром громадських настроїв, дали змогу точніше будувати роботу депутатського корпусу та виконавчої влади, правильно розставляти пріоритети в роботі.